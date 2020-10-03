Dünya hali

Vefat sayısını da gizliyorlarmış.
Daha ne olmalı ki?
Günde 1500 vaka yerine
5500 vaka mı olmalı? Günde 60 kişi öleceğine, 6 bin kişi mi ölmeli?
İddiadan ziyade temenniye benziyor bu...
Rakamlar ne kadar yüksek çıkarsa, o kadar mutlu olacaklar.
Ölçüye dikkat
Evden çalışmak.
Bunu söylemeye bile gerek yoksa da, tekrar kayda geçsin istedim.
En ufak bir endişeleri olmasın.
***
Esasen, Ermenistan’da yaşayan Ermeni Halkı’yla da bizim bir problemimiz yoktur. Biz sadece yıllardır dünyaya pompalanan bir soykırım yalanı’yla boğuşmaktayız.
***
Bu noktayı vurguladıktan sonra, şimdi dönelim
Azeri - Ermeni çatışmasına.
Biz
Buna bakarak, şu meşhur soykırım iddialarının ciddiyet derecesini anlayabilirsiniz.
Bu bir.
***
İkincisi...
Biri saldırgan, öbürü mağdur.
Fakat utanmaz dünya, ikisini aynı kefeye koyup güya barış yolu arıyor.
Nasıl olur?
İşgal eden
Kimseden izin alacak değiliz. Ünal Çeviköz’e hesap verecek de değiliz. Her türlü imkanımızla Azerbaycan’ı desteklemek kardeş Türkiye’nin karakteridir.
***
Utanmadan soruyorlar:
- Türkler silah mı veriyor?
- Türkler asker mi yolluyor?
Size cevap bile vermeyiz. Yetmişiki buçuk devlet, gidip siz Suriye’de mevzilenmediniz mi? Onbinlerce TIR silah nereye ve niçin gidiyor diye hiç merak etmediniz mi?
Yahu siz Halep’te, Şam’da kimyasal silah bile kullanılırken sadece seyretmediniz mi?
Milyonlarca insan evinden yurdundan olurken siz neredeydiniz ve hâlâ neredesiniz?
Belediye Başkanları, sadece Belediye Başkanlıklarını yapacaklar...
Bu bir tebliğdir:
Siyasetle uğraşmayacaklar.
Anlaşıldı mı?
Yani futbolcuysan futbol oynayacaksın, basketbol değil.
*
İstanbul’u İzmir’i falan bilmem ama Ankara’daki Başkanın, salt ve samimi Belediyecilik yapmak için geldiği aşikar. Sıcak siyasetle pek ilgilenmiyor. İşini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı anketlerinde ismi geçiyorsa da bu bizim işgüzarlığımız. Onu geçiniz.
*
Bunu Trump söylüyor.
Rakibi Joe Biden’a söylüyor.
Bence yanlış yapıyor.
Siyasi rekabet başka, insanların saçıyla başıyla, kaşıyla yaşıyla uğraşmak başka
Ama Trump, biraz pervasızdır. Aklına geleni, ağzına geleni pat diye söylüyor.
***
Esasen Amerikan Siyaseti, külliyen patavatsız... Bir gazetecinin Trump’a sorduğu soruya bakın:
- Seçim sonrası,
İcraatın başına geçip ülkeyi yönetmek istiyorsa, önce aday olur.
***
Eğer olmuyorsa...
Her gün dışarıdan gazel okumaz... Bir Bilen edasıyla ülke meselelerine burnunu sokmaz... Sürekli ahkâm kesmez. Şöyle yapın, böyle yapın diye akşama kadar nasihat vermez... Eğer veriyorsa gel sen yap derler adama.
***
Lâkin gelmesi için önce aday olması lazım.
Demirtaş çıktı adaylığını koydu, ülke yönetimine talip oldu.
Doğu Perinçek
Fakat Fransa bizimle masaya oturmaya hazırlanıyor.
- Ne alâka?
