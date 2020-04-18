Buyursunlar... F-35’lerin şimdi turşusunu kursunlar.
İsterlerse terör örgütüne 10 milyon TIR daha yollasınlar.
Aha... Doğu Akdeniz’in enerji yataklarını, diledikleri gibi yağma etsinler.
Ne kıymeti var?
- Korona, dünyayı teslim aldı.
***
Göçmenleri Avrupa kabul etmiyor, öyle mi?
Kim oluyor Avrupa?
Korona kahkahalarla gülüyor buna...
Hele şu Birleşmiş Milletler’e bakın. Korona’nın yanında karikatür gibi gözüküyor.
***
Çağdaş medeniyetmiş...
Atom bombası kadar demode kaldı.
Koronanın karşısında zavallı, aciz, süklüm püklüm bir haldedir. Uzay’da istasyonu var ama yaşadığı gezegende maskeye muhtaç.
Virüs ona emrediyor:
- Sıraya gir.
Onu bile beceremiyor.
Sosyal mesafe nedir, onu bile bilmiyor.
Ama aklı hâlâ petrolde.
Gözü doymuyor.
***
Muasır medeniyetmiş.
Sevsinler.
Her türlü soysuzluk, cibiliyetsizlik ve yalancılık üzerine kurulmuş bir medeniyet olur mu?
Olur.
Belki de insanlığın tek şansı budur.
Çünkü böyle bir ortamda, korona bile barınamaz.
- Tez zamanda defolur, kaçıp gider.
İnşallah...
Belki de tövbe eder, bir daha gelmez.
Dünya hali...
Buyursunlar... F-35’lerin şimdi turşusunu kursunlar.
İsterlerse terör örgütüne 10 milyon TIR daha yollasınlar.
Aha... Doğu Akdeniz’in enerji yataklarını, diledikleri gibi yağma etsinler.
Ne kıymeti var?
- Korona, dünyayı teslim aldı.
***
Göçmenleri Avrupa kabul etmiyor, öyle mi?
Kim oluyor Avrupa?
Korona kahkahalarla gülüyor buna...
Hele şu Birleşmiş Milletler’e bakın. Korona’nın yanında karikatür gibi gözüküyor.
***
Çağdaş medeniyetmiş...
Atom bombası kadar demode kaldı.
Koronanın karşısında zavallı, aciz, süklüm püklüm bir haldedir. Uzay’da istasyonu var ama yaşadığı gezegende maskeye muhtaç.
Virüs ona emrediyor:
- Sıraya gir.
Onu bile beceremiyor.
Sosyal mesafe nedir, onu bile bilmiyor.
Ama aklı hâlâ petrolde.
Gözü doymuyor.
***
Muasır medeniyetmiş.
Sevsinler.
Her türlü soysuzluk, cibiliyetsizlik ve yalancılık üzerine kurulmuş bir medeniyet olur mu?
Olur.
Belki de insanlığın tek şansı budur.
Çünkü böyle bir ortamda, korona bile barınamaz.
- Tez zamanda defolur, kaçıp gider.
İnşallah...
Belki de tövbe eder, bir daha gelmez.