Kaç gündür bu kahkahalar ne anlama geliyor?
Vaat ve yetki
Şunu düşündünüz mü hiç?
Cumhur İttifakı’nın adayı, meydanlarda (makul) her şeyi vaat edebilir, çünkü yetkisi var. Adı üstünde: Tek Adam.
Peki, Milllet İttifakı’nın adayı ne vaat edebilir? Hiç... Çünkü yetkilerini devredeceği için kolu kanadı kırıktır.
***
Öyle ya.
Çıkıp ne diyecek:
HDP, Bölge Partisi olmaktan çıkıp, Türkiye Partisi olmaya karar vermiş.
Darısı CHP’nin başına.
O da Sahil Partisi olmaktan çıkıp, dağların, ovaların, yaylaların, göllerin, nehirlerin, velhasıl 780 bin km karelik bu bereketli toprakların Türkiye Partisi olur inşallah.
Anlamı var
Demirtaş’a yol açılsa da keşke aday olsa..
Adaylığın lafı bile mühimdir.
Çünkü:
Boş hayallerden vazgeçip,
Bunlar şimdi anketlerde gözükmüyor ama sandıktan fışkıracaklar:
- Takviye oyları...
- Biat oyları, inat oyları, ihanet oyları, intikam oyları...
Neler göreceğiz?
“Sadakat oyları” hariç.
*
Benzemez partiler’in ittifakı, daima pamuk ipliğine bağlıdır.
Yönetimler uzlaşsa bile
Ders kitaplarında Atatürk’ün olduğu sayfayı yırtın.
Geçen hafta da Yunan Bakan’ın talimatı vardı:
Selanik’te Atatürk’e ait hiçbir iz bırakmayın.
Anlaşıldı.
Tarih’i silemeyeceklerine göre sonunda diyecekler ki:
Takvimlerden 9 Eylül’ü çıkarıp atın.
Milli Takım
Sadece Şenol Güneş mi?
Ortaklar arasında mutlaka bir fair-play gerekir.
Başka türlü nasıl yürür birliktelik?
***
Cihan Paçacı nazik bir dille bunu hatırlatmıştır. Takım Oyunu gerektiren bağlayıcı vaat ve kararlar için, belirli prensipler lazım gelmez mi?
Söylediği budur.
Uzatmaya gerek yok.
***
Bunları Genel Başkan
Birinci şart bu.
Artık yemin mi eder, noterden peşinen senet mi verir, onu bilmem.
Fakat üç nokta var ki gözlerden kaçmamalı.
Özetliyorum:
***
Birincisi...
Bunu kabul edecek olan, ancak sembolik bir adaydır...
Yani düşük profilli bir emanetçi...
Hizmet vermek sanki oy avcılığı.
Velev ki öyle.
Siyasetin doğasında var bu.
- Ver hizmeti, al oyu.
- Al oyu, ver hizmeti.
Siyaset niye yapılır?
***
- Akşener iltifat etmiş, teşekkürler ama Fatih Sultan Mehmet gibi bir lidere benzemek benim ne haddime... Ben bir siyasetçiyim, bir seçime girmişim, kazanmışım, hepsi bu... İstanbul seçimlerini benden evvel de kazanan siyasetçiler var... Hiç birimizin karşısında Bizans ve Haçlılar yoktu.
***
Çok bekledim,
Bunları söyler zannettim.
Ne gezer?
Bunca gün geçti, İmamoğlu’ndan ses seda çıkmadı.
Demek ki
Kılıçdaroğlu’nun verdiği eşkal’e bakmayın.
Bir de ben eşkal vereyim:
Ağzı laf eden, yalan vaatlerde bulunmayı becerebilen, pişkin ve yüzsüz biri.
Düzgün ve zarif insanı ne yapacaksınız? Küfür etmeyi bilen biri... İftira atmayı seven, on parmağında on kara olan biri.
Maksat değişik bir siyaset olsun. Yıllardır nezaket dolu bir siyaset yaşıyoruz. Yeter. Bıktık artık.
***
Kılıçdaroğlu, öyle bir eşkal çizdi ki, öyle bir adayı nereden bulacaksın?
Nafile aramayın.
Öyleyse, şu olacak:
AK Parti, MHP ve BBP hariç (çünkü onların adayı belli) diğer partiler kendi aralarında yarışacak. 7 parti mi, 8 parti mi, kaç partiyse işte, kıyasıya yarışacak.
Ne için?
- Birinci gelmek için.
Birinci gelen, Tayyip Erdoğan’la final maçı oynamaya hak kazanacak.
***
İşte ben bu sebeple diyorum ki:
- Seçim değil bu.
Vücutları başka yerde, akılları Çankaya Köşkü'nde ya da Külliye'dedir.
Çare?
Açıkça konuşup bu hayalden onları bir an evvel kurtarmaktır.
Belediyeciliğe o zaman konsantre olurlar.
Yazıktır Büyükşehir'lere.
*
Yeri gelmişken söyleyeyim.
Sırf belediye başkanlarını değil, birçok insanı iştahlandırıyor bu Cumhurbaşkanlığı...
Bizi çok güldürdü.
Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetti ve İkinci Fatih ilan etti.
Tıpkı Fatih gibi İmamoğlu da demiş ki:
- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım...
Ve almış.
