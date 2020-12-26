En güzel haber

Ne bildiler?
Öf... Bir kerecik de ağızlarını hayra açsalar...
***
Şimdiye kadar hangi yıl
kolay yıl olmuş ki? Kolay hayat diye bir şey kaldı mı ki?
Bunu herkes biliyor.
Herkes kabulleniyor:
Ama yine de kimse 20, 30,
- Seçimde hâlâ “aynı partiye” oy verirlerse, iki elim yakalarında olacak.
*
Duydunuz mu beni, hey...
- “Öğretmenleri nasıl kategorize ettiğimi biliyorsunuz.”
- “Saray’ın hakimleri savcıları” zaten kara listede.
- “Gazeteciler desen, satılık yandaşlar güruhu.”
Peki ya sanatçılar?
- Muhalif olmayana, asla sanatçı demem ben.
Şimdi seyreyleyin.
Kaşı gözü, başı dişi her ağrıyan mutasyon diye evhamlanacak.
Adı da güzel ha: Mutasyon.
Eh, onları motivasyon da bizim felaket tellallarına düşecek.
Bir de bu var
Mutasyon’u bütün dünyaya kim duyurdu?
İngiltere Başbakanı.
Bu Başbakan doktor mu?
Parlamenter sistem’e dönülürse, AK Parti’nin yolu daha da açılmayacak mı?
***
Öyle ya.
Şimdi şu yüzde 50+1 sistemi, CHP kaptanlığındaki Millet İttifakı için - her şeye rağmen - bir şanstır. Bugün değilse bile bir gün, dostlarıyla beraber 50+1’e ulaşma ihtimali vardır.
Ne zaman bilmem ama vardır.
Parlamenter Sistem’de ise CHP’nin 1’inci parti olma ihtimali yüzde kaçtır? Bir düşünün, en son ne zaman 1’inci parti olmuştur da Başkanlığa hak kazanmıştır? Ta 46 yıl önce...
O da 10 aylık bir koalisyon.
***
Kim dediyse güzel demiş:
“Dostluğuna güvenmediğin insanın düşmanlığından korkma.”
Kurumlar için de geçerli bu.
Hatta devletler için de...
Nitekim, dostluğuna güvenmediğimiz hiçbir devletin düşmanlığı da bize vız geliyor.
***
Diplomaside şaşmaz kural şudur:
Devletlerin sürekli dostu, sürekli düşmanı olmaz. Sadece çıkarları olur.
Ya cep telefonu olmasaydı...
Pandemi’de kısıtlamalara uyup evlere nasıl kapanacaktık?
Yani bu salgın, şimdi değil de 25 yıl önce gelseydi, acaba ne yapacaktık?
Bu bakımdan...
- Şükür halimize.
***
Hele televizyon olmasaydı?..
Bu filmler, diziler, maçlar, haberler, o güzelim programlar olmasaydı,
- Suriye meselesi ne oluyor?
- Libya’da son durum nedir?
- Akdeniz’deki haydutlardan ne haber?
Hayır... Gündemin birinci maddesi korona.
“Bir nefes sıhhat gibi.”
***
Bu aralar...
Müzik tatsız, şiir renksiz, edebiyat ruhsuz, spor heyecansız, siyaset sevimsiz... Ticaret ve rekabet desen, gayet sessiz ve moralsiz.
Amerika, keşke ara sıra böyle ayıplar yapsa da Türkiye topyekün kendine dönse.
***
Sırf muhalefet değil...
İş âlemi, sanat dünyası, spor camiası, medya grupları, sendikalar, dernekler
velhasıl bütün hatlarıyla Türkiye, ortak bir ruh sergiliyor.
***
Bu ortak ruhta sadece
HDP yok. Nitekim TBMM’nin resmi bildirisinde de
- Abisine.
Öyle bir abi ki, HDP’ye kürsüden yöneltilen çok özel sözleri bile kendine dert ediyor.
- Yahu sana ne?
***
Abisi... Sayın abisi.
Parti kapanmasına elbet karşı çıkabilirsin. Klasik bir tavırdır. Onu herkes yapar. Sen de yap. Bir şey dediğim yok.
Ama HDP’ye kürsüden yöneltilen sözler seni ne ilgilendiriyor?
***
Biz onu savunma için aldık,
o başımıza dert oldu.
Ama ne olursa olsun.
Bu saatten sonra...
ABD’ye peki efendim deyip onu hangara çekersek, onurumuz kırılır. Zaten ABD, sırf onurumuz kırılsın diye böyle yapıyor. Burnumuzu sürtmek istiyor. Çünkü Türkler için onur ne demektir bilmiyor.
Bilseydi, boşuna ısrar etmez,
S-400 meselesini bu noktaya getirmezdi.
............
Halk’ın böyle bir derdi var mı acaba? Hayır... Bunun konuşulduğunu hiç duymadım.
Halk sadece bakıyor ki:
- İktidarda benim partim olsun.
Yani?
Siyasi tercih.
***
Demokraside kötü sistem yoktur.
Başkanlık Sistemi
Uğradığı mesleki iftirayı, şiddetle kınıyorum.
Selvi, ustalığı gereği, buna gülüp geçmek varken, iftirayı atan zatı, ispata davet ediyor.
İlahi Selvi.
Yahu o zat, 10 yıldır hangi lafını, hangi iddiasını ispatlamış ki?
***
Şimdi geçelim pazar notlarına...
Hem AB, hem ABD...
