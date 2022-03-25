Muhalafet partilerinden birinin liderisiniz... Kürsüye çıkıp Çanakkale Köprüsü’nü eleştireceksiniz.
Elbette.
Hakkınızdır.
Türkiye sizi dinleyecek...
Buyurun, söz sizin.
Fakat o ne?
Verdiğiniz rakamlar
hiç doğru değil.
Size, ya yanlış bilgi vermişler, ya da yalan söylüyorsunuz.
Utanmıyor musunuz?
*
Boğaz’da ilk asma köprü yapılırken de değerli profesör siyasetçilerden biri, yanlış rakamlarla köprüye hayır demiş ama yanlışını anlayınca bari halktan özür dilemişti.
.......
Sizde o terbiye var mı?
Keban barajına hayır.
Mutlu azınlığın köprüsüne hayır.
GAP’a hayır. Otoyollara hayır.
Hava alanlarına ve şehir hastanelerine elli kere hayır.
Yahu, deli misiniz siz?
Bunlara ideolojik sebeplerle karşı çıksaydınız, eh, bir derece anlardım sizi... Ezberciliğinize ve slogancılığınıza verirdim... Ama siz yanlış yunluş rakamlarla çıkıyorsunuz ortaya.
Na anlarsınız ki?
*
Hepsi bir yana, saate bakmayı da bilmiyorsunuz.
1 saatlik yol, 6 dakikaya inmiş, öyle mi?
Yol, 1 saatlik miydi ki?
Feribota gelene kadar kaç saatiniz gidiyordu?.. Sanki feribot hazır mıydı? Hayır, bekliyordunuz... Kaç saat bekliyordunuz kuyrukta?..
Ben bir kere geçtim, 4 saat bekledim. Denizdeki fırtına da caba.
*
Maliyetini hesaplarken, köprünün 1.5 yıl erken teslim edildiğini de hasaba katmayı unutmayın.
Yoo, vazgeçtim kafanızı karıştırmayayım.
Siz yine istemezük demeye devam edin ki, istikrarlı ve uyumlu insanlar olduğunuzu görelim.
.......
O iztemezükçülük ki, ne kadar bulaşıcıymış meğer... Körle yatan şaşı kalkıyor, üzüm üzüme baka baka kararıyor. Karadeniz’de tükenmez bir doğalgaz bulsak, eminim ki en az Engin Özkoç kadar üzüleceklerdir.
Derdiniz nedir?
Muhalafet partilerinden birinin liderisiniz... Kürsüye çıkıp Çanakkale Köprüsü’nü eleştireceksiniz.
Elbette.
Hakkınızdır.
Türkiye sizi dinleyecek...
Buyurun, söz sizin.
Fakat o ne?
Verdiğiniz rakamlar
hiç doğru değil.
Size, ya yanlış bilgi vermişler, ya da yalan söylüyorsunuz.
Utanmıyor musunuz?
*
Boğaz’da ilk asma köprü yapılırken de değerli profesör siyasetçilerden biri, yanlış rakamlarla köprüye hayır demiş ama yanlışını anlayınca bari halktan özür dilemişti.
.......
Sizde o terbiye var mı?
Keban barajına hayır.
Mutlu azınlığın köprüsüne hayır.
GAP’a hayır. Otoyollara hayır.
Hava alanlarına ve şehir hastanelerine elli kere hayır.
Yahu, deli misiniz siz?
Bunlara ideolojik sebeplerle karşı çıksaydınız, eh, bir derece anlardım sizi... Ezberciliğinize ve slogancılığınıza verirdim... Ama siz yanlış yunluş rakamlarla çıkıyorsunuz ortaya.
Na anlarsınız ki?
*
Hepsi bir yana, saate bakmayı da bilmiyorsunuz.
1 saatlik yol, 6 dakikaya inmiş, öyle mi?
Yol, 1 saatlik miydi ki?
Feribota gelene kadar kaç saatiniz gidiyordu?.. Sanki feribot hazır mıydı? Hayır, bekliyordunuz... Kaç saat bekliyordunuz kuyrukta?..
Ben bir kere geçtim, 4 saat bekledim. Denizdeki fırtına da caba.
*
Maliyetini hesaplarken, köprünün 1.5 yıl erken teslim edildiğini de hasaba katmayı unutmayın.
Yoo, vazgeçtim kafanızı karıştırmayayım.
Siz yine istemezük demeye devam edin ki, istikrarlı ve uyumlu insanlar olduğunuzu görelim.
.......
O iztemezükçülük ki, ne kadar bulaşıcıymış meğer... Körle yatan şaşı kalkıyor, üzüm üzüme baka baka kararıyor. Karadeniz’de tükenmez bir doğalgaz bulsak, eminim ki en az Engin Özkoç kadar üzüleceklerdir.