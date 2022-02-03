MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Elçiye zeval
GeriRauf TAMER Elçiye zeval
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rauf Tamer

Rauf Tamer

Yazarın tüm yazıları

Elçiye zeval

3 Şubat 2022

Hatırlar mısınız?

2016 ABD seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla kıyamet kopmuştu.

İşin peşine düşen ABD, şimdi Türkiye’deki seçimlere müdahale ederek rezil bir durum’a düşer mi,

zannetmem ama Türkiye’ye atadığı her diplomat, seçime değilse bile siyasete müdahil oluyor.

*

Yeni atanan elçi, Ankara Belediye Başkanı’nı ziyaretten önce, koşa koşa İstanbul’a gelip Belediye Başkanı İmamoğlu’yla buluşuyor.

İmamoğlu kim?

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığında ismi en önde gelen biri...

Eh, Joe Biden’ın Türk Siyaseti’ndeki tavrı da bilindiğine göre, elçi bey, ABD adına neredeyse ihsas-ı rey’de bulunmuştur.

*

Yoksa normal bir zamanda, normal bir ziyaret, normal bir yemek, niye yadırgansın?

Hoş bile karşılanır.

Burada belli ki özel bir durum var.

Ve kutuplaşmanın en zirvede olduğu bir dönemde, belli ki elçi bey hangi kutupta olduğunu ilan ediyor.

.......

Doğru mu bu yaptığı?

Hem de düzgün, zarif ve sempatik bir diplomata yakıştı mı bu?

Elçiye zeval olmaz diyerek geçiştirmemiz mümkün mü?

Geçiştirmeye ben çok çalıştım ama beceremedim. genel başkan dahil, adaylıkta ismi geçenlerin içinde rakibi yok.

X

İçi boş

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Şubat 2022
Demokrat Amca her gün döktürüyor.

Ama ayrıntı yok.

Ortaya bir laf atıp kenara çekiliyor.

Yahu şunun içini doldursana...

Hayır.

“Siyasi cinayetler olabilir” dedi ve yine çekildi.

Bildiği bir şey mi var?

Yoo, hayır.

Sadece tahmin.

Yazının Devamını Oku

Bu devirde

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Şubat 2022
- Bu nasıl Avrupalı?

- Bu nasıl insan?

- Bu nasıl bir ruh ve vicdan?

Maskeler Türkiye’de üretildiği için, Yunan Parlamentosu’nda kıyamet kopuyor.. Milletvekillerinin bu maskeleri takmalarına şiddetle itiraz ediliyor.

***

Bu nasıl düşman diyeceğim ama düşman bile olamaz.

- Bu nasıl bir mahlûk?

- Bu nasıl bir kafa?

Edirne peynirinden tutun, baklavamıza kadar, sahiplenmedikleri nesne yoktur ama maskeler gururlarına pek dokundu.

Yazının Devamını Oku

Masal gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

31 Ocak 2022
Fatih Sultan Mehmet de böyle yapmıştı, değil mi?

1453’te İstanbul’un fethedildiği gün, savaşın en kritik saatlerinde Ulubatlı Hasan canını dişine takıp surlara tırmanırken, Fatih Sultan Mehmet, atına atlamış, şehrin öbür ucundaki balıkçıya gitmişti.

Ay, öyle benziyorlar ki, ‘kararlı iki lider.’

İkisi de demiş ki:

- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u.

Sahiden de biri İstanbul’u almış...

Öbürünü ise İstanbul almış...

Ne alması?

Yazının Devamını Oku

Çok ittifak

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Ocak 2022
“İttifak başka, koalisyon başka” diye biz ahkâm keserken, Millet İttifakı, şimdiden koalisyona dönüşüverdi.

Hem de dörtlü, beşli...

Belki de altılı koalisyon.

Türkiye tarihinde bunu ilk defa göreceğiz.

Tabii seçimi kazanırsa...

***

Diyeceksiniz ki:

- Milliyetçi Cephe Hükümetleri neyin nesiydi?

Alakası yok.

Yazının Devamını Oku

Yol haritası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Ocak 2022
HDP’nin oylarına talip olmak, hatta onunla ortak olmak başka, HDP’ye dalkavukluk etmek başka.

Sayın bayım.

Demokrasi’nin yolu nereden geçerse geçsin, sizin mahalleye de uğrar mı, önce onu söyle.

