Virüs, ortalığı kasıp kavururken...
Millet, can derdindeyken...
Siyasette neler oluyor, bir bakmak ister misiniz?
Buyurun, bakalım.
***
Ana muhalefetin Genel Başkanvekili Özgür Özel mühim bir haber verdi.
“Hükümetin sonunun geldiğini” söyledi.
Bunu Genel Başkanı söyleseydi ciddiye almazdım. Lâkin Özgür Özel söylüyor. Elbet bir bildiği vardır.
Vardır da...
- Nasıl gidecek hükümet?
***
Onu da İstanbul İl Başkanı’ndan öğreniyoruz:
- Erken seçimle gidecek.. Ya da başka bir şekilde.
Seçimi anladık da “başka bir şekil” nedir?
Nedir o alternatif?
Seçimle gidene gelene lafımız yok. Ama “başka bir şekilde” gitmenin adı nedir?
Üstelik ufukta seçim gözükmediğine göre, ortada başka hangi ihtimal kalmaktadır?
- Başka şekilde gitmek.
Öyle mi?
***
Belki ben yanlış tercüme ediyorum. Belki de onlar maksadını aşan laflar ettiler.
Lâkin, Abdüllatif Şener’in malum demeciyle de birleştirince, ortaya tuhaf bir resim çıkıyor.
Ne demişti Şener:
- Bu korona salgını, 6 ay sürse, buna dünyada hiçbir hükümet dayanamaz.
Düz mantıkla bakarsak...
Nasıl bir takvim ama?
Yine de Özgür Özel’i tenzih ederek, bu tablonun yorumunu okuyucularıma bırakıyorum.
Zira: Elim varmıyor.
Eş manâ?..
Virüs, ortalığı kasıp kavururken...
Millet, can derdindeyken...
Siyasette neler oluyor, bir bakmak ister misiniz?
Buyurun, bakalım.
***
Ana muhalefetin Genel Başkanvekili Özgür Özel mühim bir haber verdi.
“Hükümetin sonunun geldiğini” söyledi.
Bunu Genel Başkanı söyleseydi ciddiye almazdım. Lâkin Özgür Özel söylüyor. Elbet bir bildiği vardır.
Vardır da...
- Nasıl gidecek hükümet?
***
Onu da İstanbul İl Başkanı’ndan öğreniyoruz:
- Erken seçimle gidecek.. Ya da başka bir şekilde.
Seçimi anladık da “başka bir şekil” nedir?
Nedir o alternatif?
Seçimle gidene gelene lafımız yok. Ama “başka bir şekilde” gitmenin adı nedir?
Üstelik ufukta seçim gözükmediğine göre, ortada başka hangi ihtimal kalmaktadır?
- Başka şekilde gitmek.
Öyle mi?
***
Belki ben yanlış tercüme ediyorum. Belki de onlar maksadını aşan laflar ettiler.
Lâkin, Abdüllatif Şener’in malum demeciyle de birleştirince, ortaya tuhaf bir resim çıkıyor.
Ne demişti Şener:
- Bu korona salgını, 6 ay sürse, buna dünyada hiçbir hükümet dayanamaz.
Düz mantıkla bakarsak...
Nasıl bir takvim ama?
Yine de Özgür Özel’i tenzih ederek, bu tablonun yorumunu okuyucularıma bırakıyorum.
Zira: Elim varmıyor.