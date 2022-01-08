Bunu unutmayın

Onların hiç değilse bir kısmını size sunmalıyım ki, süratli değişen gündemde kaynayıp gitmesin.
***
Önce adaylık meselesi.
Bu konu, kabak tadı verdiyse de
meraklısı ve takipçisi çoktur. Oradan başlayalım:
***
Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu...
Anketlere bakıyoruz, Kılıçdaroğlu sonuncu çıkıyor.
Ne kadar namertlik varsa hepsini gördük.
Namertlikten öte şimdi kalleşlik devri.
*
Terör şöyle veya böyle bir gün biter.
Nitekim son çırpınışlar.
Ama bünyemize yerleşen kalleşlik ve nefret virüsü, terörden beter.
Nitekim kadına şiddet, erkekliğin artık sonudur.
Belli ki AK Parti’ye gitti.
20 yıldır bunca oy, gökten zembille inmiyor ya...
***
CHP, o havuzdan bir kepçe bile oy almadığı için yüzde 20’li rakamlara takılıp kalıyor.
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Peki, Karaoğlan Efsanesi, nasıl efsane olduydu? Ecevit, en büyük rakibinden, önemli miktarda oy alabildiği için yüzde 42’yi bulduydu...
Sonra?..
Sonrası şu: Seçmen pişman oldu, bir daha oy vermedi.
- Batı Trakya’da işin ne?
Güzel ama bunu muhalefet de sormalı.
Niye sormuyor?
***
Hükümet üyeleri, ABD’ye sık sık şunu da soruyor:
- Suriye’de işin ne?
Soruyor ama bunu muhalefet de sormalı.
Niye sormuyor?
Bugün eski 4 eğilim’den eser yok.
Ne ümmetçi sağ kaldı, ne de bir sosyalist akım.
***
Bugün siyasette bütün mesele, bütün ölçü, bütün hedef:
- Demokrat olup olmamak.
Yani, siyasi partilerin ve siyasetçilerin sicili, artık sadece bununla ölçülüyor:
- Demokrat mı değil mi?
Gerisi teferruat.
Asayiş, diğer günlerden ve gecelerden farksızdı. 85 milyon nüfuslu bir ülkede, 5-6 milyon mülteciyi de sayarsanız, 90 milyonluk bir kitlenin kontrolü kolay değil.
Ezici çoğunluk, sevinç ve güvenle yeni yıla girdiğine göre umutlar ve moraller iyi demektir.
***
Yıl başlar başlamaz hemen siyasi yazılara dönmek istemedim.
Her şeyden önce siyasi tansiyonun düşmesini diliyorum. O düşerse, ülkede her şey normale döner. Fiyatlar bile düşer.
Öfkeli insanların biraz sakinleşeceği, siyaseti esir alan kin ve nefret duygularının törpüleneceği, güzel günler bekliyorum.
***
Birşey söyleyeyim:
Hiç yaşlanmayan enerjik kadınlar.
2022’ye neşeyle giren ateşli bir gençlik.
Moral yüklü...
Ve ümit dolu bir Türkiye.
- Yılı böyle karşılıyoruz.
***
Vatan, Millet, Devlet ve Bayrak.
Bunlara sımsıkı sarılmış bir kitleyiz.
Siz hâlâ erken seçim diye mi bağırıyorsunuz?
Yarından itibaren yapılacak olan her seçim, erken değilse bile erkene alınmış bir seçimdir zaten...
Bağırmayın.
***
5 yılda bir seçim varsa, bunun anlamı halkla yapılan 5 yıllık bir mukavele’dir.
Öyledir de, Belediye Başkanları bu mukaveleden muaf mıdır?
Mesela birileri çıkıp erken yerel seçim isteyemez mi?
***
Daha önce de iki yıl geçmişti.
Yani üç yıldır bu yalan’la yaşıyoruz. Hem de yalancılarla birlikte.
*
2021’den kalan bir meçhul de şu:
“Siyasi cinayetler olabilirmiş.”
Ne cinayeti ulan?
Kim kimi öldürüyor?
Aldırmayın.
- Dürüst olan biri.
- Sevilen sayılan biri.
- Türkiye’de herkesin kabul edeceği biri.
Büyük tevazu...
***
Dikkatimi en çok çeken vasıf da şuydu:
- Nefsine hakim biri.
Ne demekti bu?
Biliyorsunuz.
Baykal’ın bu jesti, bu nezaketi, cezasız kalmadı. Kemal Bey, partiyi alıp kaçtı.
***
Lakin, aynı şey, şimdi galiba kendi başına geliyor.
Büyük bir keşifte bulunarak İstanbul Belediye Başkanlığı’na layık gördüğü İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Yaygın kanaat bu.
Yani, Kılıçdaroğlu’nun yarattığı ejderha, önce Kılıçdaroğlu Bey’e baş kaldırıyor... Hayli de taraftar buluyor.
***
Ne derler hani?
Yeni yılın ilk iş günü, eğer pazartesiye rastlıyorsa, o yıl çok bereketli geçermiş.