‘Kaybolan’

Klişeleşmiş bir sözdür:

- Politikacı gelecek seçimleri düşünür... Devlet Adamı ise gelecek nesilleri.

Vazgeçtik gelecek yıllardan.

“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...”

Şarkı değil, sanki 90’lı yılların bir muhasebesi... Takvim işliyor.

Yazının Devamını Oku

Bunlar da var

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Ocak 2022
Böyle konuları kaşımayı pek sevmem ama şu balıkçı meselesinde gözden kaçan birkaç ayrıntıya değinmek lazım.

Rumeli Kavağı’na sırf gidip gelmek bile 1 buçuk saat sürer.

Bunu özellikle hatırlatmak isterim.

*

Büyükelçi’ye de maşallah...

İnsan kar kış fırtınayı görünce (ya da

öğrenince) demez mi ki İmamoğlu’na: Sizi meşgul etmeyelim... Yemek iptal olsun. Başka zaman yeriz.

*

Efendim, Bay Elçi ta

Yazının Devamını Oku

Plağın arkası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Ocak 2022
Belediyeyi epey dövdük.

Bu kadarı yeter.

Biraz da kendimize bakalım.

*

- Tuhaf insanlarız.

Bir kar fırtınasının geleceğini bile bile, hem de uyarılara rağmen, binlerce arabayla sokaklara döküldük.

Ne işimiz vardı?

Her yer kapalıydı.

Hastası olanlar hariç,

Yazının Devamını Oku

Kırık - dökük

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Ocak 2022
Millet İttifakı’nda...

- Tek hedef, tek ilke, tek üslup, tek düşman.

Hepsi tek.

Seçimi kazanır da yönetime gelirse, Türkiye’de muhalefet diye bir unsur kalmayacak.

Hepsi iktidara taşınacak. Muhalefetsiz Demokrasi olur mu?

Diyeceksiniz ki:

- AK Parti var ya.

Hayır... Öylesi değil.

Biz 70 yıldır “Türkiye muhalifleri”ne alışmışız.

Yazının Devamını Oku

Rağmen

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Ocak 2022
İnsan manzaralarına bakın.

Salgın hastalık tehlikesine dair en ufak bir telaş ve korku görüyor musunuz? Günlük vaka sayısı 70 binleri bulduğu halde koronaya meydan okuyan kalabalıklar, ne büyük moral.

***

Üstelik kar, kış, fırtına.

Hiç mühim değil.

Şarapçılar, biracılar, meyhaneleri yine dolduruyor... Rakıcılar yine efkârlı ama ikinci kadehten sonra her biri memleketi kurtarmaya devam ediyor... Bayılıyorum.

Çirkin sesli güzel kızlar, sahnelerden hiç inmiyor.

Alkış, ıslık, kıyamet.

***

Yazının Devamını Oku

Rüyada ancak

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Ocak 2022
Şöyle bir şey olsa:

Muhalefet liderleri toplantıdayken...

Yani Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Akşener falan bir masa etrafında oturmuş konuşurlarken...

Kapı açılsa...

İçeri Erdoğan girse...

Ve dese ki:

- Ne konuşuyorsunuz? Beni de aranıza alın... Beraber konuşalım... Her şey Türkiye için...

Ve masaya o da otursa...

Halk ne yapar acaba?

Yazının Devamını Oku

Başkan Beyazıt

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Ocak 2022
Sadece Galatasaray’ın değil, Türk Sporu’nun ölümsüz başkanıydı.

Fair-play’in unutulmaz öncüsü, dostlukların başöğretmeniydi.

İş Dünyası’nın daima moral gücüydü, cemiyet hayatının çok renkli bir simasıydı. Liderlik ruhunda vardı.

Siyasi bir angajmanı olmadı. Ama paylaşılamazdı.

Dış dünyada ise

Selahattin Beyazıt, Türkiye’nin doğal büyükelçisi ve itibar kaynağıydı.

............

Hakkında neler yazmak lazım idiyse, çok şükür o hayattayken hepsini yazdım.

Memleketimin başı sağ olsun. Kederli ailesine ve değerli dostlarına sabır ve metanet dilerim.

Yazının Devamını Oku

Tuhaf bir durum

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Ocak 2022
Kitaba bakarsanız, Cumhurbaşkanı, 5 yıl için seçilecek...

