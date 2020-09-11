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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Dikili ağaç

11 Eylül 2020

Kimi köprü yaptırmam der, kimi köprüyü sattırmam diye yumruğunu masaya vurur, kimi de hazır yapılmış köprünün ücretsiz geçişini sağladığı için övünür.

 

Özeti şudur:

Başarılı bir hayat hikayesi.

Hepsinden Allah razı olsun.

***

Hayatında çivi çakmamış,

bir çeşme bile yapmamıştır ama onarım sonrası musluğu çevirip suyu ilk akıtan odur.

Alkışlar arasında:

- İşte çağdaş Türkiye.

***

Bir yüce hizmet daha hatırlıyorum.

Çocukluk günlerimdi. Bulunduğumuz ilçede bir dispanser açılışı vardı. Küçücük bir dispanser.

Allah sizi inandırsın, dönemin başbakanı ve bütün bakanlar ilçeye geldiler ve açılışı kutlayıp kurdela kestiler.

O dispanser binası, şimdi

o ilçede orta sınıf bir market.

***

Kim demiş....

Tek dikili ağacı yok diye?

Bütün ağaçlar onun.

Gezi Parkı’nda 7 ağaç için verdikleri mücadeleyi unuttunuz mu? Şimdi Kaz Dağları’nda da aslanlar gibi çarpışıyorlar.

Ormanlar bile onların eseri.

Bize ilkokulda öğrettikleri

ilk sosyal şarkı:

*** 

Baltalar elimizde

Uzun ip belimizde

Biz gideriz ormana

Hep ormana.

***

Hâlâ düşünürüm:

Niye baltalar elimizdeydi?

Niye uzun ip belimizdeydi?

Niye giderdik biz hep ormana hep ormana?

...............

Orman sevgisi bize bu eğitimle aşılanmış olmalı.

Dikili ağacın lafı mı olur?

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