65 yaş üstü, yasaklara en riayet eden kesimdir. Ama ağır yaptırımlara uğrayan da odur.
Olsun.
Boynumuz kıldan ince.
Yarın özgür kalacakmış gibi ümitle beklemeye
devam ediyoruz, hiç özgür kalmayacakmış gibi de
evde mevzileniyoruz.
Parolamız:
-Sağlık olsun.
*
45 günde kurduğumuz iki hastaneyi, Avrupalılar çok takdir ettiler... Lakin bilseler ki Şişli’de Nişantaşı’nda, bir karış kaldırımı 45 gündür onarıp döşeyip tamamlayamadık...
Vallaha inanmazlar.
*
Bütün hafta 27 Mayıs’ı konuştuk... Devrim Muhafızları, döndü dolaştı, şuraya geldi:
-27 Mayıs doğruydu ama idamlar yanlıştı.
Bravo...
60 yıl sonra da olsa, bari “idamların yanlış olduğunu” söylemek büyük aşamadır...
Lütfediyorlar yahu...
Aradan bir 60 yıl daha geçerse, eh, ‘27 Mayıs’ın da yanlış olduğunu söylerler belki... Ya sabır.
*
Meclis salı günü açılıyor. Gergin bir döneme hazır olun...
Bizde grup başkan vekilleri en asabi, en fevri, en ateşli arkadaşlardan oluştuğu sürece, siyasi tansiyon düşmez...
Ne var ki bundan hiçbir parti de kazançlı çıkmaz... Nitekim çıkmıyor işte... Oy oranları ortada.
*
Muharrem İnce, canlı yayını terk etmiş.
Niye?
O konuşurken Erdoğan bağlandı diye...
Yani demek istemiş ki:
-Beni bir daha hiçbir kanal çağırmasın.
Hakkıdır.
-Ya o, ya ben.
Ama tercih hakkı da kanallarındır.
Darılmaca yok.
Ev’den notlar
65 yaş üstü, yasaklara en riayet eden kesimdir. Ama ağır yaptırımlara uğrayan da odur.
Olsun.
Boynumuz kıldan ince.
Yarın özgür kalacakmış gibi ümitle beklemeye
devam ediyoruz, hiç özgür kalmayacakmış gibi de
evde mevzileniyoruz.
Parolamız:
-Sağlık olsun.
*
45 günde kurduğumuz iki hastaneyi, Avrupalılar çok takdir ettiler... Lakin bilseler ki Şişli’de Nişantaşı’nda, bir karış kaldırımı 45 gündür onarıp döşeyip tamamlayamadık...
Vallaha inanmazlar.
*
Bütün hafta 27 Mayıs’ı konuştuk... Devrim Muhafızları, döndü dolaştı, şuraya geldi:
-27 Mayıs doğruydu ama idamlar yanlıştı.
Bravo...
60 yıl sonra da olsa, bari “idamların yanlış olduğunu” söylemek büyük aşamadır...
Lütfediyorlar yahu...
Aradan bir 60 yıl daha geçerse, eh, ‘27 Mayıs’ın da yanlış olduğunu söylerler belki... Ya sabır.
*
Meclis salı günü açılıyor. Gergin bir döneme hazır olun...
Bizde grup başkan vekilleri en asabi, en fevri, en ateşli arkadaşlardan oluştuğu sürece, siyasi tansiyon düşmez...
Ne var ki bundan hiçbir parti de kazançlı çıkmaz... Nitekim çıkmıyor işte... Oy oranları ortada.
*
Muharrem İnce, canlı yayını terk etmiş.
Niye?
O konuşurken Erdoğan bağlandı diye...
Yani demek istemiş ki:
-Beni bir daha hiçbir kanal çağırmasın.
Hakkıdır.
-Ya o, ya ben.
Ama tercih hakkı da kanallarındır.
Darılmaca yok.