HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, münasip bir lisanla sitem ediyor CHP’ye.
Demek istiyor ki:
. İliskimizi (ittifakımızı) neden gizliyorsunuz?
. Bizimle birlikte gözükmekten utanıyor musunuz? Biz utanılacak insanlar mıyız?
...........
Hatta demek istiyor ki:
. Oylarımıza talipsiniz ama partimize nazik davranmıyorsunuz.
Ayıp değil mi?
Pervin Buldan, daha sonra bir de temennide bulunuyor:
. İttifaklar açık, net ve şeffaf olmalı.
***
Olmalı ama Pervin Bacım, siz önce Anıtkabir’e gidin, CHP’nin Kurucu Başkanı’nı bir ziyaret edin ondan sonra sitem...
Epey vesile var.
23 Nisan geliyor, 19 Mayıs geliyor. Bir kerecik olsun cumhuriyete saygınızı gösterin, bir kerecik olsun bayrağa selâm durun.
Çok mu zor bu?
İttifak sadece oy mudur?
Ortak başka bir ilkeniz yok mudur?
Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?
***
Kaldı ki, CHP sizi, sizden daha çok koruyor ve kolluyor. Size yapılan saldırıları önce CHP göğüslüyor. Bu uğurda sert eleştirilere de maruz kalıyor.
Daha ne yapacak CHP...
“Biz müttefikiz” diye davul zurna mı çalacak?
***
Yine de Pervin Buldan’a büyük ölçüde hak veriyorum. Şeffaflık şarttır. Öbür türlüsü ise bir nevi sömürüdür. Kabul.
İşte bu sebeple HDP’ye dedik ki hep:
- Türkiye Partisi olun.
Olmadılar.
Şimdi bunun sıkıntısını hissediyorlar.
Ziyanı yok.
Bu bile bir aşamadır.
CHP ne yapsın?
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, münasip bir lisanla sitem ediyor CHP’ye.
Demek istiyor ki:
. İliskimizi (ittifakımızı) neden gizliyorsunuz?
. Bizimle birlikte gözükmekten utanıyor musunuz? Biz utanılacak insanlar mıyız?
...........
Hatta demek istiyor ki:
. Oylarımıza talipsiniz ama partimize nazik davranmıyorsunuz.
Ayıp değil mi?
Pervin Buldan, daha sonra bir de temennide bulunuyor:
. İttifaklar açık, net ve şeffaf olmalı.
***
Olmalı ama Pervin Bacım, siz önce Anıtkabir’e gidin, CHP’nin Kurucu Başkanı’nı bir ziyaret edin ondan sonra sitem...
Epey vesile var.
23 Nisan geliyor, 19 Mayıs geliyor. Bir kerecik olsun cumhuriyete saygınızı gösterin, bir kerecik olsun bayrağa selâm durun.
Çok mu zor bu?
İttifak sadece oy mudur?
Ortak başka bir ilkeniz yok mudur?
Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?
***
Kaldı ki, CHP sizi, sizden daha çok koruyor ve kolluyor. Size yapılan saldırıları önce CHP göğüslüyor. Bu uğurda sert eleştirilere de maruz kalıyor.
Daha ne yapacak CHP...
“Biz müttefikiz” diye davul zurna mı çalacak?
***
Yine de Pervin Buldan’a büyük ölçüde hak veriyorum. Şeffaflık şarttır. Öbür türlüsü ise bir nevi sömürüdür. Kabul.
İşte bu sebeple HDP’ye dedik ki hep:
- Türkiye Partisi olun.
Olmadılar.
Şimdi bunun sıkıntısını hissediyorlar.
Ziyanı yok.
Bu bile bir aşamadır.