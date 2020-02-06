Trump bile öğrenmiş barış, özgürlük ve demokrasi gibi kavramların arkasına sığınarak yalan söylemeyi...
Herhalde öyle ki, Filistin’i işgal tezgâhına Yüzyıl’ın Barış Planı deyip çıktı işin içinden...
***
Dış politika’da, özellikle de yüksek diplomaside
yalan söylenir mi?
Söylenmez.
Olsa olsa, bir üslup ustalığı içerisinde bazı menavralar yapılır. Tabii bu da kıvrak zekâ ister.
Fakat yalan söylemek asla.
***
Şimdi görüyorsunuz ki başta Amerika, Rusya olmak üzere, dünya diplomasisi, tamamen yalan üzerine kurulmuş.
Avrupa ülkeleri desen,
kökten yalancı.
Hele Fransa? Şampiyon.
Şu zavallı Yunanistan’a bakın. Adaları silahlandırırken barış için silahlandırdığını söylüyor.
Bizim PKK’nın baş sloganı da o değil mi?
- Barış, özgürlük ve demokrasi.
Yaşasın.
***
Çevremde birisi eğer barış ve özgürlük diyerek lafa başlıyorsa, artık dinlemiyorum, çıkıp biraz hava alıyorum... Döndüğümde bakıyorum, hâlâ konuşuyor.
Hem de “açıkçası” diyerek...
Her cümlede bir “açıkçası”, “açıkçası.”
Eh, kapalıca konuşup bizi yoracak değil ya...
Not:
İmamoğlu’nun dikkatine.
Şu günlerde İstanbul’dan bir yere ayrılmasın. Kar ve şiddetli yağmur geliyor.
Sonra yine papaz olmayalım.
Dil yâresi
Trump bile öğrenmiş barış, özgürlük ve demokrasi gibi kavramların arkasına sığınarak yalan söylemeyi...
Herhalde öyle ki, Filistin’i işgal tezgâhına Yüzyıl’ın Barış Planı deyip çıktı işin içinden...
***
Dış politika’da, özellikle de yüksek diplomaside
yalan söylenir mi?
Söylenmez.
Olsa olsa, bir üslup ustalığı içerisinde bazı menavralar yapılır. Tabii bu da kıvrak zekâ ister.
Fakat yalan söylemek asla.
***
Şimdi görüyorsunuz ki başta Amerika, Rusya olmak üzere, dünya diplomasisi, tamamen yalan üzerine kurulmuş.
Avrupa ülkeleri desen,
kökten yalancı.
Hele Fransa? Şampiyon.
Şu zavallı Yunanistan’a bakın. Adaları silahlandırırken barış için silahlandırdığını söylüyor.
Bizim PKK’nın baş sloganı da o değil mi?
- Barış, özgürlük ve demokrasi.
Yaşasın.
***
Çevremde birisi eğer barış ve özgürlük diyerek lafa başlıyorsa, artık dinlemiyorum, çıkıp biraz hava alıyorum... Döndüğümde bakıyorum, hâlâ konuşuyor.
Hem de “açıkçası” diyerek...
Her cümlede bir “açıkçası”, “açıkçası.”
Eh, kapalıca konuşup bizi yoracak değil ya...
Not:
İmamoğlu’nun dikkatine.
Şu günlerde İstanbul’dan bir yere ayrılmasın. Kar ve şiddetli yağmur geliyor.
Sonra yine papaz olmayalım.