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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Çağrışım...

23 Temmuz 2020

Prof. Davutoğlu dedi ki:

- 2015’te AK Parti-CHP koalisyonu kurulsaydı, 15 Temmuz darbe girişimi olmayabilirdi.

Aksini kim iddia edebilir?

İstikşafi müzakereleri bizzat kendisi yürüttüğüne göre, havayı en iyi o koklamıştır.

1980’de de Demirel - Ecevit yani AP-CHP koalisyonu kurulsaydı, 12 Eylül darbesi olmazdı derler... Belki de öyledir ama birileri darbe yapmayı ille de kafaya koymuşsa ne çare!

***

Asıl söyleyeceğim bu değil.

70’li yıllara gidelim.

Sokaklarda sağ-sol çatışmaları var. Her gün 20 - 25 genç can veriyor.

Muhalefet lideri Ecevit dedi ki:

- CHP iktidar olmazsa terör bitmez.

Ertesi gün de şöyle tevil etti:

- CHP iktidar olursa terör biter.

Yani Ali Veli değil de Veli Ali.

Epey tartışıldıydı.

***

Davutoğlu Hoca’dan buralara nasıl geldim?

Geldim, çünkü benziyor.

Hepsinde CHP baş unsur.

- O olmazsa olmaz.

- O olursa olur.

- O yoksa bitmez.

- O varsa biter.

Tek ilaç.

............

Bana getirdiği çağrışımlar budur.

Demek ki...

Kurucu Parti olarak, demokrasimiz büyük ölçüde ona muhtaç.

Kıymetini bilelim, vesselam.

Davet ve icabet

Yarın... Ayasofya’da

Cuma Namazı’na davetlisiniz.

İsteyen gider, istemeyen gitmez.

Geldiydin gelmediydin diye kimse kimseyi suçlamasın.

Adam, namaz kılmayı bilmiyorsa ne yapsın, nasıl gelsin, niçin gelsin?

Rahat bırakın insanları.

***

Fakat öyle değil de, müzenin camiye dönüşümünü sırf protesto için daveti reddeden olursa, ben de onu şiddetle protesto ederim.

Nüansa dikkat.

Din değiştirip Hıristiyan olsa bile ona yine saygı duyarım ama Haçlı Ordusu’nun bir askeri gibi davranıyorsa bunu asla hazmedemem. Nokta.

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