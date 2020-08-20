2007 mitinglerini hatırlıyor musunuz?
Nerden icap ettiydi?
- Sözde değil, özde laik bir Cumhurbaşkanı arayışı.
- Ordu göreve.
Her neyse, oralara dönmeyeceğim.
Fakat Çankaya boykotu unutulur mu hiç?
13 yıl geçti, hâlâ bir özür dilemediler. Ama aynı Abdullah Gül’ü bugün tekrar Çankaya’da görmek istiyorlar.
- Hidayete mi erdiler?
- Yoksa hizaya mı geldiler?
Hah şöyle.
***
Anlaşılmaz insanlar bunlar.
Ta Mali’deki darbeyi kınıyorlar ama Türkiye’ye darbe planı yapanlara hâlâ dostlarımız diyorlar.
İçimizdeki bu malûm güruha güvenmeseydi, Bay Biden öyle konuşabilir miydi?
O da biliyor ki, Türkiye’de onu savunacak tayfalar var.
Nitekim iyi savunuyorlar.
Yavuz hırsız gibiler.
Neredeyse bizim özür dilememizi isteyecekler.
***
Vallaha isterler.
Tayyip Erdoğan’ın da “İsviçre Bankaları’ndan temiz kağıdı getirmesini” isteyenler yine bunlar değil mi?
Hukuk’u da ters yüz ettiler.
Şöyle ki:
“İddia sahipleri,
- bundan böyle - iddialarını ispatlamakla hiç yükümlü değillerdir” diye neredeyse yeni bir içtihat getirecekler.
E kim yükümlüdür?
- Suç isnat edilen kişi:
İyi mi?
Büyük aşama
2007 mitinglerini hatırlıyor musunuz?
Nerden icap ettiydi?
- Sözde değil, özde laik bir Cumhurbaşkanı arayışı.
- Ordu göreve.
Her neyse, oralara dönmeyeceğim.
Fakat Çankaya boykotu unutulur mu hiç?
13 yıl geçti, hâlâ bir özür dilemediler. Ama aynı Abdullah Gül’ü bugün tekrar Çankaya’da görmek istiyorlar.
- Hidayete mi erdiler?
- Yoksa hizaya mı geldiler?
Hah şöyle.
***
Anlaşılmaz insanlar bunlar.
Ta Mali’deki darbeyi kınıyorlar ama Türkiye’ye darbe planı yapanlara hâlâ dostlarımız diyorlar.
İçimizdeki bu malûm güruha güvenmeseydi, Bay Biden öyle konuşabilir miydi?
O da biliyor ki, Türkiye’de onu savunacak tayfalar var.
Nitekim iyi savunuyorlar.
Yavuz hırsız gibiler.
Neredeyse bizim özür dilememizi isteyecekler.
***
Vallaha isterler.
Tayyip Erdoğan’ın da “İsviçre Bankaları’ndan temiz kağıdı getirmesini” isteyenler yine bunlar değil mi?
Hukuk’u da ters yüz ettiler.
Şöyle ki:
“İddia sahipleri,
- bundan böyle - iddialarını ispatlamakla hiç yükümlü değillerdir” diye neredeyse yeni bir içtihat getirecekler.
E kim yükümlüdür?
- Suç isnat edilen kişi:
İyi mi?