En iyi aday

Diyelim ki, finale kalan iki aday adayı Abdullah Gül ve Ali Babacan olsa.
Hangisine oy verirsiniz?
***
Böyle bir ön seçim elbet mümkün değil ama diyelim ki, Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Hangisine oy verirsiniz?
Tıpkı bunlar gibi...
Farzedelim ki İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir oylama yapıldı.
Hangisine oy verirsiniz?
Bir 100’üncü Yıl Marşı gerekmez mi?
Tıpkı 10’uncu Yıl Marşı gibi muhteşem bir marş.
***
Şimdiden bir yarışma açılmalı.
Ya da yüksek yetenekli üç - beş - on müzisyenimize sipariş verilmeli...
***
Gerçi siparişle beste yapılmaz, beste, insanın içinden gelir ama eşref saati’ni yakalamak daima mümkün.
Daha 3 yıl var.
Bunu kim diyor?
Kılıçdaroğlu ne dese boş. Kimse aldırmıyor. Ama Akşener etkili oluyor. Tıpkı baltaya bakıp sapı bizdendir diye üzülen ağaçlar gibi.
***
Üstelik Akşener, iyi siyasetçi.
Her gün konuşup temcit pilavı gibi aynı lafları tekrarlamanın
hiçbir işe yaramayacağını, bilakis, bıktıracağını bildiği için, seyrek konuşuyor, seyrek yumruk sallıyor ama salladı mı da sarsıyor.
***
Bu özelliğini kaybetmemeli.
Azerbaycan’da sivil halk ateş altındadır.
- E sen de cevap ver.
Hayır.
Azerbaycan ahlakında, sivillere ateş açmak yoktur.
Nitekim Aliyev diyor ki:
- Cevabını savaş meydanında alırlar.
*
İşte, Ermenistan zaten buna güvenerek atışa devam ediyor.
Niye kıvırsın? Oy vereceği partiyi, göğsünü gere gere haykırır.
Eğer haykırmıyor da kıvırıyorsa, biliniz ki o, iktidar kanadına daha yakındır. Sadece tereddüt geçiriyor olabilir.
***
Açık yazalım.
Adam HDP’liyse HDP’ye oy vereceğim der. CHP’yi tutuyorsa, büyük bir keyifle CHP’ye oy vereceğini söyler... Zaten İktidar Partisi’nden nefret ediyorsa, hâlâ niçin kararsız olsun? Adresler bellidir.
Davutoğlu’ndan Babacan’a kadar bir dizi alternatif var.
- Kararsızmış.
Yalan.
Halkı yokluk ve kıtlık içinde kıvranırken, iki de uçağını kaybetti. En acısı da bebek katili damgası yedi.
Peki değdi mi?
Ne içindi bütün bunlar?
Şimdi nereye varmış oldu?
***
Ermenistan, yaptığı katliamın cevabını savaş meydanında alacağını bildiği için, hemen ateşkes’e sığınıyor ama ortalık sessizliğe bürünür bürünmez onu da ihlâl ediyor. Nasıl bir ahlâk bu?
***
Ermenistan, bir devlet gibi değil, gaddar bir
Ne yapıyorlar?
- Antrenörlük.
Savaşçı yetiştiriyorlar.
Yâni, sivil halkı öldürecek olan katilleri eğitiyorlar.
Nedir bu?
- Katliam.
Soykırımın yavrusu.
***
Çevre dediğim, sanmayın ki komşu ülkeler...
Hayır, orada bir problem yok... Problem içerde.
Keşfedilen ve keşfedilecek olan her rezerv metreküp, içimizdeki İrlandalılar’a kara haber’dir.
Bu böyle giderse, 2023’e kadar, Türkiye vallaha köşeyi döner.
***
Diğer taraftan...
Siyasete bakınız:
HDP karıştı... Kandil’le bağları çözülmeye yüz tuttu. Dağdan kaçıp annelerine sarılan gençler, bu çözülmeyi hızlandırıyor.
- Bravo Ermenistan’a.
Koskoca devletler, ona yalakalık yapıyorlar. Hiçbiri çıkıp da
“İşgal ettiğin topraklardan çekil” diyemiyor.
Dedikleri sadece, mıy mıy mıy, ortaya bir laf:
- Ateşkes.
Bu ne demektir:
- Olduğunuz yerde kalın.
Oh, ne güzel.
- Seçime gidip de ne yapacaksın?
Öyle ya:
- Aday değilsin ki.
İşte o kadar.
Püf noktası
Bahçeli, sert bir soru daha yöneltiyor:
- Ne vadettiler sana?
Çok uzun bir süre bu.
*
Dünya ve Türkiye öyle değişti ki, daha 27 yıl evvel kaybettiğimiz Özal bile mezardan kalkıp gelse tanıyamaz.
*
Muhalefette süre uzayınca,
sırf memlekete değil, herhalde dünyaya da uzak kalıyor insan... Bugün tanıdığı tek bir yabancı devlet adamı, tek bir yabancı diplomat var mıdır acaba? Nereden tanısın? Sıfırdan başlamaya mecbur.
*
Hele o parti
Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...
Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu?
Bu bir...
*
Bir de şu var:
Hep sorarsınız ya “Erivan kime güvenerek yola çıktı” diye...
Akla ilk Rusya geliyor.
Lakin Rusya, bundan
- Halbuki ateşkes için adeta yalvarıyordu.
- Rusya’nın torpiliyle sonunda ateşkes’i sağladı ama daha birinci dakikada ihlal etti.
