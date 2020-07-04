Sanki yokmuş gibi...
......
Peki, öbür meslek odalarına ve derneklerine bakalım.
-Partili mühendis-mimar olur mu? Tabip olur mu?
Sanki yokmuş gibi...
......
Sorulara bu tempoda devam edersek...
Partili Sendika’ya kadar yolu var.
Sanki hiç yokmuş gibi.
Güldürmeyin insanı.
*
İşi dramatik hale getirdiler:
-Senin Baron, benim Barom, onun Barosu, bunun Barosu... falan diye müsamere sergiliyorlar.
Yahu uzatmayın.
-Bana bir avukat lazım.
Hepsi bu.
Hangi Baro olursa olsun.
*
Fakat hayır.
Bir de kafamıza vura vura ders vermezler mi:
-İki Kaymakam olmaz.
Olur diyen mi var?
-İki Vali olmaz.
Olur diyen mi var?
Bu ne biçim örnek?
Dam üstünde saksağan.
*
Bir şey söyleyeyim mi?
Halkı pek ilgilendirmez ama
bu Çoklu Baro Sistemi’ne karşı çıkan değerli avukatlarımızın şanssızlığı şurada:
-Yanlarındaki siyasi müttefik yanlış azizim.
Kaybederlerse belki de sırf bu yüzden kaybedecekler.
Ama ne yapsınlar?
O müttefiki şahsi iradeleriyle seçmediler ki... Kendi
maydonoz oldu.
Not:
2023’e kadar yedi küsür milyon genç oy daha geliyor ya... Partiler bunun peşindeler.
Gençlik sanki kolay avlanabilir bir kesimmiş gibi...
70 yıldır kaç Z Kuşağı geldi geçti de ne oldu?
Çömlek patladı
-Partili Baro olur mu?
Sanki yokmuş gibi...
......
Peki, öbür meslek odalarına ve derneklerine bakalım.
-Partili mühendis-mimar olur mu? Tabip olur mu?
Sanki yokmuş gibi...
......
Sorulara bu tempoda devam edersek...
Partili Sendika’ya kadar yolu var.
Sanki hiç yokmuş gibi.
Güldürmeyin insanı.
*
İşi dramatik hale getirdiler:
-Senin Baron, benim Barom, onun Barosu, bunun Barosu... falan diye müsamere sergiliyorlar.
Yahu uzatmayın.
-Bana bir avukat lazım.
Hepsi bu.
Hangi Baro olursa olsun.
*
Fakat hayır.
Bir de kafamıza vura vura ders vermezler mi:
-İki Kaymakam olmaz.
Olur diyen mi var?
-İki Vali olmaz.
Olur diyen mi var?
Bu ne biçim örnek?
Dam üstünde saksağan.
*
Bir şey söyleyeyim mi?
Halkı pek ilgilendirmez ama
bu Çoklu Baro Sistemi’ne karşı çıkan değerli avukatlarımızın şanssızlığı şurada:
-Yanlarındaki siyasi müttefik yanlış azizim.
Kaybederlerse belki de sırf bu yüzden kaybedecekler.
Ama ne yapsınlar?
O müttefiki şahsi iradeleriyle seçmediler ki... Kendi
maydonoz oldu.
Not:
2023’e kadar yedi küsür milyon genç oy daha geliyor ya... Partiler bunun peşindeler.
Gençlik sanki kolay avlanabilir bir kesimmiş gibi...
70 yıldır kaç Z Kuşağı geldi geçti de ne oldu?