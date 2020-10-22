Fark burada

Muhalif olan vatandaş, anketlerde kararsızım deyip kıvırır mı?

Niye kıvırsın? Oy vereceği partiyi, göğsünü gere gere haykırır.

Eğer haykırmıyor da kıvırıyorsa, biliniz ki o, iktidar kanadına daha yakındır. Sadece tereddüt geçiriyor olabilir.

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Açık yazalım.

Adam HDP’liyse HDP’ye oy vereceğim der. CHP’yi tutuyorsa, büyük bir keyifle CHP’ye oy vereceğini söyler... Zaten İktidar Partisi’nden nefret ediyorsa, hâlâ niçin kararsız olsun? Adresler bellidir.

Davutoğlu’ndan Babacan’a kadar bir dizi alternatif var.

- Kararsızmış.

Yalan.