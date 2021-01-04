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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Çağrışımlar

Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Çağrışımlar

4 Ocak 2021

Hedefi büyüttü. Kutuplaşmaya yeni bir boyut getirdi Kemal Kılıçdaroğlu: Ahlâklılar / Ahlâksızlar.

En kestirme yol budur.

Öğretmenleri ayrı, çiftçileri ayrı, hakimleri savcıları, sanatçıları, sporcuları ayrı kategorize edip, nefes tüketeceğine, milletin tamamını, kılıç darbesiyle bir seferde biçip ikiye böldü:

Ahlâklılar / Ahlâksızlar.

***

Biraz ayıp etti ama belki bir tevil yoluna gidecektir.

Belki “maksadını aşmıştır.”

Kimbilir.

Belki de milleti değil, milletin temsilcilerini kastetmiştir.

O da ayıp ya, her neyse, en iyisi biz bu lafı duymamış olalım...

Şahsen ben, bir aptal gibi davranmaya razıyım... Aksi halde işin içinden çıkamam.

Havlu atıyorum.

***

Bir dakika...

Türban da nereden çıktı?

Ta milattan önceki günlere mi döndük?

Yahu biz, çarşaflı kadınlara

6 ok rozeti takmış insanlarız... Yani o derece barışık durumdayız.

Hâlâ neyi tartışıyoruz.

***

Ayasofya, türban, ezan, kuran...

Ve daha bir dizi hassas konu, günlerdir 1 nolu madde.

Bu durumlardan ben hep Saadetli Reis Karamollaoğlu’na dikkat kesilirim. Ne diyor diye... İnanç dünyasıyla ilgili tartışmalara Hoca nasıl bakıyor acaba diye...

Yine öyle yaptım.

Baktım ki, şu ara ağzını açıp tek laf etmiyor, eh, demek ki ortada bir anormallik yok.

Aksi halde Temel Reis,

Milli Görüş Gömleği’ni giyip çıkardı ortalara.

***

Milli konular tartışılırken de hep Akşener’e bakarım.

Onu rahatsız eden bir durum var mı diye.

Eğer bir tepki göstermiyorsa, haa, anlarım ki, milliyetçileri rencide edecek bir durum yok... Nitekim baktım, S-400’leri Beştepe’ye monte etmemişler.

Başka örnek vermeye ihtiyaç var mı?

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Birikmiş notlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Ocak 2021
Önce taksiciler...

İki kuruş zam aldılar ama burunlarından geldi. Taksimetreleri güncelleştirmek için sıraya girmek ne demek? Kilometrelerce kuyruk.

Teknoloji çağında bunun başka bir yolu yok muydu?

Allah başka bir sıkıntı vermesin.

- Buna da razıyız.

Zira taksimetre denen medeniyet zaten bize 1982’de geldi. Askeri Rejim’in otoritesiyle.

.........

Daha önce ne vardı?

Hiç. Taksi ücreti için her köşe başında

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Birkaç dilek...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Ocak 2021
Yalansız dolansız bir yıl nasip olur inşallah diyerek önce siyaset-2021’e merhaba.

Hemen erken seçim diye de tutturmayın ha.

Hemen hakaret’e de başlamayın. Suç işlemeden cümle kurmayı nihayet öğrenin.

En mühimi de, ne kadar muhalif olursanız olun ama Allahaşkına Türkiye muhalifi olmayın... Yeter. “Can ve mal güvenliği yok” diyerek kendinizi rezil etmeyin.

***

Günlük hayata bakarsak...

Bunu size söylüyorum.

Ey sahte erkekler!

Kadın dövmekten, kadın öldürmekten bıkmadınız mı?

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Bir ilk

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Ocak 2021
Farz edin ki, evlerimize gönüllü olarak kapandık, yılbaşını 4 gün-4 gece doya doya kutluyoruz.

Ta pazartesi sabahına kadar.

Bu bir ilktir.

2021’den başka hiçbir yıl’a, böyle muhteşem bir karşılama nasip olmamıştır. Hayırlı uğurlu olsun.

Havaya dikkat

Bugünler, kış’ın en soğuk günleri olması gerekirdi.

Hiç de öyle olmadı.

Ben bu kadar mülayim bir kış görmedim. Belki bu da bir ilk.

Gerçi daha ocak-şubat var

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Yorumdan öte

Rauf TAMER

Rauf TAMER

31 Aralık 2020
Üsluba bakın:

- AİHM kararı tıpış tıpış uygulanacak.

Yılın son yazısını bu şekilde noktalamak istemezdim ama söylemezsem olmaz:

- Ne demek tıpış tıpış?

