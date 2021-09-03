Çok aday, hiç aday

Müstakbel Dünya Başbakanı, nam-ı diğer Demokrat Amca, öyle kırmızı çizgiler çizdi ki, bu çizgiler ömür boyu onun peşini bırakmayacak.

Şöyle dedi:

“Bayrağıyla sorunu olmayan, vatanıyla sorunu olmayan, ‘Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir’ diyen herkesle kucaklaşacağız.”

Eğer milletle alay etmediyse, ona bir soru:

- Kucaklaştığın müttefiklerinin hepsi bu profile uygun mu?

Yani içlerinde “bayrakla vatanla sorunu olan” yok mu?

İçlerinde “Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir” demeyen, diyemeyen yok mu?

Daha açık bir soru:

Bayrağı çiğneyip yakmaya, vatanı bölüp parçalamaya hazır ve nazır bir müttefikle kucaklaştığın oldu mu hiç? Ya da oluyor mu? Olacak mı?