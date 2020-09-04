Vay, koskoca genel başkandan nasıl istersiniz böyle bir test?
Gerçi bütün davetlilerden istenmişti ama yine de çok kızdılar ve Kılıçdaroğlu’na gönderilen davetiyeyi yırttılar.
Daha iktidara gelmeden bu ne hiddet! Bir de iktidara gelseler, vay vay vay.
Gariban Ahmet Necdet Sezer, boşuna durmuş meğer kırmızı trafik ışığında.
İncelik
Davetiyeyi yırtıyorlar ama beri tarafta Muharrem İnce’ye büyük nezaket gösteriyorlar: İhraç edileceğine dair çıkan söylentileri hemen yalanlayıp büyük bir incelik sergiliyorlar.
Bravo CHP’ye...
Kendi değerlerine ve 40 yıllık evlatlarına bu denli sahip çıkarak, bütün Atatürkçüler’in gözlerini yaşartmaktadır.
Nitekim...
Evet, nitekim, Abdullah Gül’ün çatı adaylığı münasip bir dille gündemden kaldırılıp, yok edilmiştir. Şimdi sıra Ali Babacan’ın ekarte edilmesine kalmıştır.
Gerçi ikisine de biraz ayıp olacaktır ama Demirel’in meşhur lafı: Siyaset, nezaket için yapılmaz.
..........
Acaba diyorum, artık CHP, kendi ocağından yetişmiş öz evlatlarına mı dönüyor?
Ha gayret.
Öz evlat dediğim, yani mesela Manşur Yavaş, İlhan Kesici, Abdüllatif Şener hatta İmamoğlu... Bence Bekâroğlu da uygundur.
***
Ama en uygunu yine de Kılıçdaroğlu.
YDH’da staj görmüş, DSP’de şansını denemiş, İstanbul Belediye Başkan Adaylığı’nda büyük tecrübe edinmiş, iyi hesap kitap bildiğini SSK’da ispatlamış, devlet geleneğine âşina... Üstelik arkasında acayip güçler bulunan bir aday işte.
Daha ne olsun?
Daha ne olsun
Korona testi ha?
Vay, koskoca genel başkandan nasıl istersiniz böyle bir test?
Gerçi bütün davetlilerden istenmişti ama yine de çok kızdılar ve Kılıçdaroğlu’na gönderilen davetiyeyi yırttılar.
Daha iktidara gelmeden bu ne hiddet! Bir de iktidara gelseler, vay vay vay.
Gariban Ahmet Necdet Sezer, boşuna durmuş meğer kırmızı trafik ışığında.
İncelik
Davetiyeyi yırtıyorlar ama beri tarafta Muharrem İnce’ye büyük nezaket gösteriyorlar: İhraç edileceğine dair çıkan söylentileri hemen yalanlayıp büyük bir incelik sergiliyorlar.
Bravo CHP’ye...
Kendi değerlerine ve 40 yıllık evlatlarına bu denli sahip çıkarak, bütün Atatürkçüler’in gözlerini yaşartmaktadır.
Nitekim...
Evet, nitekim, Abdullah Gül’ün çatı adaylığı münasip bir dille gündemden kaldırılıp, yok edilmiştir. Şimdi sıra Ali Babacan’ın ekarte edilmesine kalmıştır.
Gerçi ikisine de biraz ayıp olacaktır ama Demirel’in meşhur lafı: Siyaset, nezaket için yapılmaz.
..........
Acaba diyorum, artık CHP, kendi ocağından yetişmiş öz evlatlarına mı dönüyor?
Ha gayret.
Öz evlat dediğim, yani mesela Manşur Yavaş, İlhan Kesici, Abdüllatif Şener hatta İmamoğlu... Bence Bekâroğlu da uygundur.
***
Ama en uygunu yine de Kılıçdaroğlu.
YDH’da staj görmüş, DSP’de şansını denemiş, İstanbul Belediye Başkan Adaylığı’nda büyük tecrübe edinmiş, iyi hesap kitap bildiğini SSK’da ispatlamış, devlet geleneğine âşina... Üstelik arkasında acayip güçler bulunan bir aday işte.
Daha ne olsun?