Yağmur kokan bereketli toprakların bize armağanıdır o... Bünyesi çok kuvvetlidir.
Ayrıca da, gençliğin fizik gücünü, yürekle ve beyinle birleştiren bir milli öğretmendir Fatih.
Test, pozitif çıkmış, öyle mi? Belli ki yanlış kapı çalmış. Fatih’in bu defaki zaferi, 83 milyon insana moral olacaktır... Salgın için ne büyük hezimet.
***
Abdurrahim Albayrak’a gelince...
O nasıl olsa bir açık pencere bulup hastaneden kaçar... Ama nereye kaçacak? Maç yok ki.
Olsun... Galatasaray aşkını, virüsten daha hızlı bir şekilde yaydı ve yayıyor Türkiye’ye... Onun hızına hiçbir servis ve nakliye filosu yetişemez.
Bir kaç damla
Ne akıllı girişimciler var:
Sahte ambulans... Sahte ilaç... Sahte maske.
Bunlar isterlerse virüsün de sahtesini üretirler evelallah.
***
. Nazlı Ilıcak’ın başına gelen...
Müebbet’ten kurtuldu, üstelik tahliye oldu.
E oldu da ne oldu?
Hiç.
Sokağa çıkma yasağından ötürü bu defa da ev hapsi.
***
. Bir de Berna Tokar’a dair şirin bir olay.
Arabayı sürüp Çubuklu’ya gelmiş, feribotla İstinye’ye geçecek.
Camı açıp gişedeki memura soruyor:
- 80’liklere geçiş bedava değil mi?
Memur diyor ki:
- Evet ama yalancı 80’liklere değil.
Berna hemen:
- İn aşağı bakayım, gel yanıma, seni bir öpeyim.
Oho... Bu iltifatı her yapanı öpmeye kalkarsa Berna, İstanbul’da öpülmedik insan kalmaz.
Nasıl ama...
Benimki de fena iltifat sayılmaz.
Fatih Terim
Yağmur kokan bereketli toprakların bize armağanıdır o... Bünyesi çok kuvvetlidir.
Ayrıca da, gençliğin fizik gücünü, yürekle ve beyinle birleştiren bir milli öğretmendir Fatih.
Test, pozitif çıkmış, öyle mi? Belli ki yanlış kapı çalmış. Fatih’in bu defaki zaferi, 83 milyon insana moral olacaktır... Salgın için ne büyük hezimet.
***
Abdurrahim Albayrak’a gelince...
O nasıl olsa bir açık pencere bulup hastaneden kaçar... Ama nereye kaçacak? Maç yok ki.
Olsun... Galatasaray aşkını, virüsten daha hızlı bir şekilde yaydı ve yayıyor Türkiye’ye... Onun hızına hiçbir servis ve nakliye filosu yetişemez.
Bir kaç damla
Ne akıllı girişimciler var:
Sahte ambulans... Sahte ilaç... Sahte maske.
Bunlar isterlerse virüsün de sahtesini üretirler evelallah.
***
. Nazlı Ilıcak’ın başına gelen...
Müebbet’ten kurtuldu, üstelik tahliye oldu.
E oldu da ne oldu?
Hiç.
Sokağa çıkma yasağından ötürü bu defa da ev hapsi.
***
. Bir de Berna Tokar’a dair şirin bir olay.
Arabayı sürüp Çubuklu’ya gelmiş, feribotla İstinye’ye geçecek.
Camı açıp gişedeki memura soruyor:
- 80’liklere geçiş bedava değil mi?
Memur diyor ki:
- Evet ama yalancı 80’liklere değil.
Berna hemen:
- İn aşağı bakayım, gel yanıma, seni bir öpeyim.
Oho... Bu iltifatı her yapanı öpmeye kalkarsa Berna, İstanbul’da öpülmedik insan kalmaz.
Nasıl ama...
Benimki de fena iltifat sayılmaz.