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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Büyük aşama

20 Ağustos 2020

2007 mitinglerini hatırlıyor musunuz?

Nerden icap ettiydi?

- Sözde değil, özde laik bir Cumhurbaşkanı arayışı.

- Ordu göreve.

Her neyse, oralara dönmeyeceğim.

Fakat Çankaya boykotu unutulur mu hiç?

13 yıl geçti, hâlâ bir özür dilemediler. Ama aynı Abdullah Gül’ü bugün tekrar Çankaya’da görmek istiyorlar.

- Hidayete mi erdiler?

- Yoksa hizaya mı geldiler?

Hah şöyle.

***

Anlaşılmaz insanlar bunlar.

Ta Mali’deki darbeyi kınıyorlar ama Türkiye’ye darbe planı yapanlara hâlâ dostlarımız diyorlar.

İçimizdeki bu malûm güruha güvenmeseydi, Bay Biden öyle konuşabilir miydi?

O da biliyor ki, Türkiye’de onu savunacak tayfalar var.

Nitekim iyi savunuyorlar.

Yavuz hırsız gibiler.

Neredeyse bizim özür dilememizi isteyecekler.

***

Vallaha isterler.

Tayyip Erdoğan’ın da “İsviçre Bankaları’ndan temiz kağıdı getirmesini” isteyenler yine bunlar değil mi?

Hukuk’u da ters yüz ettiler.

Şöyle ki:

“İddia sahipleri,

- bundan böyle - iddialarını ispatlamakla hiç yükümlü değillerdir” diye neredeyse yeni bir içtihat getirecekler.

E kim yükümlüdür?

- Suç isnat edilen kişi:

İyi mi?

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