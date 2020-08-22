Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Dakika 1
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Dakika 1

22 Ağustos 2020

Hemen başladılar.

Anlayan anlamayan:

- Rezerv ne kadar?

- Denizden gazı nasıl çıkaracaksın? Nasıl depolayacaksın?

- Nasıl taşıyacaksın?

- Oho... Masrafa değer mi?

- Kaç yıl sürer?

- Millet aç aç... 10 yıl bekler mi?

- Doğalgaz mutluluk getirir mi? Karın doyurur mu?

*

Yani, durup dururken, başımıza dert açtık... Nereden çıktı şimdi bu doğalgaz? 70 yıldır gelmiş geçmiş hükümetlerin sanki hiç aklı yok muydu? Nedir şimdi bu sondaj gemileri? Nedir bu Fatih’ler, Oruç Reis’ler, Barbaros’lar falan?

Nedir bu denizlerde aramalar taramalar? “Bu Türkler de çok oluyor ha...”

Haddini bilmeliler.

*

En mühimi de:

Müjde diye milletin yüreğini kaldırdılar. Açıklamayı da cuma günü yaptılar.

- Neden cuma?

Başka gün mü yok?

Bunlar Ayasofya’yı da yine bir cuma günü ibadete açmışlardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de bir cuma günü açtılar.

Niye cuma? Bunda bir bit yeniği var, öyle mi?

Ah bu kelaynaklar.

 

Çırpınırdı Karadeniz

 

Bakıp Türk’ün bayrağına...

Demek ki... Yıllardır boşuna çırpınmıyormuş meğer.

Hıçkıran dalgalar, Türk’ün bayrağıyla tekrar kucaklaşıp coğrafyayı taçlandırıyor.

Ne oluyor?

Fatih yine bir çağa imzasını mı atıyor?

Yoksa... Barbaros yine seferden mi dönüyor?

Yoksa Atatürk “ilk hedefiniz” diyerek yine Akdeniz’i mi gösteriyor?

Nurlar içinde yatsınlar.

Not:

Dün saat 15.00’te sokaklarda kimse yoktu. Millet televizyon başındaydı. Ne mesafe kaldı, ne maske. Ama değdi doğrusu. Sağlık Bakanı, bu 1 günlük disiplinsizliğimizi mazur görsün. Telafisi için 2 günlük cezaya bile razıyız.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bir nevi ‘hayat güreşi’…Uğur VARDANBir nevi ‘hayat güreşi’…22.08.2020
Yeter ki ‘Sağlık Olsun’Osman MÜFTÜOĞLUYeter ki ‘Sağlık Olsun’22.08.2020
Arayanların bulduğuMehmet SOYSALArayanların bulduğu22.08.2020
Evliliğimiz her gün daha da kötüleşiyorGüzin AblaEvliliğimiz her gün daha da kötüleşiyor22.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.