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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Çömlek patladı

4 Temmuz 2020

-Partili Baro olur mu?

Sanki yokmuş gibi...

......

Peki, öbür meslek odalarına ve derneklerine bakalım.

-Partili mühendis-mimar olur mu? Tabip olur mu?

Sanki yokmuş gibi...

......

Sorulara bu tempoda devam edersek...

Partili Sendika’ya kadar yolu var.

Sanki hiç yokmuş gibi.

Güldürmeyin insanı.

*

İşi dramatik hale getirdiler:

-Senin Baron, benim Barom, onun Barosu, bunun Barosu... falan diye müsamere sergiliyorlar.

Yahu uzatmayın.

-Bana bir avukat lazım.

Hepsi bu.

Hangi Baro olursa olsun.

*

Fakat hayır.

Bir de kafamıza vura vura ders vermezler mi:

-İki Kaymakam olmaz.

Olur diyen mi var?

-İki Vali olmaz.

Olur diyen mi var?

Bu ne biçim örnek?

Dam üstünde saksağan.

*

Bir şey söyleyeyim mi?

Halkı pek ilgilendirmez ama

bu Çoklu Baro Sistemi’ne karşı çıkan değerli avukatlarımızın şanssızlığı şurada:

-Yanlarındaki siyasi müttefik yanlış azizim.

Kaybederlerse belki de sırf bu yüzden kaybedecekler.

Ama ne yapsınlar?

O müttefiki şahsi iradeleriyle seçmediler ki... Kendi

maydonoz oldu.

 

Not: 

2023’e kadar yedi küsür milyon genç oy daha geliyor ya... Partiler bunun peşindeler.

Gençlik sanki kolay avlanabilir bir kesimmiş gibi...

70 yıldır kaç Z Kuşağı geldi geçti de ne oldu?

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