Bu bir hukuki terim değil.

Siyasi bir terim hiç değil.

Ne bu?

- Bu bir mahalle ağzı.

***

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Oynak merkez

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Aralık 2020
Siyasi yelpaze öyle bir karışık ki, kimin nerede mevzilendiği hiç belli değil.

Partilere bakın.

Kimi solcu olayım diyor, bir türlü olamıyor, oraya buraya savruluyor.

Kimi muhafazakârlığa özeniyor ama yüzüne gözüne bulaştırıyor.

Kimi renksiz kalayım diyor, onu da beceremiyor, sürekli renk veriyor.

***

İstanbul’daki Şeb-i Arus Törenleri, bu keşmekeşin en canlı örneğidir.

Ben de diyorum ki:

Yahu bırakın bunları.

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Püf noktası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Aralık 2020
Demirtaş konusunda...

AİHM kararının mutlaka uygulamasını isteyenler, iki gruba ayrılırlar.

Birincisi... Hukuktan çok hukukçu olanlar... Yani, mahkeme kararlarına gayet duyarlı olanlar... Yani? Başka hiçbir yere bakmadan ve sapmadan, salt karara saygı bekleyenler.

..........

İkincisi... Hiç ayrıntıya falan girmeden, hatta bir şey bilmeden ve anlamadan “Demirtaş’a özgürlük” bekleyenler...

Ve mahkeme kararını sırf bu sebeple onaylayanlar.

***

Pardon...

Bir grup daha var.

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İyi malzeme

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Aralık 2020
Öyle derler:

Adı yalancı’ya çıkan insan, herkesi yalancılıkla suçlarmış.

Demek ki...

- Bu bir hastalık.

***

Lakin bizim yalancılar, hasta falan değiller.

Bizimkiler, yalanı bir izm haline dönüştürmeye çalışan çakma demokrat’lardır ki, onu da beceremiyorlar. En usta geçinenleri bile, her yalanda suçüstü yakalanıp rezil oluyorlar. Yalan’ın tadına 5 dakika bil varamıyorlar.

Ziyanı yok.

Mutlular ya...

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Barış taaruzu

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Aralık 2020
﻿Yeni yıllla birlikte, devletler, keşke birbirlerine birer zeytin dalı uzatsa. Birer beyaz sayfa açsa...

- Barış bombardımanı.

Böylece uluslararası huzura giden bir yol açılsa.

Çok romantik ama:

- “Bütün dünya buna inansa.”

Neydi o şarkı:

- Hayat bayram olsa.

Laf işte.

...........

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En güzel haber

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Aralık 2020
2021, İstikâl Marşı Yılı olarak kabul edildi.

Bu çok iyi oldu.

Nesiller boyu, farklı tonlarda, yanlış yunluş okuduğumuz, her kafadan bir ses çıkardığımız, bir türlü uyum sağlayamadığımız - insan sesi için - inişli çıkışlı, zor bir beste bu...

Öğrenmeyi ve öğretmeyi de beceremedik.

O muhteşem güfte bir yana, ama besteyi oku bakalım deseler çoğumuz okuyamayız.

Okuruz da, bir sürü müzik hatasıyla birlikte okuruz.

***

Şimdi, güzel bir zemin doğuyor.

2021,

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Dil yâresi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Aralık 2020
Uğurlugiller, barajların kuruduğunu müjdelerken, bir taraftan da 2021’in çok zor bir yıl olacağını duyuruyorlar.

Ne bildiler?

Öf... Bir kerecik de ağızlarını hayra açsalar...

***

Şimdiye kadar hangi yıl

kolay yıl olmuş ki? Kolay hayat diye bir şey kaldı mı ki?

Bunu herkes biliyor.

Herkes kabulleniyor:

Ama yine de kimse 20, 30,

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Daha ne olsun?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Aralık 2020
Fırça yemeyen, sadece çiftçiler kalmıştı. Onlar da nasiplerini aldılar.

- Seçimde hâlâ “aynı partiye” oy verirlerse, iki elim yakalarında olacak.

*

Duydunuz mu beni, hey...

- “Öğretmenleri nasıl kategorize ettiğimi biliyorsunuz.”

- “Saray’ın hakimleri savcıları” zaten kara listede.

- “Gazeteciler desen, satılık yandaşlar güruhu.”

Peki ya sanatçılar?

- Muhalif olmayana, asla sanatçı demem ben.

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Adı güzel

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Aralık 2020
Korona yetmedi, bir de mutasyon çıktı.

Şimdi seyreyleyin.