Mevcut yetkileriyle birlikte 5 yıl.

Fakat, Millet İttifakı ona

2 yıl süre tanıyacak.

Hangi hakla?

Ve hangi yasayla?

***

Muharrem İnce, 2018’de eğer seçilseydi, yetkilerini devredecekti. Öyle söylediydi.

Ama -öyle söylediği halde- devretmeseydi, cezası neydi? Hiç... Zaten 2018 geride kaldı. Şimdi 2023’e bambaşka bir atmosferde gidiyoruz. Bugün sorun

Yazının Devamını Oku

İtibar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Ocak 2022
“Muhtar bile olamaz.”

Hayır.

Bu laf öyle değil artık.

Bilakis.

“Muhtar bile olabilir.”

HDP’ye dair

Pervin Buldan, açık konuştu:

Türkiye’yi yönetecek mekanizmanın bir parçası olacaklarını söyledi...

Daha ne desin?

Yazının Devamını Oku

Kaçak oylar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Ocak 2022
Daha doğrusu:

- Kaçacak olan oylar.

Nedir bu?

Anlatayım.

***

Bu oylar, seçimi kazansa da kaybetse de, Millet İttifakı’ndan kaçacak olan oylardır.

Miktarını bilemem.

Ama kaçacağı kesin oylar bunlar.

- Boş oylar.

Yazının Devamını Oku

Kandırmaca

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Ocak 2022
Şunun iyice anlaşılması lazım:

Barış, özgürlük, demokrasi...

Bu üç kelime, gerçek anlamından saptırılmış, bir şifreye dönüştürülmüştür.

Çünkü bu üç kelime, kimsenin itiraz edemeyeceği kelimelerdir.

Ama bakın kimlerin ağzında.

***

Siz hiç sahiden demokrat olan birilerinin, sürekli

“Ben demokratım” dediğini duydunuz mu?

Sahici bir barış ve özgürlük yanlısı insanlar, her cümleye

Yazının Devamını Oku

İyi haber

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Ocak 2022
Hangi ülkede, hangi seçim olsa, adaylar, Türkiye karşıtlığı yaparak oy toplamaya çalışıyorlar.

- Bu şeref bize yeter.

Ne Amerikan karşıtlığı

oy getiriyor, ne Rus karşıtlığı...

- İlle de Türkiye.

***

 Giderek yükseldiğimizi böyle anlayabilirsiniz. Türkiye karşıtlığı ne kadar büyüdüyse, biliniz ki Türkiye o kadar gelişti... Türkiye karşıtlığı ne kadar azgınlaştıysa, biliniz ki Türkiye o kadar yıldızlaşmıştır.

Başka ölçü yok.

***

Yazının Devamını Oku

Gözden kaçanlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Ocak 2022
İsabet buyurdular.

Çatı dedikleri tek aday’la seçime gidecekler ki, hangi partinin yüzde kaç oy aldığı anlaşılmasın... 3 mü, 5 mi, 15 mi?

At atabildiğin kadar.

***

Şimdi parlak bir öneri daha var:

Masaya oturduklarında küçük parti- büyük parti ayrımı olmasın.

Buyurun bakalım.

Eşitler arasında birinciyi seçecekler.

Eşitler arası?

Yazının Devamını Oku

Ortak dil

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Ocak 2022
Türkiye - Ermenistan yakınlaşmasını taçlandırmak için bir futbol maçı önerenler var.

Hayır.

Futbol sert oyundur. Sahada zaman zaman tatsız sürtüşmeler olabilir. Bunların her biri -adı üstünde- ne olsa delikanlıdır...Böyle bir risk almaktansa...

Başka bir önerim var.

***

Diyorum ki:

Asıl barış, müziktir.

Ve müzik tarihimiz,

Türk-Ermeni bestekarlarının enfes eserleriyle donatılmıştır.

Yazının Devamını Oku

İlk defa

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Ocak 2022
“- Hükümetten ziyade muhalefet eleştiriliyor.”

Doğru.

Muhalefete muhalefet diye geniş bir cephe var.

Ve şimdiye kadar görülmemiş bir hiddet sergiliyor.

*

Neden böyle?

Nereden çıktı bu oluşum?

Ve nasıl kurumlaştı?

- Adeta bir siyasi parti gibi.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları