Bin yıllık bir devlet geleneği... Ve yüzyıllık genç bir cumhuriyet.
İkisini birden kutladık.
Kutluyoruz.
Bugün 30 Ağustos.
- Büyük Zafer’in 98. yıldönümü.
Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet’e en yaklaştığımız yerdeyiz. O noktayı yakalayacağımız muhakkaktır.
Hem de içimizdeki
Bizanslılara rağmen...
Ve pazar notları
Her şeyden önce Merkel’in sözleri Alman Basını tarafından çarpıtıldı.
Merkel “Yunanistan’ı destekliyoruz” demedi ki... “Haklı olduğu yerde arkasındayız” dedi.
Ne demek bu?
Alman Basını Almanca bilmiyor mu?
*
Akdeniz semalarında dalaş var.
Taraflar çok ihtiyatlı bile olsa, neticede pilot da insan... Saniyelik bir hata yapsa -Allah korusun- savaş çıkar.
Yani, Yunanistan ateşle oynuyor.
*
Peki, kime güveniyor?
- Avrupa Birliği’ne mi?
Çok bekler.
O birliğin, canı da tatlıdır, malı da... Havaya, denize 10 kuruş atmaz. Maceraya girmez. Sadece konuşur...
İşte Fransa... Göstermelik bir tatbikatta var ama hava dalaşı’nda yok... Böyle bir yüzsüzlük görülmemiştir. Doğu Akdeniz’in binlerce kilometre uzağında, sinekten yağ çıkarmaya bakıyor. Sömürge profesörü.
*
BM, AB, NATO... Bunların hepsi seyirci... Uluslararası Hukuk zaten işlemiyor.
Geriye ne kalıyor? Sadece korsanlık mı? Vallaha iş oraya kalırsa, biz beyefendiliği bildiğimiz kadar evvelallah korsanlığı da biliriz. Hem de alâsını biliriz. Seviyenize inmeye, bizi mecbur etmeyin.
Büyük zafer
1071-1922-2020...
Bin yıllık bir devlet geleneği... Ve yüzyıllık genç bir cumhuriyet.
İkisini birden kutladık.
Kutluyoruz.
Bugün 30 Ağustos.
- Büyük Zafer’in 98. yıldönümü.
Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet’e en yaklaştığımız yerdeyiz. O noktayı yakalayacağımız muhakkaktır.
Hem de içimizdeki
Bizanslılara rağmen...
Ve pazar notları
Her şeyden önce Merkel’in sözleri Alman Basını tarafından çarpıtıldı.
Merkel “Yunanistan’ı destekliyoruz” demedi ki... “Haklı olduğu yerde arkasındayız” dedi.
Ne demek bu?
Alman Basını Almanca bilmiyor mu?
*
Akdeniz semalarında dalaş var.
Taraflar çok ihtiyatlı bile olsa, neticede pilot da insan... Saniyelik bir hata yapsa -Allah korusun- savaş çıkar.
Yani, Yunanistan ateşle oynuyor.
*
Peki, kime güveniyor?
- Avrupa Birliği’ne mi?
Çok bekler.
O birliğin, canı da tatlıdır, malı da... Havaya, denize 10 kuruş atmaz. Maceraya girmez. Sadece konuşur...
İşte Fransa... Göstermelik bir tatbikatta var ama hava dalaşı’nda yok... Böyle bir yüzsüzlük görülmemiştir. Doğu Akdeniz’in binlerce kilometre uzağında, sinekten yağ çıkarmaya bakıyor. Sömürge profesörü.
*
BM, AB, NATO... Bunların hepsi seyirci... Uluslararası Hukuk zaten işlemiyor.
Geriye ne kalıyor? Sadece korsanlık mı? Vallaha iş oraya kalırsa, biz beyefendiliği bildiğimiz kadar evvelallah korsanlığı da biliriz. Hem de alâsını biliriz. Seviyenize inmeye, bizi mecbur etmeyin.