İşte, 2022’nin ilk iş günü pazartesidir.
3 Ocak Pazartesi.
***
Şimdiden kutlu olsun.
Şimdiden...
Yani eski yılın son pazartesisinden, yeni yılın ilk pazartesisine selam olsun.
***
Hasetten çatlayacak gibi.
Dolar yükselirken nasıl göbek atıyor idiyse, dolar düşerken de karalar bağlıyor.
Eleştirmeye kalkıyor ama beceremiyor... Sürekli saçmalıyor.
............
Sonunda düşündü taşındı ya da bir geri zekalının aklına uydu, taktik değiştirdi.
Yeni iddiası şu:
- Dolar 1 gecede 6-7 lira birden düşmez... Bu imkansız... Demek ki, işin içinde bir bit yeniği var... Araştırılması lazım.
***
ABD ve Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de ortak devriye anlaşması imzaladılar.
Kime karşı bu?
- Belli ki Türkiye’ye karşı.
Biz zannederdik ki, Türk düşmanı Yunanistan, hep Amerika’nın arkasına saklanıyor.
Tersiymiş meğer...
ABD meğer Yunanistan’ın arkasına saklanıyormuş.
***
Tıpkı bunun gibi.
Salondakiler alkışlıyor ama ön sırada oturanların suratları bir karış.
*
Homurtular duyuyoruz:
- Hükümet Hazine’nin parasıyla kumar oynuyor.
- Türk Ekonomisi’ni daha beter günler bekliyor.
- Dünyada böyle abuk bir model yok.
Ve ardından da en büyük çelişki:
- Bunu niye daha evvel yapmadılar?
Çok üzüldüler, çok.
Onlar bekliyordu ki, dolar 30 lira olsun, 40 lira olsun.
Hele bir arkadaşım var. Dolar düşünce karalar bağladı.
Dedim ki:
- Yahu senin dolarla bir işin yok. Niye bu kadar dert ediyorsun?
Dedi ki:
- Mesele dolar değil, hâlâ anlamadın mı?
*
Birine göre Cumhuriyet elden gidiyor, öbürüne göre de din tehlikede.
Hâlâ mı?
- Yahu yapmayın, ne din elden gidiyor, ne de Cumhuriyet.
Laf dinleyen kim!
***
Sağdaki yobazlarla soldaki yobazlar, aslında birbirlerine çok benziyor.
Önce dili siyasallaştırdılar.
Sonra
(Maçtan önce yazıyorum.) Lig başından beri ona buna puan dağıttıkları yetmiyor, kendi aralarında da birbirlerine puan ikram ediyorlar.
Dünkü, 3 ihtimalli bir derbiydi.
E ne oldu?
3 ihtimalden hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, kime yarayacaktı ki?
Söyleyin bakalım:
- Kime yaradı?
Ve siyaset
Evet...
Bu defa tersi oldu: Garibanların asgari ücreti, tuzu kuruların bile çenesine vurdu.
Kimsenin gözü kalmaz inşallah.
Helâl paradır.
Futbol
Penaltı kararlarından kimse memnun değil. Bugün bana, yarın sana.
Gerçi penaltı, futbolun bir parçasıdır ama bu kadar çok penaltı, futbolu hafifletiyor. Ve şans faktörünü öne çıkartıyor.
Çünkü ceza sahasına düşen her yüksek top dahil, kale önünde oluşan her karambol, acayip penaltılar doğuruyor. Elinizi kolunuzu nereye saklayabilirsiniz?
Kuralı koyan zevat, ömründe hiç futbol oynamamış galiba.
Bunu unutmayın
Dünkü yazıda demiştim ya:
- Kaybedecek şeyiniz varsa aday olmayın.
Sakın ha.
Çünkü kaybederseniz, sadece cumhurbaşkanlığı seçimini değil, başka şeyleri de kaybedersiniz.
Mesela neleri?
***
Belediye Başkanı’ysanız, belediye başkanlığını kaybedersiniz. Parti veya muhalefet lideriyseniz, liderliği kaybedersiniz.
Milletvekiliyseniz, zaten ilk onu kaybedersiniz, yallah.
***
Yani cumhurbaşkanlığı makamı kumar masasına sürülecek bir malzeme değildir.
Sesinizi duyar gibiyim.
Diyorsunuzdur ki:
- Kazanırsam var ya...
İyi ya işte.
Kumar budur:
- Yüzde kaç ihtimalle kazanırsın?
***
Maceradır ama kazandın diyelim.
Haydii, bu defa da birilerine borçlu kalacaksın. PKK bile alacaklı olarak kapına dayanacak. Öde öde, borç bitmez.
Velhasıl, akıllı olun:
Mutluysanız, yerinizde kalın.
Ne derler hani:
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın.
Faruk Gürler’i hatırlayın.
Büyüklerinize sorun, anlatsınlar.
Madalya
Siyasette yalancı çok.
Çeşit çeşit yalancı var.
Ama en değerli olanı:
“Tescilli yalancı.”
Mutlaka tarihe geçecek.