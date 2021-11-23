Farka dikkat.

Kendi yuvasında tatmin olmuyor, gözü sürekli dışarıda.
Büyük şehirlere Belediye Başkanı mı lazım, kendi partisinden değil öbür partilerden, özellikle de mütedeyyin camiadan adaylara yöneliyor.
*
Kemal Bey, yabancı futbolcuya çok meraklı...
Cumhurbaşkanlığı için bile Ekmeleddin Bey gibi, Abdullah Gül gibi isimlere kanca atıyor. Çünkü onlar muhafazakar ve mukaddesatçı insanlar.
*
Neden böyle yapıyor?
Helalleşmek mi bu?
Yoksa mavi boncuk dağıtmak mı?
Pazar notları
İnsan aydınım diye övünür mü?
Bizimkiler, kendilerine aydın dediler.
Peki peki...
Biz de kabul ettik.
Bunlar, kadri kıymeti bilinmemiş, hakkı yenmiş, bu yüzden kendine bile küsmüş... Bütün acısını düzenden çıkarmaya karar vermiş ama düzenden çok devlete muğber olmuş, millete zaten yabancı kalmış... Gidip kitap yazmak ya da resim yapmak üzere bir kenara çekilmiş ama içkiden başını kaldıramadığı için eline hâlâ bir kalem ve fırça almamış, aslında şirin insanlardır. Tamam da işsiz aydın olur mu?
Bu sistemde asıl başka bir sakatlık var. Onu konuşalım.
***
Küçücük bir parti, yüzde 2 veya 2 buçuk oyla, koskoca memleketin kaderini çizebiliyor. Dolayısıyla ülkeyi kimin yöneteceğini belirleyebiliyor.
Normal mi bu?
***
Misal ver derseniz buyurun:
- Saadet Partisi.
İki ittifaktan hangisini tercih ederse, terazinin o kefesi 50+1’e daha yaklaşıyor... Hele aritmetiğin hassas olduğu oylamalarda -kılpayı- iktidarı resmen o tayin ediyor.
Aslında kimseyle helalleşme falan olacak değil ama gelişigüzel hazırlanmış o listeye girenler kadar, girmeyenler de tartışılacak... Yani, Amca Bey durup dururken başına iş açtı.
***
Yerinde olsam, sadece Deniz Baykal’ın kapısını çalar, sadece onunla helalleşirim.
Son 10 yıl, yani Mayıs 2010’dan itibaren 11 yıl boğulduğumuz o nefret bataklığı, yeter de artar bile... Daha gerilere gitmeye hiç gerek yok.
FUTBOL
Play-Off’a kalmak mı zor, yoksa Play-Off’tan çıkmak mı zor?
Kırk satır’dan
Sadece bizim değil, Akşener’in de haberi yok.
Karamollaoğlu’nun da yok.
Eminim ki Pervin Buldan’ın da yoktur.
***
Öyle ya...
Bay Aday, Türkiye’nin makus talihini bile -tek başına- yeneceğini ilan ettiğine göre, ortaklarına emr-i vaki mi yaptı acaba?
Şu helalleşme faslı ve helalleşme listesi de tamamen şahsi değil mi? İttifakın üyesi olan diğer partiler, bir masa etrafında sahiden toplanıp söz isteyebilir mi, fikirlerini söyleyebilir mi? Yoksa onlar sadece figüran mıydı?
***
Durup dururken, bu 50+1 nereden gündeme geldi? Nesini tartışıyorlar? Halk oylamalarında başka bir yol yok ki.
Elbette 50+1.
Ne olacaktı?
25+1 mi?
Yani, çeyrek porsiyon, öyle mi?
*
Millet İttifakı, bence memnun kalmalıdır şimdiki sistemden... Hele ana muhalefet, daha da memnun kalmalıdır. Çünkü hiç değilse dostlarla beraber 50+1’i bulması pekala mümkündür. Bugün değilse bile yarın... Yarın değilse bile
Futbolculara birer kağıt dağıttı...
Üzerinde şunlar yazıyordu:
- Danimarka’yı yeneriz... Çünkü...
Çünkü’yü futbolculara bıraktı. Herkes kendine göre bir ‘çünkü’ yazdı.
