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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Dünya hali...

18 Nisan 2020

Buyursunlar... F-35’lerin şimdi turşusunu kursunlar.

 İsterlerse terör örgütüne 10 milyon TIR daha yollasınlar.

Aha... Doğu Akdeniz’in enerji yataklarını, diledikleri gibi yağma etsinler.

Ne kıymeti var?

- Korona, dünyayı teslim aldı.

***

Göçmenleri Avrupa kabul etmiyor, öyle mi?

Kim oluyor Avrupa?

Korona kahkahalarla gülüyor buna...

Hele şu Birleşmiş Milletler’e bakın. Korona’nın yanında karikatür gibi gözüküyor.

***

Çağdaş medeniyetmiş...

Atom bombası kadar demode kaldı.

Koronanın karşısında zavallı, aciz, süklüm püklüm bir haldedir. Uzay’da istasyonu var ama yaşadığı gezegende maskeye muhtaç.

Virüs ona emrediyor:

- Sıraya gir.

Onu bile beceremiyor.

Sosyal mesafe nedir, onu bile bilmiyor.

Ama aklı hâlâ petrolde.

Gözü doymuyor.

***

Muasır medeniyetmiş.

Sevsinler.

Her türlü soysuzluk, cibiliyetsizlik ve yalancılık üzerine kurulmuş bir medeniyet olur mu?

Olur.

Belki de insanlığın tek şansı budur.

Çünkü böyle bir ortamda, korona bile barınamaz.

- Tez zamanda defolur, kaçıp gider.

İnşallah...

Belki de tövbe eder, bir daha gelmez.

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