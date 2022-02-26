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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Çap meselesi

26 Şubat 2022

Hep söylerdim...

Dünya ne kadar “çapsız” devlet adamlarına kaldı, bir kere daha görün işte...

Avrupa ve Amerika, yerlerde sürünüyor.

O zaman da ne oluyor?

Putin, kendini

Dünya Padişahı sanıyor.

Bakar mısınız, Ukrayna Harekatı için ne diyor:

- Kim müdahale ederse onu yakarım, misliyle karşılık veririm.

***

Der mi der.

Hantal Avrupa, mıy mıy mıy, ezberlediği bir iki cümleyle yetinirse...

Bay Joe, Beyaz Saray’a gelmiş en zayıf halka unvanını alırsa... Eh, koyunun bulunmadığı yerde, keçiye elbet Abdurrahman Çelebi denir.

***

El birliğiyle Ukrayna’yı yaktılar.

Önce ekonomisi yıkılacak, belli ki sonra toprak bütünlüğü tehlikeye girecek, daha sonra da göç başlayacak... Belki de başladı.

Aman ha.

Göç demeyin... Avrupa’nın ödü patlar... İnsan haysiyetinden haberi yoktur ki...

Ne hukukuna güvenilir, ne diplomasisine, ne de vicdanına ve izanına.

***

Meşhur sözdür:

“Savaşın kazananı olmaz.”

Olmaz da, halkların günahı ne?

Onların arasında bir ihtilaf yok ki... Nitekim bakın, bizim Antalya’da binlerce Rus ve Uknaynalı, iç içe ve yan yana yaşıyor... Gayet de mutlular. Buna ne Zelenski mani olabilir ne de Putin.

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