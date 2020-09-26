Davul ve tokmak

Fakat Fransa bizimle masaya oturmaya hazırlanıyor.
- Ne alâka?
Muhatabımız değil ki...
Aramızda bir ihtilaf yok ki:
Neyi tartışacağız?
Ne masası bu?
***
Hiç kusura bakmasın, Yunanistan da öyle.
Neyse ki badireyi galiba atlattık. Şimdi istikşafi görüşmeler başlayacak.
.............
Bu istikşafi kelimesi, yanlış hatırlamıyorsam, siyaset lügatına Prof. Ahmet Davutoğlu’ndan yadigârdır.
İstikşafi... Fena mı?
Birbirlerini keşfetsinler işte.
Türkiye gibi sağlam bir dostu nihayet keşfetmek, Yunanistan için çok faydalı olacaktır.
***
Bunu geçelim.
- Türkiye’ye yaptırım uygulayalım mı uygulamayalım mı?
Şimdii... Bizim ana muhalefet liderinden, mühim bir ricamız var.
Şunlara bir hadlerini bildirsin. Yaptırım da neymiş.
Çıkıp desin ki:
- Uygulamazsanız namertsiniz.
Ama şöyle gümbür gümbür bir bağırsın.
-Feriştahınız gelse boş diyerek yeri göğü inletsin.
*
Dün Prof. Metin Feyzioğlu’nu dinlerken bende jeton ancak düştü.
......
Macron ne demişti sahi:
- Türk milletine değil, Erdoğan’a karşıyım.
Tamam işte.
Millet İttifakı’na 1 müttefik daha...
Hatta 2 müttefik...
Öyle ya...
Aynı Yunanistan, 1981 yılında sayemizde NATO’ya tekrar döndü.
Kıbrıs Rum Kesimi, yine sayemizde Avrupalı kabul edildi.
Ne de yakıştı.
...........
Velhasıl, Yunan Dünyası, bugünkü konumunu, külliyen Türkiye’ye borçlu.
Yunanistan’da artık uçsuz bucaksız bir demokrasi ve
Yunan Basını’nda uçsuz bucaksız bir özgürlük var. Orada Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek bile serbest.
Akdeniz
Kemal olmasaydı, ulu öndere şimdi bazıları Gazi Mustafa diyecekti.
Bazıları da:
- Mustafa’nın askerleriyiz diyecekti.
Bu ne samimiyet yahu?
***
Muharrem İnce, ille partiden kovulmak istiyor ama kovulmayı bir türlü beceremiyor.
Muharrem Bey, size şimdi tüyo veriyorum, dikkat:
Sahiden kovulmak istiyorsanız, bir akşam CNN TÜRK’e çıkın, yeter.
- Millet isterse biter.
- Millet karar verirse biter.
......
Devlet, elinden geleni yaptı.
Fazlasıyla yaptı.
Bütün kurumlarıyla yaptı. Başlangıçta yanında millet de vardı. Mücadele iyi gidiyordu. Sonraları millet sıkıldı, ipin ucunu bıraktı.
İşte o bıraktığından beri, salgın tekrar çıldırdı.
Bugün hâlâ:
Tek kelimeyle: Ciddiyet.
Tabii bunların getirdiği bir dizi başarı...
Suna Kıraç denince ben bu kelimeleri hatırlarım.
Hastalıkla boğuştuğu 20 küsur yılını saymazsak, kısacık ömrüne sığdırdığı bütün çalışmalar, aslında Türk Kadını’nın potansiyelini temsil etmektedir. Bize güzel örnekler bıraktı. O milli bir öğretmen’dir. Esas serveti budur.
Suna Kıraç nurlar içinde yatsın.
Memleketimin başı sağ olsun.
Kaftancıoğlu
Doktor Kaftancıoğlu,
Bravo Almanya’ya...
Kuruşun hesabını yapardı ama burada kaz gelecek yerden tavuğu esirgemediğine göre, elbet bir bildiği olmalı.
