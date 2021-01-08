Demek ki neymiş?

Nereden başlasam?
***
Anketlerde kararsızlar bölümü, partilere yanlış dağıtılıyor. Yüz kere söyledik. Bir kere daha söyleyelim: Muhalif seçmen, kararsız olmaz. Kararsızım diyenlerin büyük çoğunluğu iktidara oy verip vermemek arasında bocalayanlardır. Yani kararsızlardan ziyade tereddüt sahipleri...
Yelpazeye dağıtılamazlar.
Hangi ölçüye göre dağıtıyorsunuz?
***
İttifak başka, koalisyon başka.
Cumhur İttifakı, nerden baksan bir İttfak’tır. Bozulduğu gün, herkes yine yerinde kalır. Öbürü ise
Yaygın bir ezberdir bu:
- “Menderes, seçim kararı alsaydı, 27 Mayıs darbesi olmazdı.”
Evet olmazdı.
Ama ancak, seçimi kaybettiği takdirde olmazdı.
***
Tıpkı bunun gibi:
- Demirel’le Ecevit uzlaşsaydı, 12 Eylül darbesi olmazdı.
Ve devamla:
En kestirme yol budur.
Öğretmenleri ayrı, çiftçileri ayrı, hakimleri savcıları, sanatçıları, sporcuları ayrı kategorize edip, nefes tüketeceğine, milletin tamamını, kılıç darbesiyle bir seferde biçip ikiye böldü:
Ahlâklılar / Ahlâksızlar.
***
Biraz ayıp etti ama belki bir tevil yoluna gidecektir.
Belki “maksadını aşmıştır.”
Kimbilir.
Belki de milleti değil,
Ta pazartesi sabahına kadar.
Bu bir ilktir.
2021’den başka hiçbir yıl’a, böyle muhteşem bir karşılama nasip olmamıştır. Hayırlı uğurlu olsun.
Havaya dikkat
Bugünler, kış’ın en soğuk günleri olması gerekirdi.
Hiç de öyle olmadı.
Ben bu kadar mülayim bir kış görmedim. Belki bu da bir ilk.
Gerçi daha ocak-şubat var
- AİHM kararı tıpış tıpış uygulanacak.
Yılın son yazısını bu şekilde noktalamak istemezdim ama söylemezsem olmaz:
- Ne demek tıpış tıpış?
Bu bir hukuki terim değil.
Siyasi bir terim hiç değil.
Ne bu?
- Bu bir mahalle ağzı.
***
Partilere bakın.
Kimi solcu olayım diyor, bir türlü olamıyor, oraya buraya savruluyor.
Kimi muhafazakârlığa özeniyor ama yüzüne gözüne bulaştırıyor.
Kimi renksiz kalayım diyor, onu da beceremiyor, sürekli renk veriyor.
***
İstanbul’daki Şeb-i Arus Törenleri, bu keşmekeşin en canlı örneğidir.
Ben de diyorum ki:
Yahu bırakın bunları.
AİHM kararının mutlaka uygulamasını isteyenler, iki gruba ayrılırlar.
Birincisi... Hukuktan çok hukukçu olanlar... Yani, mahkeme kararlarına gayet duyarlı olanlar... Yani? Başka hiçbir yere bakmadan ve sapmadan, salt karara saygı bekleyenler.
..........
İkincisi... Hiç ayrıntıya falan girmeden, hatta bir şey bilmeden ve anlamadan “Demirtaş’a özgürlük” bekleyenler...
Ve mahkeme kararını sırf bu sebeple onaylayanlar.
***
Pardon...
Bir grup daha var.
Adı yalancı’ya çıkan insan, herkesi yalancılıkla suçlarmış.
Demek ki...
- Bu bir hastalık.
***
Lakin bizim yalancılar, hasta falan değiller.
Bizimkiler, yalanı bir izm haline dönüştürmeye çalışan çakma demokrat’lardır ki, onu da beceremiyorlar. En usta geçinenleri bile, her yalanda suçüstü yakalanıp rezil oluyorlar. Yalan’ın tadına 5 dakika bil varamıyorlar.
Ziyanı yok.
Mutlular ya...
- Barış bombardımanı.
Böylece uluslararası huzura giden bir yol açılsa.
Çok romantik ama:
- “Bütün dünya buna inansa.”
Neydi o şarkı:
- Hayat bayram olsa.
Laf işte.
...........
Bu çok iyi oldu.
Nesiller boyu, farklı tonlarda, yanlış yunluş okuduğumuz, her kafadan bir ses çıkardığımız, bir türlü uyum sağlayamadığımız - insan sesi için - inişli çıkışlı, zor bir beste bu...
