Eksik olsun.

Siyasi Çözüm diyordunuz.
Buyurun işte.
Genel bir provadır.
Bundan böyle, -o cenahta- HDP’ye sorulmadan kuş uçamayacak.
*
Kabul etmeliyiz ki...
- Büyük başarıdır.
50+1 gibi yüksek bir orana, yüzde 10 oy’la hükmedebilmek, siyasette ender rastlanan bir durum...
Nasıl bir ittifaksa bu, her gün ittifak dışı yeni bir isim atılıyor ortaya.
***
Maşallah, isimlerin hiçbiri de itiraz etmiyor...
Mesleklerinde başarılı olabilirler ama cumhurbaşkanlığını taşıyabilecek kapasiteleri var mı?
“O mevki benim haddim değil” diyen çıkmıyor içlerinde...
Nasıl çıksın?
Profili düşük ya da sembolik diye diye koltuğu hafiflettiler.
***
Kapandı gitti sanmayın.
Aradan yıllar ve on yıllar da geçse, o tezkereye hayır diyenler, gıyaplarında daima sorgulanacak.
***
Çünkü...
O tezkereye hayır demek, “Terörle mücadeleye son verelim” demek.
O tezkereye hayır demek, “1984’ten beri kaybettiğimiz canlara saygısızlık” demek...
O tezkereye hayır demek, güneyimizde “Bir terör devleti kurulmasına razı olmak, hatta destek olmak” demek.
Dahası,
Aldıkça güçleniyor, kendini tazeliyor, giderek yükseliyor...
Tıpkı Atatürk gibi...
...........
Bütün tuzaklara rağmen, en kalleş kumpaslara rağmen, en şerefsiz hainlere rağmen... Sonsuza kadar yaşayacak.
Bağımsızlık onun karakteridir.
Tıpkı Atatürk gibi.
*
Ve onlar
Adam haklı
Ne tezkeresi yahu?
YPG bize mi saldıracak?
Başbakan
Millet İttifakı eğer seçimi kazanırsa, Cumhurbaşkanı Yardımcılarından biri, Başbakan gibi çalışacakmış.
Anlaşıldı.
(HDP veto etmezse)
Bu milletin egemenliği ve haklı gururu mevzu bahis ise artık olayın kime yarar/kime zarar getirdiğine bakılır mı?
Ama madem ille de yarar-zarar peşindeler, pekâlâ... Oraya da bakalım:
“Her olayda olduğu gibi” 10 büyükelçinin taarruzu yine Tayip Erdoğan’a yaramıştır.
***
“Her olayda olduğu gibi” dedim.
Evet, öyle.
Gezi Parkı’ndan tutun 7 Şubat davetine, 17-25 Aralık’tan tutun 15 Temmuz darbe girişimine kadar, her olay Tayyip Erdoğan’a yaramadı mı?
Taa 367 garabetiyle başlayan süreçte bile,
Kurt zaten kafaya koymuş... Kuzuyu ille yiyecek... Ne zamandır “Suyumu bulandırıyorsun” deyip duruyor.
Kavala, Demirtaş, F-35 falan hepsi bahane.
***
Başlarındaki kaptan belli.
ABD ön ayak olmasa, 9 ülke nereden ve nasıl bir araya gelip de bize muhtıra verecek?..
Yahu Finlandiya ne tanısın Kavala’yı? Yeni Zelanda neyi imzaladığının farkında mıdır?
Geçiniz.
ABD biliyor böyle bir muhtıraya Erdoğan’ın vereceği tepkiyi.
Saygısız on Büyükelçi’yi istenmeyen adam ilan etmek kolay... Neticede on ülke birer kişi fire verecek.
Ama on ülke, hiç utanmadan misilleme yapmaya kalkarsa, bizim on diplomatımız birden dışlanacak.
*
Tezkere vakti geldi.
İYİ Parti tezkereye oy verecek.
“Evet” diyecek.
Ama CHP’nin işi zor.
“Evet”
Bağırıp çağırmazdı ama bilgi yüklüydü, onu dinlerken bir şeyler öğrenirdiniz... Erdal İnönü nasıl da hayran hayran bakardı.
