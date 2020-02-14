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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

‘Dost eli’

14 Şubat 2020

Duydunuz mu?

 

- NATO, Türkiye’nin yanındaymış.

- ABD, Türkiye’nin yanındaymış.

Hayrola?.. Hangi dağda kurt öldü? NATO Genel Sekreteri şeker

bir adam, belki de Türkleri seviyor ama yanımızda olup olmamak bambaşka bir konu.

Nasıl inanacağız?

ABD’ye bakarak mı?

Ciddi bir devlet, hem PKK’nın yanında, hem Türkiye’nin yanında olabilir mi?

Olursa ona ne denir?

***

Dönelim içeriye.

Bizim kelaynaklar, Türkiye’nin durumunu ‘ABD ile Rusya arasında gidip gelen ping-pong topu’na benzetiyor.

Peki, ABD’yi ve Rusya’yı ayıplıyor mu?

Hayır. Bizi aşağılıyor.

Diyelim ki kapıyı pencereyi açık bıraktık... Ama hırsızın hiç mi kabahati yok?

Yok.

Kabahat ille de Türkiye’nin.

***

Tam da ciddi bir savaşın eşiğindeyken, başımıza bir de siyasi ayak tartışması çıkardılar.

Aradıkları, sahiden siyasi ayak mı?

Asla...

Bütün mesele ayak izleri’ni kaybettirmek.

Öyleyse cambaza bakın.

 

FUTBOL

Kulüpler yabancı hakem istiyor.

Hayır efendim.

Beni Türk hakemlerine teslim ediniz.

Hakem, Hâkim ve Hekim

Bu üçüne itiraz olmaz.

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