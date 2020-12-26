En güzel haber

Uğurlugiller, barajların kuruduğunu müjdelerken, bir taraftan da 2021’in çok zor bir yıl olacağını duyuruyorlar.

Ne bildiler?

Öf... Bir kerecik de ağızlarını hayra açsalar...

***

Şimdiye kadar hangi yıl

kolay yıl olmuş ki? Kolay hayat diye bir şey kaldı mı ki?

Bunu herkes biliyor.

Herkes kabulleniyor:

Ama yine de kimse 20, 30,