Buna ad bulamadım

Demek ki bu gerginliği 500 gün daha yaşayacağız.
Herkes nefesini, enerjisini, sabrını ona göre ayarlasın.
***
Siyasi partiler, Z Kuşağı’nın oyları peşinde.
Oysa siyaset, Z Kuşağı’nın umrunda değil. Çünkü Z Kuşağı, zannedildiği gibi politize değil. Büyük çoğunluğunun siyasi bir saplantısı yok. Angajmanı yok. Esasen merakı yok. Aralarında siyaset konuşmuyorlar bile... Konuşanları da tartışmaya falan girmiyorlar...
Yani sessiz çoğunluk’un yeni jenerasyonu bu.
***
Akşamları bakınız.
Niye gizli diyorum?
Diyorum, çünkü Millet İttifakı’na olan katkısı, gerçek potansiyelinin ancak cüzi bir bölümüdür.
Neden?
Çünkü o ittifakın içinde, SP tabanının hiç hoşlanmadığı ortaklar vardır.
***
Öyle ya...
Vaktiyle 1. ve 2. Milliyetçi Cephe koalisyonlarına katılıp, CHP’ye karşı büyük mücadele vermiş muhafazakar seçmen, bugün CHP’yle aynı ittifakta olmayı içine sindiremiyor. Sandıkta fire veriyor.
Keza... 28 Şubat’ın bir numaralı mağduru, muhafazakar camiadır. Oradan da kalma bir acısı var.
Şunca zamandır heyecanından bir gıdım bile eksilme olmadı... Sadece işine odaklandı ve odaklanıyor... Gaziantep’i yükseltmek dışında bir işle meşgul değil... Kucaklayıcı ve bütünleştirici politikalara ağırlık veriyor... Nefret ettirmeyen ve sevdiren bir dili var.
Yani, aynı bizim İmamoğlu gibi.
Onun da gözü başka bir şey görmüyor... O da sadece işine odaklandı ve odaklanıyor... O da İstanbul’u yükseltmek dışında bir işle meşgul değil... Öyle ki Cumhurbaşkanlığını bile elinin tersiyle itiyor... Ne güzel... İstanbul tam lâyığını bulmuştur.
USTA FOTOĞRAFÇI
Dikkat ettiniz mi?
Atatürk’ün fotoğraflarını çeken zat, ne kadar başarılı... Hem de o dönemde.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bence dünyanın en şık erkeğidir. O şıklığı yansıtan fotoğraf ustası da büyük adam’dır... Ulu Önder’i çekerken heyecandan acaba eli hiç mi titremedi? O da nurlar içinde yatsın.
SALLA GİTSİN
- Dayaksız aşk.
- Küfürsüz maç.
- Silahsız düğün.
- İçkisiz araba...
***
Dahasını saymaya gerek yok.
Mesele şudur:
Avrupalı olmaktan önce,
- 1283 Mustafa Kemal.
Hep bir ağızdan:
- İçimizde.
Yazarken bile tüylerim diken diken oluyor.
****
O yoklamayı bugün Meclis’te yapsak, üniversitede yapsak, sanat dünyasında yapsak, spor camiasında yapsak... Her yerde yapsak.
- Mustafa Kemal.
- Burada.
Aday kim olursa olsun...
İster Kemal Bey, ister Mansur Yavaş, ister İmamoğlu...
Mesela... Muhalif seçmen, Kemal Bey’i beklerken aday diye karşısında İmamoğlu’nu görünce büyük ihtimalle kızacak ve oy vermeyecek... Ya da sandığa gitmeyecek...
Veya... İmamoğlu’nu beklerken, aday diye karşısında Kemal Bey’i görünce yine - büyük ihtimalle -kızacak ve oy vermeyecek... Ya da sandığa gitmeyecek.
***
Fire büyük mü olur, küçük mü olur, bilemem ama adı geçen bu üç aday için birbirlerine rakipmiş gibi bir izlenim doğmuşsa seçmen ne yapsın?
Parti örgütleri bile kontrpiyede kalacaktır.
Elindeki şu kozlara bakın:
. Erdoğan karşıtlığından doğan, nefret cephesi.
. ABD ve AB desteği.
. Acımasız bir müttefik olan koronavirüs ve salgın dönemi.
. Pahalılık yetmezmiş gibi bir de fahiş fiyat furyası.
. Tabii, 20 yılın da yorgunluğu.
......
Kimin aklına gelir?
Gelir, gelir.
...........
Kanal İstanbul yanlıştır-doğrudur, o başka bir konu, ben karışmam, çünkü o konuda bilgi sahibi değilim... Ama yabancılar ne karışır?
Burası müstemleke mi?
...........
Bereket, 10 büyükelçi daha önce yargıya müdahale konusunda ağızlarının payını almışlardı. Herhalde akılları başlarına gelmiştir, zannederiz bir daha işimize karışmazlar.
***
Nabza göre şerbet mi?
Siz hâlâ orada mısınız?
Mesela... İzmir’de verdiğiniz bir demecin sadece İzmir’de kalacağını mı zannediyorsunuz?
Mesela... Yozgat’ta esip gürleyince, Diyarbakır’dakiler, Mardin’dekiler nasıl olsa duymazlar mı sandınız?
...........
Sizin teknolojiden ve hızlı iletişimden de mi haberiniz yok?
Yahu Kandil’i yer ile yeksan edeceğinizi Kandildekiler bile o anda duydular. Ne olacak şimdi? HDP’li dostlara bunu nasıl izah edeceksiniz?
Yapmayın beyler.
Vazgeçtik çelişkiden...
Ama PKK’ya ayıp olmuyor mu?
HDP’ye ayıp olmuyor mu?
