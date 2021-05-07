- Eller yukarı. 

- Aday mısınız?
Kılıçdaroğlu da her seferinde münasip bir lisanla konuyu kapattı. Şimdi son olarak klişe bir cümle hazırlamış, kim sorsa aynı cevabı veriyor: (Mealen)
- İttifak’tan böyle bir karar çıkarsa kaçamayız.
***
Çıkmaz çıkmaz.
Öyle bir karar çıkmaz.
Çıkmaması için de zaten bütün şartlar şimdiden hazır... Esasen öbür liderler de istemezler Kılıçdaroğlu’nun çatı adaylığını... Peşinen mağlubiyeti niye kabul etsinler.
Geriye hangi ihtimal kalıyor:
Bazı senatörler, bazı kalantor YPG ve PKK yandaşlarını ABD’ye getirmek için özel vize önermişler... Böyle enteresan öneriler hep senatörlerden geliyor.
PKK desen, Washington’a çoktan kapağı attı. Artık onun da aleni bir lobisi var. (Türkiye’dekiler gibi gizli kapaklı değil.)
*
Buna çok memnun oldum.
Demek ki terör, okyanus ötesi bir kariyer sahibi oluyor.
Dolayısıyla da legalize oluyor.
Öyleyse?
Meksika Sınırı’nda inşallah
Dünyadaki Ermenileri toplasan, Ermenistan nüfusu dahil, hepsi topu topu 5 milyon Ermeni eder.
5 milyon nedir ki?
Dünya üzerinde yüz milyonlarca Türk var.
Demek ki mesele, sayısal ağırlık değil.
Değil.
***
Peki, mesele siyasal ağırlık mı?
Bence o da değil.
Joe Biden’a, soykırımla ilgili gereken cevap, bir kere verilirdi, yeterdi. Gülle gibi ağır lafları her gece her vesileyle televizyonlarda tekrarlamak, bence meseleye hafiflik getirebilir.
- Tıpkı Amerikalıların getirdiği gibi.
***
Amerikalılar bu meseleyi zaten hafifletmişlerdir.
Her yıl aynı tarihte, “söylesem mi söylemesem mi” diye papatya falı açtıkları bir konu, ciddiyetini nasıl muhafaza eder? Hele yıllarca yok sayılan bir nesne, bu yıl birdenbire nasıl var olur? 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde bunu Joe Biden’a sorsak bile kime ne fayda getirir?
***
Dünyada artık devlet adamı yetişmiyor deyince yadırgıyorsunuz.
Siz söyleyin.
Bu yıl 9’u ikiye katlayıp, tatili 17 güne çıkardık.
Kurban Bayramı’na Allah Kerim.
*
Aman, otoyollara dikkat diyorduk yıllarca... Trafik Canavarı’na dikkat.
Ne değişti?
Şimdi tehlikenin sadece cinsi değişti. Aman koronavirüs’e dikkat diyoruz, o kadar.
Yani nereden baksanız, işin özü kurallara riayet.
*
Fakat ona bile toz kondurmayıp, birbirini suçlayan, birbirini sorumlu tutan kurumlar, hepimizin bir ayıbı olarak pandemiye damgasını vurdu.
***
Her şeye eyvallah da... Ama hiçbir kural dinlemeyip, bulaşı üçe dörde katlayan ve işte bugünkü sert kısıtlamalara sebebiyet veren sorumsuzlar güruhu yok mu?..
Onlara dayanamıyorum.
***
Şimdi de kısıtlamaları eleştiriyorlar.
- Yahu kısıtlama size ne yazar?
Ama aynı laikçiler, gönüllerince tatil yapamayacakları için çok üzgünler. Salgın da neymiş!
...........
Yobaz’ın sağcısı solcusu olur mu? Nitekim Ramazan Bayramı’na kasten yasak getirildiğini düşünen dinciler de var.
(Dindar demedim, dinci dedim.)
***
İşte bizim kutuplaşmalarımız her konuda böyle. Erdoğan karşıtları Joe Biden’ı şimdi nasıl alkışlıyorlarsa, Erdoğan’ı destekleyenler de Biden’a öyle ateş püskürüyorlar. Soykırım iddialarının önüne arkasına, belgesine bulgusuna bakan yok.
***
Sırf bu iktidara duyduğu nefret yüzünden
Yakalamışken, bu çizgiyi bırakmayalım.
Unutmayın... Bir bayram feda edersek, on bayram kazanırız. Aksi halde hepsini kaybetmek de var (Allah korusun).
Van ve Muş
Diyarbakır Anneleri’nden gayrı Şırnak, Muş ve Van Anneleri de Evlat Nöbeti’nde büyük mesafe aldılar.
Kimi 600 gün, kimi 100 gün, kimi 70 gün, 80 gün...
Takvim yapraklarını niye sayıyoruz?
Annelerin Zaferi’ne kaç gün kaldı diye.
Gözden kaçmasın
Bütün bu nefret cephesini, Başkan Biden temsil etti.
Anlaşılmayacak tarafı yok. Gelmiş geçmiş başkanlardan birinin Tanrı Başkan olarak mutlaka tarihe geçmesi lazımdı.
İşte öyle birini buldular.
*
Buldukları zat, zaten dünden hazırdı.
Soykırım’dan öte bakın ne dedi:
- Aman tekrarı olmasın.