Yoksa dolandırılıyor mu?
***
Macron’un bir ayağı Libya’da, bir ayağı Güney Kıbrıs’ta...
Ta Lübnan’dan İtalya’ya kadar mekik dokuyor.
Ne yapsın?
Kendi ülkesinde sokağa çıkacak hali yok.
6-7 Eylül olayları, bir mahcubiyet olarak orada durmaktadır. (1955).
12 Eylül Darbesi ayrı bir yüzkarası (1980).
Daha durun. Yarın öbür gün 16-17 Eylül cinayetleri geliyor:
Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamı (1961).
Hüzün dolu başka günler de var ama hatırlatıp içinizi karartmak istemedim. Bu kadarı yeter.
*
Bereket 9 Eylül İzmir zaferiyle başlayan ve birçok şehrin kurtuluşuyla devam eden enfes bir seri de var. Bari içimizi o açıyor.
Bir dakika...
1980 darbesinin 40’ıncı yılı.
Bol bol demokrasi nutukları atıldı. Darbeler ve darbeciler bol bol kınandı.
Yani en kolay şey yapıldı.
Aradan 40 yıl geçtikten sonra, herkes yine kahraman kesildi.
Oysa 1980 12 Eylül sabahı, böyle miydik? Darbeyi alkışlarla nasıl karşıladığımızı, arşivlere girip de bir okuyun.
***
Gerçi alkışlarımızın gerekçesi sadece can güvenliğiydi. Sağcısıyla solcusuyla hepimizin hayatı kurtulmuş oluyordu. O günkü teslimiyetçi tutumumuzun yegâne mazereti bu olabilir. Ama işimiz bittikten sonra tutan demokratlık damarımız asker düşmanlığına kadar varmasaydı keşke.
Neyse ki Türk aydınları,
Ama vatandaşta şöyle bir kanaat var:
- Bu cezalar, kağıt üzerinde kalır.
Ya da:
- Affedilir.
Öyleyse?.. Vur patlasın çal oynasın.
***
Şimdi hükümet, bu cezaların asla kağıt üzerinde kalmayacağını, muhakkak tahsil edileceğini kesin bir dille duyurmalı ve bu tür söylentileri yalanlamalıdır.
***
Özeti şudur:
Başarılı bir hayat hikayesi.
Hepsinden Allah razı olsun.
***
Hayatında çivi çakmamış,
bir çeşme bile yapmamıştır ama onarım sonrası musluğu çevirip suyu ilk akıtan odur.
Alkışlar arasında:
- Ne alâkası var bunun oy’la?
Eğer oy getiriyor olsaydı,
12 Mart dönemindeki idamlara hararetle evet diyen partiler, ihya olurdu. Halbuki ilk seçimde güm...
Kaldı ki infazları durduran Ecevit Hükümeti de 2002 seçimlerinde hiç hezimete uğramaz ve küme düşmezdi.
***
Yâni, deli saçmalarıyla uğraşmayalım.
Buyurun; bir tane daha:
- İdam konusu gündemi değiştirmeye yarar mı?
Fakat Faik Öztrak’a bilmem katılan olacak mı?
Diyor ki:
- Bu girişim, yurtdışına kaçan FETÖ’cüleri affetme girişimidir.
Yani, idam tekrar gelirse, artık yurtdışındaki kanun kaçakları Türkiye’ye iade edilmeyecek.
(Sanki şimdi ediliyormuş gibi.)
***
Sosyal Demokrat bir partinin idama külliyen karşı çıkmasını anlarım. Gayet doğaldır. Gerekçe bile aramam. Ama idam tasarısına böyle bir af girişimi atfetmeyi,
Faik Öztrak
Bunu bize söyleyen terbiye yoksunu adam, AB Konseyi Başkanı Charles Michel... Yâni pabucumun başkanı... Seviyesi o.