Muhatabımız değil ki...
Aramızda bir ihtilaf yok ki:
Neyi tartışacağız?
Ne masası bu?
***
Hiç kusura bakmasın, Yunanistan da öyle.
Neyse ki badireyi galiba atlattık. Şimdi istikşafi görüşmeler başlayacak.
.............
Bu istikşafi kelimesi, yanlış hatırlamıyorsam, siyaset lügatına Prof. Ahmet Davutoğlu’ndan yadigârdır.
İstikşafi... Fena mı?
Birbirlerini keşfetsinler işte.
Türkiye gibi sağlam bir dostu nihayet keşfetmek, Yunanistan için çok faydalı olacaktır.
***
Bunu geçelim.
Şimdi 60’ın altına inmiyor.
Sebebi malûm:
Adına rehavet diyorlar.
Ne kadar masum bir kelime, değil mi?
Rehavet... Oysa cebinizdeki virüsle kalabalığa daldıysanız bu suçtur.
Cinayet... Ölüme sebebiyete kadar yolu var.
***
Her cinayet bıçakla ya da tabancayla işlenmiyor ki.
- Türkiye’ye yaptırım uygulayalım mı uygulamayalım mı?
Şimdii... Bizim ana muhalefet liderinden, mühim bir ricamız var.
Şunlara bir hadlerini bildirsin. Yaptırım da neymiş.
Çıkıp desin ki:
- Uygulamazsanız namertsiniz.
Ama şöyle gümbür gümbür bir bağırsın.
-Feriştahınız gelse boş diyerek yeri göğü inletsin.
*
Dün Prof. Metin Feyzioğlu’nu dinlerken bende jeton ancak düştü.
......
Macron ne demişti sahi:
- Türk milletine değil, Erdoğan’a karşıyım.
Tamam işte.
Millet İttifakı’na 1 müttefik daha...
Hatta 2 müttefik...
Öyle ya...
Aynı Yunanistan, 1981 yılında sayemizde NATO’ya tekrar döndü.
Kıbrıs Rum Kesimi, yine sayemizde Avrupalı kabul edildi.
Ne de yakıştı.
...........
Velhasıl, Yunan Dünyası, bugünkü konumunu, külliyen Türkiye’ye borçlu.
Yunanistan’da artık uçsuz bucaksız bir demokrasi ve
Yunan Basını’nda uçsuz bucaksız bir özgürlük var. Orada Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek bile serbest.
Akdeniz
Kemal olmasaydı, ulu öndere şimdi bazıları Gazi Mustafa diyecekti.
Bazıları da:
- Mustafa’nın askerleriyiz diyecekti.
Bu ne samimiyet yahu?
***
Muharrem İnce, ille partiden kovulmak istiyor ama kovulmayı bir türlü beceremiyor.
Muharrem Bey, size şimdi tüyo veriyorum, dikkat:
Sahiden kovulmak istiyorsanız, bir akşam CNN TÜRK’e çıkın, yeter.
- Millet isterse biter.
- Millet karar verirse biter.
......
Devlet, elinden geleni yaptı.
Fazlasıyla yaptı.
Bütün kurumlarıyla yaptı. Başlangıçta yanında millet de vardı. Mücadele iyi gidiyordu. Sonraları millet sıkıldı, ipin ucunu bıraktı.
İşte o bıraktığından beri, salgın tekrar çıldırdı.
Bugün hâlâ:
Tek kelimeyle: Ciddiyet.
Tabii bunların getirdiği bir dizi başarı...
Suna Kıraç denince ben bu kelimeleri hatırlarım.
Hastalıkla boğuştuğu 20 küsur yılını saymazsak, kısacık ömrüne sığdırdığı bütün çalışmalar, aslında Türk Kadını’nın potansiyelini temsil etmektedir. Bize güzel örnekler bıraktı. O milli bir öğretmen’dir. Esas serveti budur.
Suna Kıraç nurlar içinde yatsın.
Memleketimin başı sağ olsun.
Kaftancıoğlu
Doktor Kaftancıoğlu,
Bravo Almanya’ya...
Kuruşun hesabını yapardı ama burada kaz gelecek yerden tavuğu esirgemediğine göre, elbet bir bildiği olmalı.
Yoksa dolandırılıyor mu?
***
Macron’un bir ayağı Libya’da, bir ayağı Güney Kıbrıs’ta...
Ta Lübnan’dan İtalya’ya kadar mekik dokuyor.
Ne yapsın?
Kendi ülkesinde sokağa çıkacak hali yok.
6-7 Eylül olayları, bir mahcubiyet olarak orada durmaktadır. (1955).
12 Eylül Darbesi ayrı bir yüzkarası (1980).
Daha durun. Yarın öbür gün 16-17 Eylül cinayetleri geliyor:
Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamı (1961).
Hüzün dolu başka günler de var ama hatırlatıp içinizi karartmak istemedim. Bu kadarı yeter.
*
Bereket 9 Eylül İzmir zaferiyle başlayan ve birçok şehrin kurtuluşuyla devam eden enfes bir seri de var. Bari içimizi o açıyor.
Bir dakika...
1980 darbesinin 40’ıncı yılı.
Bol bol demokrasi nutukları atıldı. Darbeler ve darbeciler bol bol kınandı.
Yani en kolay şey yapıldı.
Aradan 40 yıl geçtikten sonra, herkes yine kahraman kesildi.
Oysa 1980 12 Eylül sabahı, böyle miydik? Darbeyi alkışlarla nasıl karşıladığımızı, arşivlere girip de bir okuyun.
***
Gerçi alkışlarımızın gerekçesi sadece can güvenliğiydi. Sağcısıyla solcusuyla hepimizin hayatı kurtulmuş oluyordu. O günkü teslimiyetçi tutumumuzun yegâne mazereti bu olabilir. Ama işimiz bittikten sonra tutan demokratlık damarımız asker düşmanlığına kadar varmasaydı keşke.
Neyse ki Türk aydınları,
Dünya hali
Muasır Medeniyet’e bakın:
- Haydut Devletler Dönemi.
- Korsan Devletler.
- Taşeron Devletler.
Biraz palazlanmış olanları da kiralık katil kullanıyorlar.
Ve bunu Devlet Politikası haline getiriyorlar.
Gizleyerek falan değil.
Bilâkis, övünerek.
......
İşin acı tarafı:
Uluslararası Hukuk tıkanmıştır.
Yazılı akit ve anlaşmalara riayet eden yoktur.
Mahcubiyet denen duygu, tedavülden kalkmıştır.
Kalleşlik dahil, her şey mubahtır. Velhasıl... Hakikaten Ne Mutlu Türküm Diyene’dir.
Çünkü...
Bu müflis dünya siyasetinde vicdan, insan ve iz’an’ın, yaşadığı ve yaşatıldığı yegâne ülkeyiz.
Korona
Her “vaka” hasta değildir.
Her “hasta” ölecek de değildir.
Fakat korona günlük tablosunu, tartışmadan kurtarmak lazım.
Çaresi:
Semptom’lu vatandaşlarla semptom’suzları da aynı tabloya dahil etmek.
O zaman kimse gık diyemez... Sadece kıvranıp durur.
Trump
Korona denen bela, gördük ki ne zengin dinliyor ne fakir...
Ne şöhret tanıyor, ne mevki... Kim olduğuna bakmıyor.
İşte gitti, dünya lideri Amerika’nın Başkanı’nı da vurdu... Haydi bakalım dooğru karantinaya...
Tam 1 ay sonra da seçim var.
........
Acaba seçimi etkiler mi?
Kimbilir...
Joe Biden’la mücadelesi sürerken bir de koronayla boğuşması, Trump’a belki bir mağduriyet getirecektir ama bilmem ki Amerikan Halkı böyle şeylerden etkilenir mi?
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