Çağrışımlar

2021, İstikâl Marşı Yılı olarak kabul edildi.

Bu çok iyi oldu.

Nesiller boyu, farklı tonlarda, yanlış yunluş okuduğumuz, her kafadan bir ses çıkardığımız, bir türlü uyum sağlayamadığımız - insan sesi için - inişli çıkışlı, zor bir beste bu...

Öğrenmeyi ve öğretmeyi de beceremedik.

O muhteşem güfte bir yana, ama besteyi oku bakalım deseler çoğumuz okuyamayız.

Okuruz da, bir sürü müzik hatasıyla birlikte okuruz.

***

Şimdi, güzel bir zemin doğuyor.

2021,