İkisinden de
Şu cümleyi herhalde atlamadınız.
Yunanistan Başbakanı ne diyor:
“Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sorunlar haline dönüştürmeyi başardık.”
***
Tercümeye ihtiyaç var mı?
Açık açık diyor ki:
. Avrupalı’ya yine yutturduk.
. Avrupalı’nın aklı ermez bu işlere... Her zamanki gibi, onu yine parmağımızda oynattık.
Rumen hakem, işte bunu başardı.
Aşı’ya dair
Korona, bir biyolojik silah mıydı?
Bu bile aklımıza geldi:
Şimdi de neredeyse aşı’dan şüpheleniyoruz.
- Asıl biyolojik silah bu olmasın?
Yok artık, daha neler.
***
Kılıçdaroğlu bunu sık sık tekrarlıyor. Ciddi eleştiriler almasına rağmen, ısrarla tekrarlıyor. Son günlerde daha da sık tekrarlamaya başladı.
Bunu niçin yapıyor?
- Mutlaka bir bildiği olmalı.
Yoksa bile, bir hedefi olmalı.
Kime sesleniyor?
Nereye varmak istiyor?
Çok merak ediyorum.
Bu bir.
Ve konuşulacak.
***
Cumhurbaşkanı adaylığı bile gündeme geldi. Kılıçdaroğlu dedi ki: Aday olmayacağımı size kim söyledi?
Cevap:
- Siz söylediniz.
Hem de yüz kere söylediniz. Allahaşkına, siz 2014’te ve 2018’de aday oldunuz da biz mi duymadık?
***
Her neyse...
Uçlardan her kopup gelen, merkeze yöneliyor.
Gerçi partilerin, kendilerini merkezde sanmaları ya da sunmaları, her zaman inandırıcı olmaz ama yine de cazip bir alan gibi gözüküyor.
En azından, yeni bir sicil arayışı.
***
Yıllardır solcuyum diyenler, kimseyi inandıramadılar.
Sağcıyım diyenler, çizgilerini sürdüremediler.
Komünistler, sosyalistler, faşistler... Hepsi iflas ettiler. Dinciler, dinsizler, laikler laikçiler... Ve dahi darbeciler.
Hepsi bıktırdılar.
Hangi konuda mutabık kaldık?
Toparlayalım:
- Tank - Palet Fabrikası peşkeş mi çekildi, yoksa akıllıca bir işletmeye mi devredildi?
............
- Bir milletvekili orduya, hem de savaş halindeki orduya “Satılmış” mı dedi, yoksa biz mi yanlış duyduk? Maksadını mı aştı, yoksa Türkçesi mi kıt?
............
- 4 parti, sahiden bir anayasa taslağı mı hazırladı, yoksa 4 temsilci oturup pişpirik mi oynadı? Prof. Dr. Kaboğlu, ikrar mı etti, yoksa inkâr mı?
............
- Cumhurbaşkanı adayımız bellidir demiş.
- Kim?
- CHP’nin bir öz evladı.
Bunu Genel Başkan’a rağmen mi söylüyor bilmem ama bir çok CHP’liyi mutlu ettiğini biliyorum:
Hep dışarıda aday arayan bir partinin, nihayet kendine dönmesidir bu.
Genel başkan beğense de beğenmese de bu böyledir.
***
Ta Ekmeleddin Bey’le başlayan
En güzel haber
2021, İstikâl Marşı Yılı olarak kabul edildi.
Bu çok iyi oldu.
Nesiller boyu, farklı tonlarda, yanlış yunluş okuduğumuz, her kafadan bir ses çıkardığımız, bir türlü uyum sağlayamadığımız - insan sesi için - inişli çıkışlı, zor bir beste bu...
Öğrenmeyi ve öğretmeyi de beceremedik.
O muhteşem güfte bir yana, ama besteyi oku bakalım deseler çoğumuz okuyamayız.
Okuruz da, bir sürü müzik hatasıyla birlikte okuruz.
***
Şimdi, güzel bir zemin doğuyor.
2021, İstiklâl Marşı Yılı ilan edildi.
Bütün bir yıl, İstiklâl Marşı’nı, bütün unsurlarıyla ve o eşsiz değerleriyle, Türkiye’nin gündeminde tutacağız.
Paneller, seminerler, konferanslar... “Yurdumun üstünde tüten” ne kadar şaheser varsa, hepsini ruhumuza bir kere daha sindireceğiz.
***
En mühimi de okullar.
- Yeni nesiller.
Hatasız, kusursuz, eksiksiz bir İstiklâl Marşı Kültürü alacaklar. Ne güzel...
Gemlik’te benim taa ilkokul öğretmenim merhume Enise Aral, İstiklâl Marşı’ndan bizi ayrıca imtihan ederdi. Çünkü öğretirdi. Onun okuttuğu sınıflar zaten Türkiye’ye çok değerli kadrolar olarak yayıldılar.
- Her şey ilkokuldan başlar.
Tabii bir de yetiştiğin ev...
Sağlıklı Aile Yapısı.
Velhasıl, 2021 İstiklâl Marşı Yılı, çok isabetli olmuştur.
TBMM’yi aldığı bu güzel ortak karardan dolayı kutluyorum.
Not:
Meclis kararına bu defa HDP de katıldı.
Bu daha da güzel.
Mehmet Akif Ersoy’un o harika mısraları, belki etkileyip HDP’yi bile şüheda fışkıran şu topraklara belki tekrar döndürebilir.
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