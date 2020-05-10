Fol yok yumurta yokken...
İktidarın yakında son bulacağı ne biçim bir laf ise, CHP’nin tasfiyesi de elbet fevri bir cevap.
Nasıl son bulur bir iktidar?
- Ancak seçimle.
Peki, nasıl tasfiye edilir CHP?
- Ancak seçimle.
Öyleyse?
Tartışacak ne var?
Günlerdir havanda su dövüyoruz.
***
Nitekim CHP, 1999 seçiminde tasfiye olmuştu. Barajı geçemedi. Meclis’e giremedi. Sonra toparlandı, tekrar geldi.
AK Parti iktidarı ise, 18 yıldır son bulmuyor. Çünkü sürekli seçim kazanıyor.
Demek ki hatipler özensiz ve dikkatsiz konuşuyor.
Halbuki kelimeleri gayet titizlikle seçmeliler.
Temsil ettikleri makam, bunu gerektiriyor... Yahu arkadaş... Anlaşılır bir dille konuşacaksın. Çeşitli yorumlara sebebiyet vermeyeceksin. Hele rejim konusunda çok hassas olacaksın. Ağzına geleni söyleyemezsin. Eğer söylersen, karşı tarafa
koz verirsin... Koz hele şöyle dursun, rejimi çirkin bir tartışmanın içine atarsın.
***
Hayrettir.
Genel Başkan da hiç müdahale etmiyor. İktidarın sonu için seçimden gayrı “başka bir şekil” ne demektir diye sorup kulaklarını çekmiyor. Öyleyse onaylıyor diyebilir miyiz? İstersek deriz ama vicdanım
el vermiyor, dilim varmıyor.
............
Bir şey söyleyeyim:
- Kimler geldi, kimler geçti.
Çenelerine hakim olamadıkları için her biri tasfiye oldu. İsimlerini şimdi kimse hatırlamıyor.
Genç siyasetçilere tavsiyem:
- Üslubunuza dikkat edin.
Yazık değil mi yeteneklerinize? İçinizde çok değerli olanlar var... İnsan kolay yetişmiyor.
Dil yâresi
Fol yok yumurta yokken...
İktidarın yakında son bulacağı ne biçim bir laf ise, CHP’nin tasfiyesi de elbet fevri bir cevap.
Nasıl son bulur bir iktidar?
- Ancak seçimle.
Peki, nasıl tasfiye edilir CHP?
- Ancak seçimle.
Öyleyse?
Tartışacak ne var?
Günlerdir havanda su dövüyoruz.
***
Nitekim CHP, 1999 seçiminde tasfiye olmuştu. Barajı geçemedi. Meclis’e giremedi. Sonra toparlandı, tekrar geldi.
AK Parti iktidarı ise, 18 yıldır son bulmuyor. Çünkü sürekli seçim kazanıyor.
Demek ki hatipler özensiz ve dikkatsiz konuşuyor.
Halbuki kelimeleri gayet titizlikle seçmeliler.
Temsil ettikleri makam, bunu gerektiriyor... Yahu arkadaş... Anlaşılır bir dille konuşacaksın. Çeşitli yorumlara sebebiyet vermeyeceksin. Hele rejim konusunda çok hassas olacaksın. Ağzına geleni söyleyemezsin. Eğer söylersen, karşı tarafa
koz verirsin... Koz hele şöyle dursun, rejimi çirkin bir tartışmanın içine atarsın.
***
Hayrettir.
Genel Başkan da hiç müdahale etmiyor. İktidarın sonu için seçimden gayrı “başka bir şekil” ne demektir diye sorup kulaklarını çekmiyor. Öyleyse onaylıyor diyebilir miyiz? İstersek deriz ama vicdanım
el vermiyor, dilim varmıyor.
............
Bir şey söyleyeyim:
- Kimler geldi, kimler geçti.
Çenelerine hakim olamadıkları için her biri tasfiye oldu. İsimlerini şimdi kimse hatırlamıyor.
Genç siyasetçilere tavsiyem:
- Üslubunuza dikkat edin.
Yazık değil mi yeteneklerinize? İçinizde çok değerli olanlar var... İnsan kolay yetişmiyor.