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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Dünü unutma

15 Mayıs 2020

Dün, mühim bir gündü.

14 Mayıs.

1950 - 2020

Demokrasi’nin 70’inci yaş günü.

Hakim teminatı altında yapılan ilk seçim.

- Gizli oy, açık tasnif.

İktidar değişikliğinden öte bir anlamı var.

Kutlu olsun.

***

Dün, Türk Eczacılığı’nın da 181’inci yıldönümüydü.

14 Mayıs...

Bilimle bütünleşip yücelen Eczacılık mesleği, sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir kolu.

Semtin ya da mahallenin Eczanesi, insanlar için en güvenli karakoldur.

Bizim Eczane deriz.

Öylesine benimsemişizdir.

Güleryüzlü Eczacıları, çalışkan ve disiplinli kalfaları kutluyorum.

***

14 Mayıs... Dün, aynı zamanda Dünya Çiftçiler Günü’ydü...

Yani “toprağı alın teriyle sulayanların” günü...

Tarım’ın emekçilerini candan kutluyorum. Onlar için bereketli bir dönem başlıyor.

***

Demokrasi’nin doğum gününe dönersek...

Önce kıymetini bilelim. Bugün demokrasiyi sömürerek başka modeller arayanlar unutmasınlar ki, 14 Mayıs sayesinde Meclis’te oturuyorlar.

14 Mayıs’ı anlamaya çalışsınlar.

............

Çünkü 14 Mayıs, sadece seçim kazanmak veya kaybetmek değil, her şeyden önce seçim yapabilmenin ismidir.

Adil ve dürüst bir seçim.

70’inci yıl kutlu olsun.                                                                                       

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