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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Eş manâ?..

2 Mayıs 2020

Virüs, ortalığı kasıp kavururken...

Millet, can derdindeyken...

Siyasette neler oluyor, bir bakmak ister misiniz?

Buyurun, bakalım.

***

Ana muhalefetin Genel Başkanvekili ÖzgürÖzel mühim bir haber verdi.

“Hükümetin sonunun geldiğini” söyledi.

Bunu Genel Başkanı söyleseydi ciddiye almazdım. Lâkin ÖzgürÖzel söylüyor. Elbet bir bildiği vardır.

Vardır da...

- Nasıl gidecek hükümet?

***

Onu da İstanbul İl Başkanı’ndan öğreniyoruz:

- Erken seçimle gidecek.. Ya da başka bir şekilde.

Seçimi anladık da “başka bir şekil” nedir?

Nedir o alternatif?

Seçimle gidene gelene lafımız yok. Ama “başka bir şekilde” gitmenin adı nedir?

Üstelik ufukta seçim gözükmediğine göre, ortada başka hangi ihtimal kalmaktadır?

- Başka şekilde gitmek.

Öyle mi?

***

Belki ben yanlış tercüme ediyorum. Belki de onlar maksadını aşan laflar ettiler.

Lâkin, Abdüllatif Şener’in malum demeciyle de birleştirince, ortaya tuhaf bir resim çıkıyor.

Ne demişti Şener:

- Bu korona salgını, 6 ay sürse, buna dünyada hiçbir hükümet dayanamaz.

Düz mantıkla bakarsak...

Nasıl bir takvim ama?

Yine de Özgür Özel’i tenzih ederek, bu tablonun yorumunu okuyucularıma bırakıyorum.

Zira: Elim varmıyor.

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