Öğrenmeyi ve öğretmeyi de beceremedik.
O muhteşem güfte bir yana, ama besteyi oku bakalım deseler çoğumuz okuyamayız.
Okuruz da, bir sürü müzik hatasıyla birlikte okuruz.
***
Şimdi, güzel bir zemin doğuyor.
2021,
Ne bildiler?
Öf... Bir kerecik de ağızlarını hayra açsalar...
***
Şimdiye kadar hangi yıl
kolay yıl olmuş ki? Kolay hayat diye bir şey kaldı mı ki?
Bunu herkes biliyor.
Herkes kabulleniyor:
Ama yine de kimse 20, 30,
- Seçimde hâlâ “aynı partiye” oy verirlerse, iki elim yakalarında olacak.
*
Duydunuz mu beni, hey...
- “Öğretmenleri nasıl kategorize ettiğimi biliyorsunuz.”
- “Saray’ın hakimleri savcıları” zaten kara listede.
- “Gazeteciler desen, satılık yandaşlar güruhu.”
Peki ya sanatçılar?
- Muhalif olmayana, asla sanatçı demem ben.
Şimdi seyreyleyin.
Kaşı gözü, başı dişi her ağrıyan mutasyon diye evhamlanacak.
Adı da güzel ha: Mutasyon.
Eh, onları motivasyon da bizim felaket tellallarına düşecek.
Bir de bu var
Mutasyon’u bütün dünyaya kim duyurdu?
İngiltere Başbakanı.
Bu Başbakan doktor mu?
Parlamenter sistem’e dönülürse, AK Parti’nin yolu daha da açılmayacak mı?
***
Öyle ya.
Şimdi şu yüzde 50+1 sistemi, CHP kaptanlığındaki Millet İttifakı için - her şeye rağmen - bir şanstır. Bugün değilse bile bir gün, dostlarıyla beraber 50+1’e ulaşma ihtimali vardır.
Ne zaman bilmem ama vardır.
Parlamenter Sistem’de ise CHP’nin 1’inci parti olma ihtimali yüzde kaçtır? Bir düşünün, en son ne zaman 1’inci parti olmuştur da Başkanlığa hak kazanmıştır? Ta 46 yıl önce...
O da 10 aylık bir koalisyon.
***
Kim dediyse güzel demiş:
“Dostluğuna güvenmediğin insanın düşmanlığından korkma.”
Kurumlar için de geçerli bu.
Hatta devletler için de...
Nitekim, dostluğuna güvenmediğimiz hiçbir devletin düşmanlığı da bize vız geliyor.
***
Diplomaside şaşmaz kural şudur:
Devletlerin sürekli dostu, sürekli düşmanı olmaz. Sadece çıkarları olur.
Ya cep telefonu olmasaydı...
Pandemi’de kısıtlamalara uyup evlere nasıl kapanacaktık?
Yani bu salgın, şimdi değil de 25 yıl önce gelseydi, acaba ne yapacaktık?
Bu bakımdan...
- Şükür halimize.
***
Hele televizyon olmasaydı?..
Bu filmler, diziler, maçlar, haberler, o güzelim programlar olmasaydı,
Demek ki neymiş?
Amerika’dan demokrasi dileniyorduk.
Yine hakkımız bâki ama şimdilik ona ödünç verebiliriz.
*
Önce şunu sorayım: Dünyanın her tarafında istihbarat ağı kurmuş olan şu Amerika, Kongre Binası’nın baskına uğrayacağına dair küçücük
bir istihbarat alamadı mı? Vah...
*
Amerikan Polisi de aciz davrandı. Çünkü böyle olaylara karşı tecrübesiz.
Değerli ortağımız bir alo deseydi, evelallah oraya da yetişirdik.
*
Trump’ı suçluyorlar.
- Olaylara o sebebiyet verdi diye.
Yargılasalar ne fayda?
Çıkıp der ki:
- Ben miting yaptım ama kimseye gidip de Kongre Binası’nı basın demedim.
İşte o kadar.
4 kişinin ölümünden o sorumluymuş...
Ne münasebet...
Bizde 52 kişinin bile ölümünden sorumlu olan, kaynayıp gidiyor. 4 kişinin lafı mı olur?
*
Bütün bunlar bir yana.
Şimdi esas meseleye geliyorum:
Seçilmiş bir Başkan’ın meşruiyetine müdahale, meğer ne çirkin şeymiş... Joe Biden bunu anladı ya... Bundan büyük demokrasi dersi mi olur?
# Duvar yazısı
Çatı aday lazım olursa...
İlker Başbuğ’u unutmayın ha.
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