Buyurun merkeze

Hangi konuda mutabık kaldık?
Toparlayalım:
- Tank - Palet Fabrikası peşkeş mi çekildi, yoksa akıllıca bir işletmeye mi devredildi?
............
- Bir milletvekili orduya, hem de savaş halindeki orduya “Satılmış” mı dedi, yoksa biz mi yanlış duyduk? Maksadını mı aştı, yoksa Türkçesi mi kıt?
............
- 4 parti, sahiden bir anayasa taslağı mı hazırladı, yoksa 4 temsilci oturup pişpirik mi oynadı? Prof. Dr. Kaboğlu, ikrar mı etti, yoksa inkâr mı?
............
- Cumhurbaşkanı adayımız bellidir demiş.
- Kim?
- CHP’nin bir öz evladı.
Bunu Genel Başkan’a rağmen mi söylüyor bilmem ama bir çok CHP’liyi mutlu ettiğini biliyorum:
Hep dışarıda aday arayan bir partinin, nihayet kendine dönmesidir bu.
Genel başkan beğense de beğenmese de bu böyledir.
***
Ta Ekmeleddin Bey’le başlayan
23 yıl evveldi...
“İrticayı bastıranlar bir senfoniyle bütünleşiyor
ve sahneyi göstererek “İşte çağdaş Türkiye” diyorlardı.
Çünkü muasır medeniyet için her şey tamam, sadece senfoni eksikti.
O gece ona da kavuştuk.
Müziği siyasallaştırdık.
Sonrasını hatırlıyorsunuz.
- Postmodern darbe.
Benim için işgal, şimdi bitti işte, oh...
*
Aliyev, Fransızlara diyor ki:
- Çok meraklıysanız, Marsilya’yı Ermenilere verin.
Gayet münasiptir.
Marsilya nüfusunun çoğunluğu zaten Ermeni.
Marsilya’yı versinler.
Adı Marsilyan olsun.
Az bile.
*
Tabii, bütün faturayı ortadirek ve esnaf ödeyecek... Ve ödüyor.
Kimin yüzünden?
Tuzu kuru olanlar yüzünden diyemem. Zira tuzu kuru olan da pek kalmadı. Biz ciddiyetsiz insanların hışmına uğradık. Bütün mesele bu.
*
Buna rağmen, bu asil millet, büyük bir basiret sergiliyor ve koronaya karşı direniyor. Savaşı kazanacaktır.
*
Terbiyesizliğe kadar uzanabilir mi? Şımarıklığa kadar dayanabilir mi?
- Ben bir seçilmişim.
Evet, ben de bir ‘seçmiş’im ama mesela orduya “satılık” diyesin diye seçmiş değilim.
“İran’ın tarafına geçip Türkiye’ye karşı savaşırım” diyesin diye seçmiş değilim.
Canın her sıkıldıkça “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” diyesin diye seçmiş değilim. Kendine gel.
***
Atanmışlık, utanılacak bir şey mi? Hayır. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce atanmış insan var. Her meslekte var. Her ülkede var.
Ama sen
Akşener de seçim istiyor.
- Eh, benim paşa gönlüm de seçim istiyor.
Hiçbir farkımız yok.
Çünkü istemekle olmuyor. Seçim kararının nasıl alınacağı, kurala bağlıdır. Okuma yazması olan, kuralı okursa anlar.
Nitekim anlıyor ve susuyor.
*
Kılıçdaroğlu, Parlamenter Sistem’e dönmek istiyor.
Akşener de dönmek istiyor.
Zaten millet alıştı.
Yadırgayan yok.
***
Saadet Partisi de öyle.
HDP’yle aynı karede gözükmek, Saadet için mutluluk haline geldi.
Millet İttifakı adına, orada da bir problem yok.
***
Lâkin
İktidar yanlıları – iktidar karşıtları diye öğretmenlerimizi kategorize etmek, kimin aklına gelebilir? Hem de Öğretmenler Günü’nde…
Kılıçdaroğlu bunu da yaptı.
İktidar yanlıları için şunu söyledi:
- Onlara öğretmen demem ben.
***
Demesin ama...
Ne biliyor?
Uzaktan nasıl teşhis koyuyor, yüzbinlerce öğretmeni nerden tanıyor da “iktidarın peşine takılanları” derhal ekarte ediyor.
Sevinemiyoruz.
Kıran kırana tartışmalar izliyoruz.
Nedir, ne oluyor?
Zannedersiniz ki, koskoca reform, Osman Kavala’nın tahliyesi için yapılıyor.
Ne münasebet...
Onun tahliyesi, mevcut yasalarla da mümkün olduğu halde, ah şu Saray’ın Hakimleri... Saray’ın Savcıları...
Hah... İşte reformun alfabesi zaten buradan başlıyor.
- Ne biçim laf bu?
Bu sütunda yazdığım her yazıya
-önce- öğretmenim acaba beğenir mi diye bakıyorum.
Gramer hatalarından ödüm patlıyor. Noktalama işaretleri acaba yerinde mi, tamam mı?
Son dakika bir daha
gözden geçiriyorum.