- Yeneriz çünkü inançlıyız.
- Yeneriz çünkü mecburuz, hatta mahkûmuz.
- Yeneriz çünkü Türk’üz...
Muhalefet cephesini hiç ilgilendirmez mi? Bu şehit, onların da şehidi değil mi? Nedir bu umursamazlığın anlamı? Nedir bu suskunluk?
Küfrü onaylıyorlar mı?
Yoksa, PKK’ya dalkavukluk mu?
Bu bir.
*
İkincisi...
Özrü kabahatinden büyük bir biçimde bizi hayrete de düşürdüler.
Ne diyorlar:
Demek ki bu gerginliği 500 gün daha yaşayacağız.
Herkes nefesini, enerjisini, sabrını ona göre ayarlasın.
***
Siyasi partiler, Z Kuşağı’nın oyları peşinde.
Oysa siyaset, Z Kuşağı’nın umrunda değil. Çünkü Z Kuşağı, zannedildiği gibi politize değil. Büyük çoğunluğunun siyasi bir saplantısı yok. Angajmanı yok. Esasen merakı yok. Aralarında siyaset konuşmuyorlar bile... Konuşanları da tartışmaya falan girmiyorlar...
Yani sessiz çoğunluk’un yeni jenerasyonu bu.
***
Akşamları bakınız.
Niye gizli diyorum?
Diyorum, çünkü Millet İttifakı’na olan katkısı, gerçek potansiyelinin ancak cüzi bir bölümüdür.
Neden?
Çünkü o ittifakın içinde, SP tabanının hiç hoşlanmadığı ortaklar vardır.
***
Öyle ya...
Vaktiyle 1. ve 2. Milliyetçi Cephe koalisyonlarına katılıp, CHP’ye karşı büyük mücadele vermiş muhafazakar seçmen, bugün CHP’yle aynı ittifakta olmayı içine sindiremiyor. Sandıkta fire veriyor.
Keza... 28 Şubat’ın bir numaralı mağduru, muhafazakar camiadır. Oradan da kalma bir acısı var.
Şunca zamandır heyecanından bir gıdım bile eksilme olmadı... Sadece işine odaklandı ve odaklanıyor... Gaziantep’i yükseltmek dışında bir işle meşgul değil... Kucaklayıcı ve bütünleştirici politikalara ağırlık veriyor... Nefret ettirmeyen ve sevdiren bir dili var.
Yani, aynı bizim İmamoğlu gibi.
Onun da gözü başka bir şey görmüyor... O da sadece işine odaklandı ve odaklanıyor... O da İstanbul’u yükseltmek dışında bir işle meşgul değil... Öyle ki Cumhurbaşkanlığını bile elinin tersiyle itiyor... Ne güzel... İstanbul tam lâyığını bulmuştur.
USTA FOTOĞRAFÇI
Dikkat ettiniz mi?
Atatürk’ün fotoğraflarını çeken zat, ne kadar başarılı... Hem de o dönemde.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bence dünyanın en şık erkeğidir. O şıklığı yansıtan fotoğraf ustası da büyük adam’dır... Ulu Önder’i çekerken heyecandan acaba eli hiç mi titremedi? O da nurlar içinde yatsın.
SALLA GİTSİN
- Dayaksız aşk.
- Küfürsüz maç.
- Silahsız düğün.
- İçkisiz araba...
***
Dahasını saymaya gerek yok.
Mesele şudur:
Avrupalı olmaktan önce,
- 1283 Mustafa Kemal.
Hep bir ağızdan:
- İçimizde.
Yazarken bile tüylerim diken diken oluyor.
****
O yoklamayı bugün Meclis’te yapsak, üniversitede yapsak, sanat dünyasında yapsak, spor camiasında yapsak... Her yerde yapsak.
- Mustafa Kemal.
- Burada.
Aday kim olursa olsun...
İster Kemal Bey, ister Mansur Yavaş, ister İmamoğlu...
Mesela... Muhalif seçmen, Kemal Bey’i beklerken aday diye karşısında İmamoğlu’nu görünce büyük ihtimalle kızacak ve oy vermeyecek... Ya da sandığa gitmeyecek...