Ne demek?
Zavallı dünya... Her yıl, ağzı iki karıﬂ açık olarak Beyaz Saray’dan gelecek sesi bekler durur.
Nedir? Soykırım.
- Dedi mi demedi mi?
Ay çok heyecanlıyım, diyecek mi, demeyecek mi?
***
Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya tarihçilerinden oluşan bir komite var.
Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya hukukçularından oluşan saygın bir adalet divanı var.
İmamoğlu, hiçbir makama talip olmamış, hep ona makam önermişler.
İşte mesela İlçe Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi... Ona hep bu tür önerilerle gelmişler.
Eh, ne yapsın?
O da ısrarlara dayanamayıp hep kabul etmiş...
Herhalde öyle ki, şu anda İBB Başkanı olarak 16 milyon kişiyle her sabah kucaklaşmaktadır.
***
Peki ama bu sefer Cumhurbaşkanlığı söz konusu.
Hayır...
Allah Allah...
23 Nisan günü, Menderes’in sonu’nu konuşmak.
Bu da mı olacaktı?
......
23 Nisan günü 104 Emekli Amiral’in bildirisini mi konuşacaktık, yazacaktık?
Başımıza gelmeyen bir bu mu kalmıştı?
*
Yahu, bir kerecik de dediğiniz doğru çıksa.
Bir kerecik de hırsız yakalansa.
Bir kerecik de vatan sahiden
ona buna peşkeş çekilse.
Ve böylece siz nihayet rahatlasanız, biz de kurtulsak.
***
Menderes için dediniz ki:
İki uçak dolusu altın ve mücevherle kaçacaktı.
- Erdoğan mı, İmamoğlu mu?
- Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Uzatmayalım, her bir aday adayının oy potansiyelini, Erdoğan’la birebir kıyaslamışlar... Anket bu.
Erdoğan mı, Akşener mi?
Erdoğan mı, Muharrem İnce mi? vs.
- En az oy kime çıkmış?
Kılıçdaroğlu’na.
Hazret, sonuncu. Ama şampiyon. Her gün şampiyon.
Birincisi.
Okuyucular soruyor:
- İlhan Kesici meselesi nedir?
Cevap veriyorum:
Kesici, iyi bir uzmandır ama onun partisinin uzmana değil, sürekli kafa sallayan, evet efendimli sepet efendimli munis, halim selim elemanlara ihtiyacı vardır.Yani, çok bilmişliğin lüzumu yok. Anlaşıldı mı?
***
İkinci soru, yüreğimi daha da yakar.
Okuyucular soruyor:
Vallaha hiç korkmuyordu.
Dünyada kalleşlik bitse, yenisini icat edecek kadar savaş kültürü’ne sahipti...
Avrupalı abileri gururla seyrediyordu.
***
Şunlar ne anlama gelir, Yunan’a sorup bir şeyler öğrensek mi acaba?
İnsan, vicdan, izan, merhamet.... Ne demek?
Bunlar, sınırdaki dikenli tellerde kaldı.
Demode oldu!
Ne demek bu?
İki Cumhurbaşkanı adayı daha demek.
Mevcut adayları da sayarsanız, şimdiden 10-15 aday eder.
Ciddiyetsizlik böyle başlar.
***
Gördüğünüz her parti başkanına lider derseniz olacağı buydu.
Böyle yapa yapa genel başkanlık makamını belki yüceltmek istediniz ama liderlik kavramını zedelediniz.
***
Eller yukarı
İmamoğlu ‘haklı olarak’ soruyor:
- İnsanlar elleri arkada yürüseler saygısızlık mı?
Hayır, değil. Lakin... Benim de aklıma şunu sormak geliyor:
- Belediye Başkanı türbede tek başına mı yürür? Sağında solunda, önünde arkasında, hiçbir refakatçi olmaz mı?
Ve devamla:
- Başkan’ın fotoğrafı sırf arkadan mı çekilir? Yani, sırf ellerinin arkada olduğunu göstermek için... Öyle mi?
Bir deli saçması da benden gelsin istedim. Başka sorum yok:
- Eller yukarı.
Kaynak
Bir tazminat davası daha mı?
Ama yeter.
Bu CHP’liler, hakaret içermeyen bir cümle kurmasını öğrensinler artık (Başöğretmen Kemal Bey).
Aday-Maday
Kılıçdaroğlu, sanki 2023’te aday olacakmış gibi, olabilirmiş gibi, böyle bir ihtimal varmış gibi duruyor ve hepimizi boş tartışmalara sürüklüyor.
İşin tuhaf tarafı, ittifak halindeki liderler de bu oyuna gelmiş gibi gözüküyor.
Gözüküyor dedim, çünkü onlar yutmadılar, yutmuyorlar, yutmazlar ama seçmeni şaşırtacak kadar rol yapıyorlar.
Şimdiye kadar muhalif arenada sanki Kılıçdaroğlu isminde biri yokmuş da cumhurbaşkanlığı için şimdi birdenbire Kılıçdaroğlu diye bir aday türemiş...
Hay Allah.
- Nereden çıktı bu zat?
- Kim bu yıldız?
- 2014’te, 2018’de neredeydi?
......
Bir şey söyleyeyim mi?
Adı geçenlerin içinde Muharrem İnce’den daha samimisi yok.