***
Şimdiki muhalefet, hep hakaret ağırlıklı konuştuğu ve hep belden aşağı vurduğu için, belki bir an dikkat çekiyor ama istihbarat ve bilgi eksikliği yüzünden hiç etkili olamıyor. Hele bir de yanlışları yüzüne çarpılınca, daha da hırçınlaşıyor.
Ne fayda?
***
Bugünkü ana muhalefet, gelmiş geçmiş muhalefetlerin içinde en eleştirilen muhalefettir.
Diyeceksiniz ki:
- Muhalefete muhalefet edilir mi?
On büyükelçinin Türkiye’ye saygısızlığı, gün geçtikçe daha da içime oturuyor.
Sadece hükümetin tepki göstermesi yeter mi?
Muhalefet niye konuşmuyor?
Konuşamaz.
“Bu ülkede yargı yok, adalet yok, demokrasi yok” diye her gün bağırırsanız, şimdi on ülkenin büyükelçisine söyleyecek lafınız tabii ki olmaz.
***
Osman Kavala’ya gelince...
Elçiler onun derhal serbest bırakılmasını istediler ya...
Yok be yahu?
Domatesin kilosu kaça, siz ondan haber verin.
***
Bir aday bulup çıkaramıyorlar diyorduk. Şimdi de aday bolluğu içindeler.
Fakat ne tuhaf...
Çok aday demek hiç aday demektir... Malûm, biz Türkler, birbirini seçmekten ziyade, ötekini seçtirmemek üzere mevzileniriz.
***
Biraz karışık bir tablo.
Öbürü, mütevazı... Bari olmayan bir başbakanlığa talip.
Daha öbürü, yani Brütüs’e benzeyeni, rövanş için yüzde 1.5 oy’la ringe çıkmaya talip.
En iyisi, ak sakallı olanıdır. Gücünü ve haddini biliyor. “Yangını söndürmek için su taşıyan karınca misali” hiç değilse tarafını belli etmeye çalışıyor.
Fakaat... En hoşlandığım Muharrem İnce’dir. Osman Bölükbaşı gibi çok doğru laflar ediyor. Alkışlar ona oylar başkasına giderse vah ki vah.
*
Gelelim şu meseleye.
Dinleyin beyefendi.
Dostunuzdur.
Efendim, 18 Ekim Muhtırası - diğer yazarları bilmem ama - beni de kapsamalı.
Şöyle ki:
Muhtırayla artık aklım başıma geldiğine göre, 18 Ekim’den önce yazdığım yazılar ve yediğim haltlar, aff-ı şahane’ye uğramalı.
.............
Ve şimdi de...
İmamoğlu’na dilekçemdir:
Beyefendi... Kimden niye çekiniyorsunuz da cumhurbaşkanlığı adaylık çalışmalarını gizli gizli yürütüyorsunuz? Muharrem İnce gibi çıkıp “Aday olacağım”niye demiyorsunuz? En mühimi de oy beklediğiniz seçmenleri,
İki blok’a da şirin gözükmeye çalışan dalkavuklar... Tarafsız rolü oynayan sahtekârlar.
Beri tarafta da, tabii gözünü budaktan esirgemeyen ucuz kahramanlar...
Ne yapsınlar? İkbâl ve istikbâl dilencileri.
Seçimin ertesi günü ise muhbirler, ihbarcılar ve haysiyet cellatları.
***
Öyle bir seçim bu... İnsanlar karakter imtihanı verecek.
Hiç şüpheniz olmasın ki, dürüst davrananlar sınıfta kalacak.
Fırıldaklar ise her zamanki gibi balkonda çubuğunu tüttürüp dalgasını geçecek.
Kanunsuz emirleri uygulayan memurlar varsa, Kılıçdaroğlu bir zahmet açıklayabilirdi.
O öyle yapmayıp, bütün memurları külliyen töhmet altında bırakmış, üstelik tehdit de etmiş, iş yapmayın, imza atmayın diye emir vermiştir. Asıl kanunsuzluk budur. Tıpkı siyasi cinayetlerden kaygı duyup, topu başkalarına attığı gibi.
# Niyet okuyorum
İmamoğlu, tam İmamoğlu gibi davranıyor, bravo.