Bu ne biçim dostluk?
................
Bereket, Kandil zaten
- Yaparsan, golü yersin.
Tıpkı onun gibi, siyasetin de
en kritik anında yapacağın bir hata, sana pahalıya mal olur.
***
“Tezkereye hayır”
böyle bir hata...
PKK’ya evet’ten hiç farkı yok.
Kaldı ki, hatayı yapıp golü yediğin yetmiyormuş gibi, bir de çıkıp
Boşunadır.
36 saatlik bir tatil’den başka bu zirvelerin hiçbir faydası yok. Esasen 36 saatte, 46 saatte ne konuşulur, ne halledilir?
Kaldı ki yetenekleri, bilgi ve birikimleri kısıtlı liderler bunlar.
Bu yüzden dünyadaki hiçbir problemi çözemediler. Çözemiyorlar.
......
Öyle konular var ki 50 yıldır, 60 yıldır çözüm bekliyor. Şu anda Glasgow’daki İklim Zirvesi’ne katılan devlet adamlarına bakınız. Hepsini toplasan bir Churchil etmez, bir Roosevelt etmez.
Stalin bile etmezler.
***
F-16’lar için Joe Biden “elinden geleni” yapacakmış.
Yani yetkili organları ikna edecek...
Ne için?
Paramızla alacağımız uçakların satışı için.
***
Eksik olsun.
Yalvaracak mıyız “bize satın” diye?
Bunlar hep numaradır.
Siyasi Çözüm diyordunuz.
Buyurun işte.
Genel bir provadır.
Bundan böyle, -o cenahta- HDP’ye sorulmadan kuş uçamayacak.
*
Kabul etmeliyiz ki...
- Büyük başarıdır.
50+1 gibi yüksek bir orana, yüzde 10 oy’la hükmedebilmek, siyasette ender rastlanan bir durum...
Nasıl bir ittifaksa bu, her gün ittifak dışı yeni bir isim atılıyor ortaya.
***
Maşallah, isimlerin hiçbiri de itiraz etmiyor...
Mesleklerinde başarılı olabilirler ama cumhurbaşkanlığını taşıyabilecek kapasiteleri var mı?
“O mevki benim haddim değil” diyen çıkmıyor içlerinde...
Nasıl çıksın?
Profili düşük ya da sembolik diye diye koltuğu hafiflettiler.
***
Kapandı gitti sanmayın.
Aradan yıllar ve on yıllar da geçse, o tezkereye hayır diyenler, gıyaplarında daima sorgulanacak.
***
Çünkü...
O tezkereye hayır demek, “Terörle mücadeleye son verelim” demek.
O tezkereye hayır demek, “1984’ten beri kaybettiğimiz canlara saygısızlık” demek...
O tezkereye hayır demek, güneyimizde “Bir terör devleti kurulmasına razı olmak, hatta destek olmak” demek.
Dahası,
Aldıkça güçleniyor, kendini tazeliyor, giderek yükseliyor...
Tıpkı Atatürk gibi...
...........
Bütün tuzaklara rağmen, en kalleş kumpaslara rağmen, en şerefsiz hainlere rağmen... Sonsuza kadar yaşayacak.
Bağımsızlık onun karakteridir.
Tıpkı Atatürk gibi.
*
Ve onlar
Adam haklı
Ne tezkeresi yahu?
YPG bize mi saldıracak?
Başbakan
Millet İttifakı eğer seçimi kazanırsa, Cumhurbaşkanı Yardımcılarından biri, Başbakan gibi çalışacakmış.
Anlaşıldı.
(HDP veto etmezse)
Bu milletin egemenliği ve haklı gururu mevzu bahis ise artık olayın kime yarar/kime zarar getirdiğine bakılır mı?
Ama madem ille de yarar-zarar peşindeler, pekâlâ... Oraya da bakalım:
“Her olayda olduğu gibi” 10 büyükelçinin taarruzu yine Tayip Erdoğan’a yaramıştır.
***
“Her olayda olduğu gibi” dedim.
Evet, öyle.
Gezi Parkı’ndan tutun 7 Şubat davetine, 17-25 Aralık’tan tutun 15 Temmuz darbe girişimine kadar, her olay Tayyip Erdoğan’a yaramadı mı?
Taa 367 garabetiyle başlayan süreçte bile,
Buna ad bulamadım
Bir şehit yakınına edilen küfür ve hakaret, sadece iktidar kanadından mı tepki görür?
Muhalefet cephesini hiç ilgilendirmez mi? Bu şehit, onların da şehidi değil mi? Nedir bu umursamazlığın anlamı? Nedir bu suskunluk?
Küfrü onaylıyorlar mı?
Yoksa, PKK’ya dalkavukluk mu?
Bu bir.
*
İkincisi...
Özrü kabahatinden büyük bir biçimde bizi hayrete de düşürdüler.
Ne diyorlar:
- Şehit yakını olduğu alnında mı yazıyor? (yani ne bilelim)
Yani?
Şehit yakını falan değil de normal bir vatandaşsa, bas küfrü... Atış serbest, öyle mi?
Nedir bu?
Güçlendirilmiş Parlamento’nun ayak sesleri mi?
Eh, hoş geldiniz.
*
Dedim ya.
- Körle yatan şaşı kalkar.
- Üzüm üzüme baka baka kararır.
En mühimi de:
- Tencere yuvarlanır, kapağını bulur.
Daha ne yazayım, bilmem ki.
“Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” dendiğinde, ağzını açıp tek laf etmeyen müttefikler, bir şehit yakınının iffet ve izzetini mi koruyacak? Geçiniz.
Ayrıca...
Kadın derneklerine de bravo...