Dünü unutmayın

- Suriye meselesi ne oluyor?
- Libya’da son durum nedir?
- Akdeniz’deki haydutlardan ne haber?
Hayır... Gündemin birinci maddesi korona.
“Bir nefes sıhhat gibi.”
***
Bu aralar...
Müzik tatsız, şiir renksiz, edebiyat ruhsuz, spor heyecansız, siyaset sevimsiz... Ticaret ve rekabet desen, gayet sessiz ve moralsiz.
Amerika, keşke ara sıra böyle ayıplar yapsa da Türkiye topyekün kendine dönse.
***
Sırf muhalefet değil...
İş âlemi, sanat dünyası, spor camiası, medya grupları, sendikalar, dernekler
velhasıl bütün hatlarıyla Türkiye, ortak bir ruh sergiliyor.
***
Bu ortak ruhta sadece
HDP yok. Nitekim TBMM’nin resmi bildirisinde de
- Abisine.
Öyle bir abi ki, HDP’ye kürsüden yöneltilen çok özel sözleri bile kendine dert ediyor.
- Yahu sana ne?
***
Abisi... Sayın abisi.
Parti kapanmasına elbet karşı çıkabilirsin. Klasik bir tavırdır. Onu herkes yapar. Sen de yap. Bir şey dediğim yok.
Ama HDP’ye kürsüden yöneltilen sözler seni ne ilgilendiriyor?
***
Biz onu savunma için aldık,
o başımıza dert oldu.
Ama ne olursa olsun.
Bu saatten sonra...
ABD’ye peki efendim deyip onu hangara çekersek, onurumuz kırılır. Zaten ABD, sırf onurumuz kırılsın diye böyle yapıyor. Burnumuzu sürtmek istiyor. Çünkü Türkler için onur ne demektir bilmiyor.
Bilseydi, boşuna ısrar etmez,
S-400 meselesini bu noktaya getirmezdi.
............
Halk’ın böyle bir derdi var mı acaba? Hayır... Bunun konuşulduğunu hiç duymadım.
Halk sadece bakıyor ki:
- İktidarda benim partim olsun.
Yani?
Siyasi tercih.
***
Demokraside kötü sistem yoktur.
Başkanlık Sistemi
Uğradığı mesleki iftirayı, şiddetle kınıyorum.
Selvi, ustalığı gereği, buna gülüp geçmek varken, iftirayı atan zatı, ispata davet ediyor.
İlahi Selvi.
Yahu o zat, 10 yıldır hangi lafını, hangi iddiasını ispatlamış ki?
***
Şimdi geçelim pazar notlarına...
Hem AB, hem ABD...
İkisinden de
Şu cümleyi herhalde atlamadınız.
Yunanistan Başbakanı ne diyor:
“Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sorunlar haline dönüştürmeyi başardık.”
***
Tercümeye ihtiyaç var mı?
Açık açık diyor ki:
. Avrupalı’ya yine yutturduk.
. Avrupalı’nın aklı ermez bu işlere... Her zamanki gibi, onu yine parmağımızda oynattık.
Rumen hakem, işte bunu başardı.
Aşı’ya dair
Korona, bir biyolojik silah mıydı?
Bu bile aklımıza geldi:
Şimdi de neredeyse aşı’dan şüpheleniyoruz.
- Asıl biyolojik silah bu olmasın?
Yok artık, daha neler.
***
Kılıçdaroğlu bunu sık sık tekrarlıyor. Ciddi eleştiriler almasına rağmen, ısrarla tekrarlıyor. Son günlerde daha da sık tekrarlamaya başladı.
Bunu niçin yapıyor?
- Mutlaka bir bildiği olmalı.
Yoksa bile, bir hedefi olmalı.
Kime sesleniyor?
Nereye varmak istiyor?
Çok merak ediyorum.
Bu bir.
Ve konuşulacak.
***
Cumhurbaşkanı adaylığı bile gündeme geldi. Kılıçdaroğlu dedi ki: Aday olmayacağımı size kim söyledi?
Cevap:
- Siz söylediniz.
Hem de yüz kere söylediniz. Allahaşkına, siz 2014’te ve 2018’de aday oldunuz da biz mi duymadık?
***
Her neyse...
Uçlardan her kopup gelen, merkeze yöneliyor.
Gerçi partilerin, kendilerini merkezde sanmaları ya da sunmaları, her zaman inandırıcı olmaz ama yine de cazip bir alan gibi gözüküyor.
En azından, yeni bir sicil arayışı.
***
Yıllardır solcuyum diyenler, kimseyi inandıramadılar.
Sağcıyım diyenler, çizgilerini sürdüremediler.
Komünistler, sosyalistler, faşistler... Hepsi iflas ettiler. Dinciler, dinsizler, laikler laikçiler... Ve dahi darbeciler.
Hepsi bıktırdılar.
Hangi konuda mutabık kaldık?
Toparlayalım:
- Tank - Palet Fabrikası peşkeş mi çekildi, yoksa akıllıca bir işletmeye mi devredildi?
............
- Bir milletvekili orduya, hem de savaş halindeki orduya “Satılmış” mı dedi, yoksa biz mi yanlış duyduk? Maksadını mı aştı, yoksa Türkçesi mi kıt?
............
- 4 parti, sahiden bir anayasa taslağı mı hazırladı, yoksa 4 temsilci oturup pişpirik mi oynadı? Prof. Dr. Kaboğlu, ikrar mı etti, yoksa inkâr mı?