Yani “iki kararlı lider.”
Sultan Mehmet ve İmamoğlu.
Gel de alkışlama.
Ne denir? Tek kelimeyle ayıp.
***
Beri tarafta... CHP Kadıköy İlçe Başkanı, 30 Ağustos törenlerinde, Cumhurbaşkanı’nın mesajı okunurken, sırtını dönmüş.
Ne denir?
Siz söyleyin.
***
Bizde terbiyesizliğin ismi kutuplaşma’dır.
Ve hayli eski bir kurumdur.
Şöyle dedi:
“Bayrağıyla sorunu olmayan, vatanıyla sorunu olmayan, ‘Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir’ diyen herkesle kucaklaşacağız.”
Eğer milletle alay etmediyse, ona bir soru:
- Kucaklaştığın müttefiklerinin hepsi bu profile uygun mu?
Yani içlerinde “bayrakla vatanla sorunu olan” yok mu?
İçlerinde “Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir” demeyen, diyemeyen yok mu?
Daha açık bir soru:
Bayrağı çiğneyip yakmaya, vatanı bölüp parçalamaya hazır ve nazır bir müttefikle kucaklaştığın oldu mu hiç? Ya da oluyor mu? Olacak mı?
3 trilyon dolar harcadın da ne oldu?
Afganistan’a ne hayrın dokundu?
Bölgeye ya da dünyaya nasıl bir iyiliğin oldu?
Vazgeçtik hepsinden.
Kendine ne fayda sağladın?
Sıfır.
- Kaçıncı fiyasko bu?
Verdiğin can kaybı da caba.
- Ne işimiz var Afganistan’da?
Kendimi birdenbire vallaha Kemal Kılıçdaroğlu’na benzettim.
Olsun.
Bu cümleyi bir kaç kere tekrarlamışım:
- Ne işimiz var yahu?
***
İtiraf etmeliyim ki, şu Kabil Havalimanı’nı işletme ya da güvenliğini sağlama meselesi içime sinmiyordu.
Türkiye’ye hangi puanları getirirse getirsin, belalı bir görevdi.
Podyumda sıra sıra arzıendam eden yarışmacılara döndürdüler adayları.
Sayıları ne de çok.
Maymun iştahlılıkları ilk Abdullah Gül’le başladı.
İlhan Kesici’yi teğet geçti, Mehmet Şimşek’e kadar uzandı.
Arada unuttuklarım vardır.
Bir gün Mansur Yavaş’ı görüyoruz sahnede, ertesi gün İmamoğlu’nu...
Akşener mi, Kılıçdaroğlu mu?
Haydi, seç seçebildiğini. Babacan’a kadar yolu var.
Öyle ki, yalan söylemeden yaşayamazsınız.
Yani mecbursunuz.
Ona muhtaçsınız.
Tıpkı uyuşturucu müptelalığına benzer.
O olmazsa, krize girersiniz... Cinnet’e kadar yolu var.
***
İşin kötü tarafı...
Bulaşıcıdır da.
Gece sabaha karşı
Topların çelik ağzı
Çaldı bir hücum marşı
......
Malazgirt’ten Kocatepe’ye uzanan şanlı bir tarih.
1071’den 1922’ye yücelen bir şaheser.
Ve şimdi de sınırın 200 kilometre derinliğinde katil sürülerini kovalayan muhteşem bir ordu.
Zafer Haftamız kutlu olsun.
Envanter
Bir ülkeyi kimlerin yöneteceğini elbette sandık belirler... Ama nasıl yönetileceğini yasalar tayin eder.
Hal böyleyken sandık her şey değildir diye bağırmanın anlamı yok.
Evet... Demokrasilerde sandık tek başına hiçbir şey değildir ama çıkarın bakalım sandığı demokrasi envanteri’nden, geriye ne kalıyor?
Hele bir de her gün seçim, ille de seçim diye bağırmışsanız...
Olmazsa olmaz
Anlaşılıyor ki, HDP’siz bir Millet İttifakı, planlanan hedefin çok uzağında kalacak.
Öyle veya böyle, HDP’yle anlaşmak şart.
Ama nasıl?
CHP, HDP’ye muhtaç da, HDP sanki CHP’ye muhtaç değil mi?
***
Mesele ne Türk tahakkümüdür, ne de Kürt tahakkümü.
Bütün mesele, Türk - Kürt kardeşliğidir.
Formülü de şudur:
- HDP, Kürtleri incitmeden Türkleşmeli...
Türkleşmekten kastım, “bâri” şu topraklara özen göstermeli.
Ve bayrak’a saygı.
Eşkal
Millet İttifakı, çatı aday için eşkal veriyor.
En belirgin vasfı da:
- Milliyetçi ve muhafazakâr bir aday.
Hayır, yetmez.
Mukaddesatçı da olsun ki, sosyal demokratlık bile Cumhur İttifakı’na kalsın.
BM’de reyting
Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler’de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir konuşma yapacak.
Orada reytingi en yüksek konuşmacıdır Erdoğan...
Diğer temsilciler, hep suya sabuna dokunmadan boş laflar ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı, her oturumda dikkatleri kendi üzerine çekmiştir.
Sanırım konuşması yine olay olacak, çünkü dünya liderlerinin ayıplarını yüzlerine karşı söyleyecektir.