Veya... İmamoğlu’nu beklerken, aday diye karşısında Kemal Bey’i görünce yine - büyük ihtimalle -kızacak ve oy vermeyecek... Ya da sandığa gitmeyecek.
***
Fire büyük mü olur, küçük mü olur, bilemem ama adı geçen bu üç aday için birbirlerine rakipmiş gibi bir izlenim doğmuşsa seçmen ne yapsın?
Parti örgütleri bile kontrpiyede kalacaktır.
Elindeki şu kozlara bakın:
. Erdoğan karşıtlığından doğan, nefret cephesi.
. ABD ve AB desteği.
. Acımasız bir müttefik olan koronavirüs ve salgın dönemi.
. Pahalılık yetmezmiş gibi bir de fahiş fiyat furyası.
. Tabii, 20 yılın da yorgunluğu.
......
Kimin aklına gelir?
Gelir, gelir.
...........
Kanal İstanbul yanlıştır-doğrudur, o başka bir konu, ben karışmam, çünkü o konuda bilgi sahibi değilim... Ama yabancılar ne karışır?
Burası müstemleke mi?
...........
Bereket, 10 büyükelçi daha önce yargıya müdahale konusunda ağızlarının payını almışlardı. Herhalde akılları başlarına gelmiştir, zannederiz bir daha işimize karışmazlar.
***
Nabza göre şerbet mi?
Siz hâlâ orada mısınız?
Mesela... İzmir’de verdiğiniz bir demecin sadece İzmir’de kalacağını mı zannediyorsunuz?
Mesela... Yozgat’ta esip gürleyince, Diyarbakır’dakiler, Mardin’dekiler nasıl olsa duymazlar mı sandınız?
...........
Sizin teknolojiden ve hızlı iletişimden de mi haberiniz yok?
Yahu Kandil’i yer ile yeksan edeceğinizi Kandildekiler bile o anda duydular. Ne olacak şimdi? HDP’li dostlara bunu nasıl izah edeceksiniz?
Yapmayın beyler.
Vazgeçtik çelişkiden...
Ama PKK’ya ayıp olmuyor mu?
HDP’ye ayıp olmuyor mu?
Bu ne biçim dostluk?
................
Bereket, Kandil zaten
- Yaparsan, golü yersin.
Tıpkı onun gibi, siyasetin de
en kritik anında yapacağın bir hata, sana pahalıya mal olur.
***
“Tezkereye hayır”
böyle bir hata...
PKK’ya evet’ten hiç farkı yok.
Kaldı ki, hatayı yapıp golü yediğin yetmiyormuş gibi, bir de çıkıp
Farka dikkat
70 yıllık demokrasi tarihimizde tek başına iktidar, sadece şunlara nasip oldu.
Menderes.
Demirel.
Özal.
Erdoğan.
Geri kalan yıllar, hep yamalı bohça... Ya da ara rejimler.
***
Bu dört liderin de karşısında çok şiddetli muhalefet gördük. Ama iktidar alternatifi göremedik...
Olsaydı görürdük.
Tek başına hiçbiri iktidar olamadı.
Çünkü:
Muhafet başka, iktidar alternatifi olmak başka.
***
Peki, bu liderler nasıl gittiler? Nasıl düştüler?
İlk üçü:
- Menderes, darbeyle.
- Demirel, muhtırayla.
- Özal, Çankaya’ya çıkarak.
- Erdoğan ise halen iktidar.
Yani, hiçbiri seçim kaybederek düşmüş değil...
Muhalefet var.
Hem de alâsı var.
Her devirde var.
Var da, alternatif olmak başka bir şey.
***
Şimdi ilk defa iddialı bir muhalefet belirdi...
Millet İttifakı.
Lâkin adı üstünde, ittifak bu... 5-6 ortak.
Yani, içlerinde hiçbir parti, hiçbir lider, -seçimi kazansa bile-yine tek başına iktidar olamayacak. Yamalı bohça.
***
Başka ülkelerde ender rastlanan bir tablo bu...
70 yıldır tek başına iktidar olamamak, belki anlaşılabilir bir durum ama 70 yıldır tek başına iktidar alternatifi olamamak, sizce normal mi?
Farka dikkat.