............
- Cumhurbaşkanı adayımız bellidir demiş.
- Kim?
- CHP’nin bir öz evladı.
Bunu Genel Başkan’a rağmen mi söylüyor bilmem ama bir çok CHP’liyi mutlu ettiğini biliyorum:
Hep dışarıda aday arayan bir partinin, nihayet kendine dönmesidir bu.
Genel başkan beğense de beğenmese de bu böyledir.
***
Ta Ekmeleddin Bey’le başlayan
23 yıl evveldi...
“İrticayı bastıranlar bir senfoniyle bütünleşiyor
ve sahneyi göstererek “İşte çağdaş Türkiye” diyorlardı.
Çünkü muasır medeniyet için her şey tamam, sadece senfoni eksikti.
O gece ona da kavuştuk.
Müziği siyasallaştırdık.
Sonrasını hatırlıyorsunuz.
- Postmodern darbe.
Benim için işgal, şimdi bitti işte, oh...
*
Aliyev, Fransızlara diyor ki:
- Çok meraklıysanız, Marsilya’yı Ermenilere verin.
Gayet münasiptir.
Marsilya nüfusunun çoğunluğu zaten Ermeni.
Marsilya’yı versinler.
Adı Marsilyan olsun.
Az bile.
*
Tabii, bütün faturayı ortadirek ve esnaf ödeyecek... Ve ödüyor.
Kimin yüzünden?
Tuzu kuru olanlar yüzünden diyemem. Zira tuzu kuru olan da pek kalmadı. Biz ciddiyetsiz insanların hışmına uğradık. Bütün mesele bu.
*
Buna rağmen, bu asil millet, büyük bir basiret sergiliyor ve koronaya karşı direniyor. Savaşı kazanacaktır.
*
Terbiyesizliğe kadar uzanabilir mi? Şımarıklığa kadar dayanabilir mi?
- Ben bir seçilmişim.
Evet, ben de bir ‘seçmiş’im ama mesela orduya “satılık” diyesin diye seçmiş değilim.
“İran’ın tarafına geçip Türkiye’ye karşı savaşırım” diyesin diye seçmiş değilim.
Canın her sıkıldıkça “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” diyesin diye seçmiş değilim. Kendine gel.
***
Atanmışlık, utanılacak bir şey mi? Hayır. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce atanmış insan var. Her meslekte var. Her ülkede var.
Ama sen
Akşener de seçim istiyor.
- Eh, benim paşa gönlüm de seçim istiyor.
Hiçbir farkımız yok.
Çünkü istemekle olmuyor. Seçim kararının nasıl alınacağı, kurala bağlıdır. Okuma yazması olan, kuralı okursa anlar.
Nitekim anlıyor ve susuyor.
*
Kılıçdaroğlu, Parlamenter Sistem’e dönmek istiyor.
Akşener de dönmek istiyor.
Zaten millet alıştı.
Yadırgayan yok.
***
Saadet Partisi de öyle.
HDP’yle aynı karede gözükmek, Saadet için mutluluk haline geldi.
Millet İttifakı adına, orada da bir problem yok.
***
Lâkin
İktidar yanlıları – iktidar karşıtları diye öğretmenlerimizi kategorize etmek, kimin aklına gelebilir? Hem de Öğretmenler Günü’nde…
Kılıçdaroğlu bunu da yaptı.
İktidar yanlıları için şunu söyledi:
- Onlara öğretmen demem ben.
***
Demesin ama...
Ne biliyor?
Uzaktan nasıl teşhis koyuyor, yüzbinlerce öğretmeni nerden tanıyor da “iktidarın peşine takılanları” derhal ekarte ediyor.
Dünü unutmayın
Ya internet olmasaydı...
Ya cep telefonu olmasaydı...
Pandemi’de kısıtlamalara uyup evlere nasıl kapanacaktık?
Yani bu salgın, şimdi değil de 25 yıl önce gelseydi, acaba ne yapacaktık?
Bu bakımdan...
- Şükür halimize.
***
Hele televizyon olmasaydı?..
Bu filmler, diziler, maçlar, haberler, o güzelim programlar olmasaydı, evlere kapanıp da ne halt edecektik?
Yani bu salgın şimdi değil de, televizyonsuz yıllarımızda gelseydi yanmıştık.
Bu bakımdan...
- Şükür halimize.
***
Şimdi çocuklar, hatta gençler, zannediyorlar ki bu cep telefonları hep vardı.
İnternet, hep vardı.
Televizyon hep vardı.
Ne münasebet... Eve bir telefon alabilmek için sıraya girip 4-5 yıl beklerdiniz.
Korona, ya o zaman yakalasaydı bizi?
İnsan, düşünmek bile istemiyor.
***
Farkındaysanız, sadece televizyon, telefon ve internetten bahsettim.
Öbür nimetleri de sayarak konuyu dağıtmak istemedim.
Çünkü konumuz eve kapanmak’la ilgiliydi. Gerisini normale dönüp sokağa çıkınca konuşuruz.
2021 iyi bir yıl olacak inşallah.
Dikkat...
Türkiye 100’üncü yılı kutlamaya hazırlanıyor.
Peki, Yunanistan bu kadar silahlanarak neye hazırlanıyor?
E o da nostalji peşinde.
100 yıl öncesini o da unutamıyor. Hele İzmir Kordonu’nda büyük anıları var.
Tadı damağında kalmış olsa gerek.
Komşu haklı.
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