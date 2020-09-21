Türkiye’ye gelip aday olsa, bütün Erdoğan karşıtları ona oy verir... Yani ittifak’ın çatı adayı’dır... Banko.
Dün Prof. Metin Feyzioğlu’nu dinlerken bende jeton ancak düştü.
......
Macron ne demişti sahi:
- Türk milletine değil, Erdoğan’a karşıyım.
Tamam işte.
Millet İttifakı’na 1 müttefik daha...
Hatta 2 müttefik...
Öyle ya...
Joe Biden’ı da unutmayın.
*
Çakma Napolyon’un ağababaları da Cezayir Halkı’na karşı değiliz diyorlardı ama 1 milyon Cezayirli’yi öldürdüler.
Keza Amerikan kovboyları da çok sevdikleri Irak Halkı’na demokrasiyi getirmek için buralara geldiler ama 1 milyondan fazla Müslüman’ın hayatına kıydılar... Bugün de Kürt Halkı’nın yanındayız deyip, Kürdü Kürde kırdırıyorlar.
*
Türkiye’de Erdoğan karşıtları şimdi Erdoğan’ın karşısına rakip olarak Macron’a benzer bir aday arıyorlar. Ah, mümkün olsa da şu Çakma Napolyon’u Çakma Macron diye aday gösterebilseler.
Oy deposu hazır...
Husumet cephesi.
Öyle ya... Fransız hümanistleri Türk Halkı’nı çok sever...
100 yıl önce Gaziantep ve Kahramanmaraş Halkı’na yaptıkları zulmü unutmayın.
Bu Çakma Napolyon, Sütçü İmam’ı hatırlar mı acaba?
Çakma Napolyon
Türkiye’ye gelip aday olsa, bütün Erdoğan karşıtları ona oy verir... Yani ittifak’ın çatı adayı’dır... Banko.
Dün Prof. Metin Feyzioğlu’nu dinlerken bende jeton ancak düştü.
......
Macron ne demişti sahi:
- Türk milletine değil, Erdoğan’a karşıyım.
Tamam işte.
Millet İttifakı’na 1 müttefik daha...
Hatta 2 müttefik...
Öyle ya...
Joe Biden’ı da unutmayın.
*
Çakma Napolyon’un ağababaları da Cezayir Halkı’na karşı değiliz diyorlardı ama 1 milyon Cezayirli’yi öldürdüler.
Keza Amerikan kovboyları da çok sevdikleri Irak Halkı’na demokrasiyi getirmek için buralara geldiler ama 1 milyondan fazla Müslüman’ın hayatına kıydılar... Bugün de Kürt Halkı’nın yanındayız deyip, Kürdü Kürde kırdırıyorlar.
*
Türkiye’de Erdoğan karşıtları şimdi Erdoğan’ın karşısına rakip olarak Macron’a benzer bir aday arıyorlar. Ah, mümkün olsa da şu Çakma Napolyon’u Çakma Macron diye aday gösterebilseler.
Oy deposu hazır...
Husumet cephesi.
Öyle ya... Fransız hümanistleri Türk Halkı’nı çok sever...
100 yıl önce Gaziantep ve Kahramanmaraş Halkı’na yaptıkları zulmü unutmayın.
Bu Çakma Napolyon, Sütçü İmam’ı hatırlar mı acaba?