- İhlal ettiği gibi bir de Azerbaycan’ın ihlal ettiğini söyledi.
......
Türk tarafına atfen neler uydurduğuna girmiyorum.
İşgalcilik de şöyle dursun... Ama bu kadar çok yalanı on güne sığdırdığına göre 100 yıllık soykırım masalı, başta Fransa, Amerika, Kanada olmak üzere, şimdi dünyaya kapak olsun.
- Cenevre'de buluşalımmış.
- Müzakereler başlasınmış.
Anlaşıldı.
"Komisyona havale" gibi bir şey.
Topları yine taca atacaklar.
İpe yine un serecekler.
O ara Ermenistan ateşkes’i sık sık ihlal edecek. (Etmeye başladı bile) Böyle böyle bir 30 yıl daha geçecek.
Kim öle kim kala.
- Ne zaman kapalıydı ki?
Anlattık ama pek kavrayamadı.
“Yahu ben orada miting bile yapmıştım” dedi “gerçi bize oy vermedi ama açıldığına memnun oldum.”
Haydaa...
*
Birisi lafa karıştı.
- Maraş’ın plajları çok güzeldir.
Arkadaş yine irkildi:
Son bir yıldır.
Belki bir buçuk yıldır...
Sel, yangın, hortum, toz bulutu, kasırga, deprem, heyelan, salgın hastalık... Velhasıl savaş rüzgarları dahil, başımıza gelmeyen kalmadı.
Barajlarımız bile kurudu.
......
Yaygın inanca göre, bu uğurlugiller sayesinde, bir gökten taş yağmadığı kalmıştı... Ceviz büyüklüğünde dolu yağar mı yahu? Aman ha.
İyi saatte olsunlar.
. Suriye’de, Libya’da iç savaş var ama baş konu Türkiye...
. Doğu Akdeniz’de petrolden ve doğalgazdan çok Türkiye’nin adı geçiyor.
. Ermenistan’la Azerbaycan çarpışıyor ama Karabağ’dan daha çok Türkiye gündemdedir.
. Joe Biden, daha seçilmeden Türk Siyaseti’ni dizayn etmeye çalışıyor.
. Macron, işi gücü bırakmış, sadece Türkiye’yle uğraşıyor.
*
Fransa’nın cadde ve sokaklarında Macron gibi binlerce Macron var.
Hangisini cumhurbaşkanı yapsalardı fark etmezdi.
Gayet halim selim, nazik, sempatik, babacan, barışçıl ve tonton bir adam olarak. Fakat sıra vatan savunmasına gelince, o Aliyev gitti, onun yerine coşkun, taşkın, kızgın, kükreyen bir aslan geldi.
Her iki Aliyev’i de ben çok sevdim.
Aynı sömürü
Sadece ABD değil, Fransa seçimleri de yaklaşıyor.
Ermeni seçmenlerin en yoğun olduğu yer bunlar.
Öyleyse Ermenileri sömürmenin tam zamanıdır, değil mi? Merak etmeyin, az sonra soykırım masalı da pişirilip pişirilip tekrar getirilecek gündeme.
*
Bu ne demektir, bilir misiniz?
Tipik YPG yöntemi bu.
Okullar bombalanıyor, evlere füze ve roket atılıyor, çoluk çocuk genç yaşlı demeden, insanlar ateş altına alınıyor..
Genel kanaat: Bir devlet bunu yapamaz... Yapmaz. Belli ki kiralık katillerin işi bu...
Suriye’den transfer.
Büyük ihtimal.
*
Utanmaz dünya, bu barbarlığı seyrediyor ve aynı çağrıyı tekrarlıyor:
- Ateşkes.
En iyi aday
Millet ittifakı, galiba tekrar döndü, Macron modeli bir başkan adayı aramaya başladı... Yani, “kimsenin tanımadığı biri.”
Tavsiye ediyorum:
- Ahmet Necdet Sezer.
Diyeceksiniz ki “Onu tanırlar, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı.”
Mühim değil.
Kim hatırlayacak?
Seyir defteri
. Macron’un zihinsel durumu gündeme gelince, ben de şüphelendim doğrusu.
- Ruh hali.
- Rüşt ve kimlik arayışı.
Bunlara bağlı olarak da:
- Tedaviye ihtiyacı.
Yani, bir tuhaflık var.
Evet var.
***
. Fakat mesele, sadece siyasi değil. Macron’un taa öğrencilik yıllarından bu yana, hayat karnesi’ne de bir bakmak lâzım.
- Sizce normal mi?
Belki de bu bir harika çocuk.
Kabına sığamıyor.
Zeka fışkırıyor, zeka.
Hep boyundan büyük işlere kalkışıyor.
Bunun tedavisi olur mu? Fransa, durup dururken kendi başına iş açmıştır. Sırf öbürü olmasın diye bunu Cumhurbaşkanı yapmış ve 5 yılını sokağa atmıştır.
***
Şimdi tekrar seçilip, bir 5 yıl daha kalması mümkün değil. Ama o, Türkiye karşıtlığı’na sığınarak seçim kazanacağını zannediyor.
Gidip Ermenistan’da adaylığını koysa kazanır ama kendi ülkesinde asla.
Anketlere bakarsa görecektir.
Çeyrek porsiyon.
***
Ne var ki, yapacağını yaptı.
Bay Macron, Fransa - Türkiye ilişkilerine öyle nefret tohumları ekti ki, bunu temizlemek için kim bilir kaç yıl gerekecek.
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