Dil yâresi

Her şeyden önce amaç AK Parti’den kurtulmak ise, muhalefet niye ters çalışıyor?

Parlamenter sistem’e dönülürse, AK Parti’nin yolu daha da açılmayacak mı?

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Öyle ya.

Şimdi şu yüzde 50+1 sistemi, CHP kaptanlığındaki Millet İttifakı için - her şeye rağmen - bir şanstır. Bugün değilse bile bir gün, dostlarıyla beraber 50+1’e ulaşma ihtimali vardır.

Ne zaman bilmem ama vardır.

Parlamenter Sistem’de ise CHP’nin 1’inci parti olma ihtimali yüzde kaçtır? Bir düşünün, en son ne zaman 1’inci parti olmuştur da Başkanlığa hak kazanmıştır? Ta 46 yıl önce...

O da 10 aylık bir koalisyon.

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