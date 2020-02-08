Depremi hurafelere bıraktık.
Çığ katliamını cehalete hamlettik.
Otoyollardaki kazaları, trafik canavarı denen meçhul bir hayvanın üzerine yıktık.
Pistten çıkan uçak herhalde nazara gelmiştir.
Korona virüsü desen, bize ne, Çin’in icadı.
***
Bunlar gibi daha öyle felaketler var ki, saymakla bitmez...
Yangın, sel, intihar, cinayet, cinnet, hepsi birden
ve arka arkaya geldi.
Neyle izah ediyorsunuz?
“Kendinize bir çekidüzen verin” diye, ilâhi bir güç, bizi
ikaz mı ediyor, yoksa - bâtıl’a göre - birileri uğursuz mu geldi? Ama gelen giden de yok, herkes yerli yerinde... 18 yıldır iktidar aynı, ana muhalefet aynı.
***
Esasen öyle şeylere inanmam. Lâkin, nefret duygularının
bu kadar yükseldiği bir ülkede, negatif bulutlar, belki içimizi karartmış olabilir... İlmi izahı var mı bilmiyorum ama yoksa bile sevgisizlik ve saygısızlık başta olmak üzere, tabiatın gücüne giden bir sürü şeyler yaptığımız muhakkak...
Yine de şükür.
Felaketler serisini ucuz atlattık. Ve inşallah atlatıyoruz.
Durum budur
Depremi hurafelere bıraktık.
Çığ katliamını cehalete hamlettik.
Otoyollardaki kazaları, trafik canavarı denen meçhul bir hayvanın üzerine yıktık.
Pistten çıkan uçak herhalde nazara gelmiştir.
Korona virüsü desen, bize ne, Çin’in icadı.
***
Bunlar gibi daha öyle felaketler var ki, saymakla bitmez...
Yangın, sel, intihar, cinayet, cinnet, hepsi birden
ve arka arkaya geldi.
Neyle izah ediyorsunuz?
“Kendinize bir çekidüzen verin” diye, ilâhi bir güç, bizi
ikaz mı ediyor, yoksa - bâtıl’a göre - birileri uğursuz mu geldi? Ama gelen giden de yok, herkes yerli yerinde... 18 yıldır iktidar aynı, ana muhalefet aynı.
***
Esasen öyle şeylere inanmam. Lâkin, nefret duygularının
bu kadar yükseldiği bir ülkede, negatif bulutlar, belki içimizi karartmış olabilir... İlmi izahı var mı bilmiyorum ama yoksa bile sevgisizlik ve saygısızlık başta olmak üzere, tabiatın gücüne giden bir sürü şeyler yaptığımız muhakkak...
Yine de şükür.
Felaketler serisini ucuz atlattık. Ve inşallah atlatıyoruz.