Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Çakma Napolyon
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Çakma Napolyon

21 Eylül 2020

Türkiye’ye gelip aday olsa, bütün Erdoğan karşıtları ona oy verir... Yani ittifak’ın çatı adayı’dır... Banko.

Dün Prof. Metin Feyzioğlu’nu dinlerken bende jeton ancak düştü.

......

Macron ne demişti sahi:

- Türk milletine değil, Erdoğan’a karşıyım.

Tamam işte.

Millet İttifakı’na 1 müttefik daha...

Hatta 2 müttefik...

Öyle ya...

Joe Biden’ı da unutmayın.

*

Çakma Napolyon’un ağababaları da Cezayir Halkı’na karşı değiliz diyorlardı ama 1 milyon Cezayirli’yi öldürdüler.

Keza Amerikan kovboyları da çok sevdikleri Irak Halkı’na demokrasiyi getirmek için buralara geldiler ama 1 milyondan fazla Müslüman’ın hayatına kıydılar... Bugün de Kürt Halkı’nın yanındayız deyip, Kürdü Kürde kırdırıyorlar.

*

Türkiye’de Erdoğan karşıtları şimdi Erdoğan’ın karşısına rakip olarak Macron’a benzer bir aday arıyorlar. Ah, mümkün olsa da şu Çakma Napolyon’u Çakma Macron diye aday gösterebilseler.

Oy deposu hazır...

Husumet cephesi.

Öyle ya... Fransız hümanistleri Türk Halkı’nı çok sever...

100 yıl önce Gaziantep ve Kahramanmaraş Halkı’na yaptıkları zulmü unutmayın.

Bu Çakma Napolyon, Sütçü İmam’ı hatırlar mı acaba?

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Cem Mirap ‘Lucca 2.0’ı anlatıyorOnur BAŞTÜRKCem Mirap ‘Lucca 2.0’ı anlatıyor 21.09.2020
Mezar taşlarıMehmet SOYSALMezar taşları21.09.2020
Maskeler ne kadar güvenliOsman MÜFTÜOĞLUMaskeler ne kadar güvenli21.09.2020
Süper kulübeler ligiUğur MELEKESüper kulübeler ligi21.09.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.