Erken seçim lafları, bıçak gibi kesildi.
Seçim Kanunu’nun getirdiği değişiklikler “1 yıldan önce uygulanamayacağı için” en az
1 yıl seçim yok.
***
Peki...
Ama siz yine erken seçim diye bağırabilirsiniz.
Bağırın.
Kimbilir, belki de hükümet, baskın seçim’e niyet ettiği için sizi “1 yıl” kuralı ile uyutuyor.
Ya tutar da eski yasayla aniden sizi seçime sürüklerse!..
Hazır mısınız?
Çatı adayı’nız bile henüz belli değil.
Bence elinizi çabuk tutun.
***
Size akıl vermek haddim değil ama o kadar hantalsınız ki, vallaha içim şişti...
Yahu hiç şüphelenmiyor musunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ara en kuvvetli dönemini yaşıyor.
İçte ve dışta puanları yükseliyor. Bunu oya tahvil etmek istemez mi?
Bence hakkıdır.
Siz onun en zor döneminde her gün seçim diye tutturursunuz da, güçlü döneminde o size hodri meydan diyemez mi? Siz nesiniz ki? İmtiyazlı partiler misiniz?
***
Dikkat buyurun.
“Baskın olacak” demiyorum. Erdoğan’ın böyle bir şeye asla tenezzül etmeyeceğini biliyorum. Devlet Bahçeli’nin ciddiyetini ve prensiplerini 30 yıldır görüyor ve yaşıyorum. Yani baskın, onların mizacına uygun bir yol değil.
Lakin her yolu mubah sayanlar, Ali Babacan gibi Brütüs’lerden bile medet umuyorlar.
Farkı fark edin
Erken seçim lafları, bıçak gibi kesildi.
Seçim Kanunu’nun getirdiği değişiklikler “1 yıldan önce uygulanamayacağı için” en az
1 yıl seçim yok.
***
Peki...
Ama siz yine erken seçim diye bağırabilirsiniz.
Bağırın.
Kimbilir, belki de hükümet, baskın seçim’e niyet ettiği için sizi “1 yıl” kuralı ile uyutuyor.
Ya tutar da eski yasayla aniden sizi seçime sürüklerse!..
Hazır mısınız?
Çatı adayı’nız bile henüz belli değil.
Bence elinizi çabuk tutun.
***
Size akıl vermek haddim değil ama o kadar hantalsınız ki, vallaha içim şişti...
Yahu hiç şüphelenmiyor musunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ara en kuvvetli dönemini yaşıyor.
İçte ve dışta puanları yükseliyor. Bunu oya tahvil etmek istemez mi?
Bence hakkıdır.
Siz onun en zor döneminde her gün seçim diye tutturursunuz da, güçlü döneminde o size hodri meydan diyemez mi? Siz nesiniz ki? İmtiyazlı partiler misiniz?
***
Dikkat buyurun.
“Baskın olacak” demiyorum. Erdoğan’ın böyle bir şeye asla tenezzül etmeyeceğini biliyorum. Devlet Bahçeli’nin ciddiyetini ve prensiplerini 30 yıldır görüyor ve yaşıyorum. Yani baskın, onların mizacına uygun bir yol değil.
Lakin her yolu mubah sayanlar, Ali Babacan gibi Brütüs’lerden bile medet umuyorlar.