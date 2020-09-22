Perşembe günü AB liderleri karar verecekler:
- Türkiye’ye yaptırım uygulayalım mı uygulamayalım mı?
Şimdii... Bizim ana muhalefet liderinden, mühim bir ricamız var.
Şunlara bir hadlerini bildirsin. Yaptırım da neymiş.
Çıkıp desin ki:
- Uygulamazsanız namertsiniz.
Ama şöyle gümbür gümbür bir bağırsın.
-Feriştahınız gelse boş diyerek yeri göğü inletsin.
*
Çok rica ediyoruz.
Bir kerecik bari şunlara ağzının payını versin.
İktidar Partisi’nin göstereceği tepki normaldir. Mühim olan, muhalefetin tavrıdır.
Lütfen Kemal Bey.
Şunlara bir hatırlatın ki karada bir karış toprak, Akdeniz’de bir damla su bile vermeyiz. Misak-ı Milli bizim namusumuzdur.
Söyleyin bunu. Bu herifler sizi dinlerler.
*
Yurt içinde, başta zat-ı aliniz de olmak üzere “Türkler Türklere” ne güzel bağırıyorsunuz:
- Vatan haini... Ahlak yoksunu... Vicdansız... Şerefsiz... Cart curt.
Yahu bir kerecik de Avrupalı geçinen şu korsanlara, şu gaspçı işgalci, tecavüzcü güruha -onların anlayacağı dilden- iki çift laf etseniz, emin olun memlekette vahdet sağlanacak.
Kuva-i Milliye ruhu budur. Yoksa Ulu Önder’in ismini tartışmak değil.
Ey ruh...
Perşembe günü AB liderleri karar verecekler:
- Türkiye’ye yaptırım uygulayalım mı uygulamayalım mı?
Şimdii... Bizim ana muhalefet liderinden, mühim bir ricamız var.
Şunlara bir hadlerini bildirsin. Yaptırım da neymiş.
Çıkıp desin ki:
- Uygulamazsanız namertsiniz.
Ama şöyle gümbür gümbür bir bağırsın.
-Feriştahınız gelse boş diyerek yeri göğü inletsin.
*
Çok rica ediyoruz.
Bir kerecik bari şunlara ağzının payını versin.
İktidar Partisi’nin göstereceği tepki normaldir. Mühim olan, muhalefetin tavrıdır.
Lütfen Kemal Bey.
Şunlara bir hatırlatın ki karada bir karış toprak, Akdeniz’de bir damla su bile vermeyiz. Misak-ı Milli bizim namusumuzdur.
Söyleyin bunu. Bu herifler sizi dinlerler.
*
Yurt içinde, başta zat-ı aliniz de olmak üzere “Türkler Türklere” ne güzel bağırıyorsunuz:
- Vatan haini... Ahlak yoksunu... Vicdansız... Şerefsiz... Cart curt.
Yahu bir kerecik de Avrupalı geçinen şu korsanlara, şu gaspçı işgalci, tecavüzcü güruha -onların anlayacağı dilden- iki çift laf etseniz, emin olun memlekette vahdet sağlanacak.
Kuva-i Milliye ruhu budur. Yoksa Ulu Önder’in ismini tartışmak değil.