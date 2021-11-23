Farka dikkat.

Ahmet Hakan, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin hakkında şunları yazdı:

Şunca zamandır heyecanından bir gıdım bile eksilme olmadı... Sadece işine odaklandı ve odaklanıyor... Gaziantep’i yükseltmek dışında bir işle meşgul değil... Kucaklayıcı ve bütünleştirici politikalara ağırlık veriyor... Nefret ettirmeyen ve sevdiren bir dili var.

Yani, aynı bizim İmamoğlu gibi.

Onun da gözü başka bir şey görmüyor... O da sadece işine odaklandı ve odaklanıyor... O da İstanbul’u yükseltmek dışında bir işle meşgul değil... Öyle ki Cumhurbaşkanlığını bile elinin tersiyle itiyor... Ne güzel... İstanbul tam lâyığını bulmuştur.

USTA FOTOĞRAFÇI

Dikkat ettiniz mi?

Atatürk’ün fotoğraflarını çeken zat, ne kadar başarılı... Hem de o dönemde.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bence dünyanın en şık erkeğidir. O şıklığı yansıtan fotoğraf ustası da büyük adam’dır... Ulu Önder’i çekerken heyecandan acaba eli hiç mi titremedi? O da nurlar içinde yatsın.

SALLA GİTSİN