Siyasi amaçlı yurt gezilerini sürdürüp sürdürüp, her seferinde diyecek ki:
- Bu geziler siyasi amaçlı değildir.
Yazın bir kenara.
Gidiş odur
Yarın Bankalar Kurulu, öbür gün Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu, daha öbür gün Tank Palet Fabrikası, hepsi sıradadır.
Teftiş var.
Müfettiş geliyor.
***
Müfettiş Bey, kerameti kendinden menkul yetkilerle donatılmış olmalı ki, Suriyeli göçmenlerin durumunu da Avrupa Birliği’yle konuşmuş. Gerekli bütçeyi sağlamış ve söz almıştır. (Ona söz veren Avrupalı’yı da çok merak ediyorum ha...)
***
Bu ne büyük bir özgüven...
Bayılırım böyle insana.
Mültecileri Suriye’ye geri yollayacakmış ama önce suyunu, elektriğini, yolunu, evini, okulunu, hastanesini, çarşı pazarını, hepsini kurup öyle yollayacakmış.... Onun güzel hatırı için AB bütün bunlara “Peki” demiş.
***
Geriye iş ve aş kalıyor.
Ona da çare bulmuş.
Türk iş insanlarına diyecekmiş ki “Şimdi gidin, Suriye’de birer fabrika kurun.”
Yaa efendim...
“Beşli çete” dediği müteahhitler dahil, bütün iş insanları, Demokrat Amca’nın güzel hatırı için Suriye’yi fabrikalarla donatacakmış.
Vallaha karikatür gibi.
5 Haziran pazar günü seçim olacak.
Seçime iki gün kala.
Yani, 3 Haziran günü, muhalefet lideri Ecevit’in İstanbul’da Taksim Mitingi var. Son miting.
Dönemin Başbakanı Demirel, şok bir açıklama yapıyor ve diyor ki:
- Bir ihbar aldık, yarın Taksim Mitingi’nde Ecevit’e suikast yapılacak. Çevre otellerden birinden ateş edilecek.
***
Yani?
Yanisi şu:
- Daha sizin adayınız belli değil dedikçe, farkında mısınız Akşener ne cevap veriyor:
- Alın seçim kararı, Cumhurbaşkanımızın kim olacağını o zaman öğrenirsiniz.
***
Nüansa dikkat...
Adayımız, demiyor.
“Cumhurbaşkanımız” diyor.
“13. Cumhurbaşkanımız” diyor.
Yani seçilmiş gibi...
Eksik olsun
Duydunuz mu?
F-16’lar için Joe Biden “elinden geleni” yapacakmış.
Yani yetkili organları ikna edecek...
Ne için?
Paramızla alacağımız uçakların satışı için.
***
Eksik olsun.
Yalvaracak mıyız “bize satın” diye?
Bunlar hep numaradır.
Müşteriyi hiç kaçırırlar mı?
Dinleri imanları paradır.
Bunun nesine tavassut edecek Joe?
Üstelik ona borçlu kalacağız... Şimdiye kadar yaptığı ayıpları da unutacağız.
Ve diyeceğiz ki:
- Hiç de fena adam değilmiş.
***
F-16’ları bize hediye etseler bile, YPG’ye bedava verdikleri o 40 bin kamyon silahı unutamayız. O silahlar her gün Mehmetçik’e çevriliyor.
F-16’ların üstüne bir de F-35’leri hediye etseler, yine de kafamıza geçirilen o çuvalları unutamayız.
Bay Joe, elinden geleni yapacakmış.
Ne için?
Parayla alacağımız F-16’lar için.
Vay be.
Adam, Türk dostu çıktı.
***
Karşımızdaki ister düşman olsun, ister dost olsun... Yeter ki istikrarlı ve dengeli olsun.
Bir gün öyle, ertesi gün böyle.
Yok...
- Bize göre değil bu.
Elimden gelse mani olurum... F-16’lar da neymiş? Parasını verdikten sonra başka yerden âlâsını alırım.
“Köylü”
Demokrat Amca, köylere açılıyor.
Ona slogan buldum:
“Bana oy vermeyen köylüye köylü demem ben.”