Benim öğretmenim, bende bir Türkçe hatası görmemeli. Yıllık not ortalamam, hiç düşmemeli.
***
Geçenlerde bir dostum soruyordu:
Sonraları o rüzgar ters esmeye başladı.
Neden?
Şu hükmü vermek kolay:
- Dış Politika’da Türkiye, yanlış adımlar attı.
E ne olur attıysa?
AB ülkeleri hiç yanlış yapmadı mı?
Diplomaside yanlış adımın karşılığı bu mudur?
***
Hiç kaçmasın.
Kapanın evde bir odaya, girin sosyal medyaya, bol bol sosyalleşin... Sizin için ne değişti ki? Bilakis, ufkunuz daha da açılacak.
Buldum
Millet İttifakı Abdullah Gül’e takılıp kalacağına, Bülent Arınç’ı aday göstersin.
O da olmazsa...
- Cindoruk’u aday göstersin.
O da olmazsa Ali Babacan var. Üstelik yüzü merhum
Menderes’i andırıyor.
Temizlik - maske - mesafe üçlüsüne aldırış etmeyen sorumsuz bir güruh, 83 milyon vatandaşın hayatıyla oynadı.
Ne oldu şimdi?
Yasaklar gelince...
- Özgürlüğümüz gitti.
- Çok titizlendiğimiz hayat biçimimiz gitti.
***
Sadece o mu?
-
Gerçi CHP’nin eski huyudur ama yepyeni bir parti olan
İYİ Parti’ye ne oluyor?
Nedir paylaşılamayan?
........
Ümit Özdağ bâri vuruşarak çekildi.
Darısı “Muharrem İnce’nin başına” diyeceğim ama o, yıllardır vuruştuğu halde
bir türlü çekilemiyor.
- Bırak gitsin.
Neye göre devlet, neye göre hükümet? Yerel yönetimlerin müdahale hakkı var mıdır?
Varsa nereye kadardır?
***
Daha önceleri böyle bir tartışma yaşamadığımız için, Kanal İstanbul’u kategorize etmekte zorluk çekiyorum.
***
Ama birkaç örnekten
yola çıkıp, bâri tartışmaya
bir katkıda bulunayım.
Saklamak ayıp.
Gerçi yapmadık diyorlar ama arşive bakınca, yaptıkları pekâlâ anlaşılıyor.
Öyleyse saklamak niye?
Ortada Anayasayı, “cebren tebdil, tağyir ve ilga” gibi bir suç da yok ki.. Sadece bir çalışma var.
Öyleyse niçin saklıyorlar?
- Utandıkları için mi?
***
Karabağ, tam 30 yıldır sözde “3 büyük devlet”in eşref saatini bekledi durdu.
Keşmir, Allah’a emanet.
Kıbrıs? Zaten çocukluğumuzdan beri süregelen bir tefrika.
......
Daha durun.
Bunun Afganistan’ı var, Irak’ı Suriye’si var, Libya’sı var, varoğlu var.
Ege sahanlığı, yıllardır bildiğiniz gibi.
Doğu Akdeniz
HDP’ye güya ayar veriyorlar.
Diyorlar ki ona;
- Terör örgütüyle arana mesafe koy.
Ne demek bu?
- Örgütle ilişkini kesme ama bari fazla yaklaşma.
Yani makul mesafede durursa, HDP’yi hoş görecekler.
***
Sıfır tolerans
Buyurun merkeze
Siyasi yelpazede merkez partisi olarak yer almak, kıymete bindi.
Uçlardan her kopup gelen, merkeze yöneliyor.
Gerçi partilerin, kendilerini merkezde sanmaları ya da sunmaları, her zaman inandırıcı olmaz ama yine de cazip bir alan gibi gözüküyor.
En azından, yeni bir sicil arayışı.
***
Yıllardır solcuyum diyenler, kimseyi inandıramadılar.
Sağcıyım diyenler, çizgilerini sürdüremediler.
Komünistler, sosyalistler, faşistler... Hepsi iflas ettiler. Dinciler, dinsizler, laikler laikçiler... Ve dahi darbeciler.
Hepsi bıktırdılar.
Kabak tadı verdiler.
Şimdi alayı birden merkeze yöneliyorlar.
***
Buyursunlar.
Lakin merkez, övünme yeri değildir.
Saklanma yeri değildir.
Aklanma yeri hiç değildir.
Orası, saplantısı olmayan makul çoğunluk’un adresidir ama orada laf değil, iş üretilir.
Yâni oraya sığınmak yetmez.
Çünkü sessiz çoğunluk kül yutmaz. Sizi derhal teşhis eder.
Ya benimseyip bağrına basar, ya da ilk seçimde kapının önüne koyar.
***
Buna rağmen...
Partilerin, özellikle de sabıkalı ve şaibeli partilerin, merkeze yönelmelerini, olumlu bir gelişme olarak kabul ediyorum.
Hatta bir özür âddediyorum.
Bu bakımdan...
Gelebilenler gelsin.
Gelemeyenler, yine yerlerinde kalsın. Demokrasinin, solda ve sağda figüranlara da ihtiyacı var.
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