Kaşı gözü, başı dişi her ağrıyan mutasyon diye evhamlanacak.

Adı da güzel ha: Mutasyon.

Eh, onları motivasyon da bizim felaket tellallarına düşecek.

Bir de bu var

Mutasyon’u bütün dünyaya kim duyurdu?

İngiltere Başbakanı.

Bu Başbakan doktor mu?

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Ters köşe

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Aralık 2020
Her şeyden önce amaç AK Parti’den kurtulmak ise, muhalefet niye ters çalışıyor?

Parlamenter sistem’e dönülürse, AK Parti’nin yolu daha da açılmayacak mı?

***

Öyle ya.

Şimdi şu yüzde 50+1 sistemi, CHP kaptanlığındaki Millet İttifakı için - her şeye rağmen - bir şanstır. Bugün değilse bile bir gün, dostlarıyla beraber 50+1’e ulaşma ihtimali vardır.

Ne zaman bilmem ama vardır.

Parlamenter Sistem’de ise CHP’nin 1’inci parti olma ihtimali yüzde kaçtır? Bir düşünün, en son ne zaman 1’inci parti olmuştur da Başkanlığa hak kazanmıştır? Ta 46 yıl önce...

O da 10 aylık bir koalisyon.

***

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Birikmiş notlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Aralık 2020
Ben yeni duydum.

Kim dediyse güzel demiş:

“Dostluğuna güvenmediğin insanın düşmanlığından korkma.”

Kurumlar için de geçerli bu.

Hatta devletler için de...

Nitekim, dostluğuna güvenmediğimiz hiçbir devletin düşmanlığı da bize vız geliyor.

***

Diplomaside şaşmaz kural şudur:

Devletlerin sürekli dostu, sürekli düşmanı olmaz. Sadece çıkarları olur.

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Dünü unutmayın

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Aralık 2020
Ya internet olmasaydı...

Ya cep telefonu olmasaydı...

Pandemi’de kısıtlamalara uyup evlere nasıl kapanacaktık?

Yani bu salgın, şimdi değil de 25 yıl önce gelseydi, acaba ne yapacaktık?

Bu bakımdan...

- Şükür halimize.

***

Hele televizyon olmasaydı?..

Bu filmler, diziler, maçlar, haberler, o güzelim programlar olmasaydı,

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Bir nefes sıhhat

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Aralık 2020
Korona diye bir belaya çattık, dünyadaki her şeyi unuttuk.

- Suriye meselesi ne oluyor?

- Libya’da son durum nedir?

- Akdeniz’deki haydutlardan ne haber?

Hayır... Gündemin birinci maddesi korona.

“Bir nefes sıhhat gibi.”

***

Bu aralar...

Müzik tatsız, şiir renksiz, edebiyat ruhsuz, spor heyecansız, siyaset sevimsiz... Ticaret ve rekabet desen, gayet sessiz ve moralsiz.

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Özetlersek...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Aralık 2020
Yaptırımlara muhalefetin ve özellikle de ana muhalefet’in gösterdiği sert tepki, çok değerlidir.

Amerika, keşke ara sıra böyle ayıplar yapsa da Türkiye topyekün kendine dönse.

***

Sırf muhalefet değil...

İş âlemi, sanat dünyası, spor camiası, medya grupları, sendikalar, dernekler

velhasıl bütün hatlarıyla Türkiye, ortak bir ruh sergiliyor.

***

Bu ortak ruhta sadece

HDP yok. Nitekim TBMM’nin resmi bildirisinde de

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Abisi...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Aralık 2020
HDP’nin avukatlığı kime düşer?

- Abisine.

Öyle bir abi ki, HDP’ye kürsüden yöneltilen çok özel sözleri bile kendine dert ediyor.

- Yahu sana ne?

***

Abisi... Sayın abisi.

Parti kapanmasına elbet karşı çıkabilirsin. Klasik bir tavırdır. Onu herkes yapar. Sen de yap. Bir şey dediğim yok.

Ama HDP’ye kürsüden yöneltilen sözler seni ne ilgilendiriyor?

***

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Of - 400

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Aralık 2020
Of ki of.

Biz onu savunma için aldık,

o başımıza dert oldu.

Ama ne olursa olsun.

Bu saatten sonra...

ABD’ye peki efendim deyip onu hangara çekersek, onurumuz kırılır. Zaten ABD, sırf onurumuz kırılsın diye böyle yapıyor. Burnumuzu sürtmek istiyor. Çünkü Türkler için onur ne demektir bilmiyor.

Bilseydi, boşuna ısrar etmez,

S-400 meselesini bu noktaya getirmezdi.

............

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