Yunan bile böyle konuşmuyor, sen kim oluyorsun kel kâhya? Sen Akdeniz’in neresindesin ki? Haritada bir göster bakayım.
***
Avrupa Birliği dökülüyor.
Ama hâlâ patron pozlarında.
Yahu siz, Yunanistan’la bizim aramızda hakem misiniz, arabulucu musunuz, yoksa taraf mısınız nesiniz? 24 Eylül’de ne azizlik düşünüyorsunuz yine Türkiye’ye?
Yaptırımmış.
- Abdullah Gül’den niye bu kadar korkuyorlar?
Bütün hafta bu deli saçmasını tartıştık durduk.
Oysa kimsenin korktuğu yok.
Bilâkis, yeni bir kesim, onu gayet sevimli buluyor. Atatürkçü ve cumhuriyetçi duruşuyla sergilediği büyük aşama, kısmen müstehzi karşılansa da, millet ittifakı içinde - kısmen - takdir de görüyor.
***
Sadece bir problem var:
- Seçimde çatı adayı olmayı bakalım kabul edecek mi?
Gül ya çıkıp derse ki:
Biz orada bir ahlâkla mücadele ediyoruz.
Keşke mücadelemiz, ete kemiğe bürünmüş ciddi bir devlet’le olsaydı. O zaman kolaydı.
Fakat heyhat.
Ahlâkla mücadele çok zordur... Hele arkasında bir ahlâksız daha varsa...
Peki ama nasıl?
Bunu soran çok oldu ama kimse cevap alamadı.
Güçlendirilmiş
Biz de Abdullah Gül ile ilgili doğru haberi Özgür Özel’den aldık işte.
Çocuk dediysem, müsamere çocuğu değil... Ama çocuk masumiyeti içerisinde konuştuğu muhakkak.
Buradan anlıyoruz ki
Gül’ün yolu kapalı.
***
Ayıp olmasın diye, genel başkanı hemen tevil yoluna gidiyor, adaylık için şimdiden konuşmanın erken olduğunu, kişiler üzerinde değil, ilkeler üzerinde durmak gerektiğini falan vurguluyor ama kim dinler?
Doğrucu Davut bu...
15 Temmuz’a tiyatro diyenleri de ters köşeye yatırmış ve demişti ki:
Davul ve tokmak
Teamül şu: Lider, önde gider.
İcraatın başına geçip ülkeyi yönetmek istiyorsa, önce aday olur.
***
Eğer olmuyorsa...
Her gün dışarıdan gazel okumaz... Bir Bilen edasıyla ülke meselelerine burnunu sokmaz... Sürekli ahkâm kesmez. Şöyle yapın, böyle yapın diye akşama kadar nasihat vermez... Eğer veriyorsa gel sen yap derler adama.
***
Lâkin gelmesi için önce aday olması lazım.
Demirtaş çıktı adaylığını koydu, ülke yönetimine talip oldu.
Doğu Perinçek, aynı şekilde, 100 bin imza toplayıp milli iradeye başvurdu.
İşte Akşener... Dedi ki:
Ya babaanne olur evde otururum ya da icraatın başına geçerim.
Liderlik budur.
***
Şuraya gelmek istiyorum.
Bugün Cumhurbaşkanlığı’na talip olmayan parti liderleri, yarın Parlamenter Sistem’e dönsek bile, demek ki başbakanlığa da talip olmayacaklar.
E niye liderliğe özendiler?
- Konfor olsun diye mi?
***
Acaba diyorum, siyasette yeni bir rütbe, yeni bir kariyer mi bu:
- Aday olmam ama aday’ı ben belirlerim.
Ve devamla:
- Benim aday kazanırsa da Cumhurbaşkanı’nın patronu olurum.
Daha yüksek mevki var mı yahu?
Ne güzel.
Üstelik sorumluluğu da yok.
Not:
Doğu Akdeniz’de son durum.
Orhan Seyfi Orhon’un dediği gibi:
Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan
Denizler durulmaz dalgalanmadan.
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