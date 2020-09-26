Davul ve tokmak

Derler ya: - Çocuktan al haberi.

Biz de Abdullah Gül ile ilgili doğru haberi Özgür Özel’den aldık işte.

Çocuk dediysem, müsamere çocuğu değil... Ama çocuk masumiyeti içerisinde konuştuğu muhakkak.

Buradan anlıyoruz ki

Gül’ün yolu kapalı.

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Ayıp olmasın diye, genel başkanı hemen tevil yoluna gidiyor, adaylık için şimdiden konuşmanın erken olduğunu, kişiler üzerinde değil, ilkeler üzerinde durmak gerektiğini falan vurguluyor ama kim dinler?

Doğrucu Davut bu...

15 Temmuz’a tiyatro diyenleri de ters köşeye yatırmış ve demişti ki: