Sezai Temelli “Türkiye tarafı” diyerek sınır çizebiliyorsa, demokrasi sayesinde.
Dersimli Kemal, okuyup çalışıp SSK’ya Genel Müdür olabiliyorsa, demokrasi sayesinde.
............
Özgür Özel, Saray Rejimi’nden bahsedebiliyorsa, yine demokrasi sayesinde.
***
Bunları niye yazdım?
Yazdım.
Çünkü bugün 27 Mayıs.
Başka ne yazabilirdim?
Sadece birkaç örnekle yetindim. Ve gerisini size bıraktım.
Bayram notları
. Baktım, denizin rengi bile düzelmiş... Boğaz sularına 1 - 2 ay çöp atmayınca, deniz vallaha kendine gelmiş... Çok sevindim.
............
. Sağlık çalışanlarına şiddet kullanmak ne kadar çirkinse, polise karşı koymak da o kadar çirkin... Öylelerini gördük ki, kuralı çiğneyip hem sokağa çıkmış, üstelik maskesiz, hem de polise kafa tutuyor... İşte bu şımarıklar yüzünden ev hapsi uzuyor.
............
. Bizim Sarı Basın Kartları’nın rengi değişti, acayip bir renk oldu. Bunu bilmeyen bazı görevliler (nerden bilsinler) kimlik için meslektaşlarımızdan hâlâ sarı kart soruyorlar... Yani, sürücü ehliyeti geçerli, bizim kartlar fasafiso.
............
. Gazetesiz geçen 3 gün,
Yazılı Basın’ın olmazsa olmaz’lığını göstermiştir sanırım. Ve sanırım ki bu hasret, gazete tirajlarına olumlu yansıyacaktır.
............
. Bayramda kafam bir şeye takıldı:
Mülteciler meselesi ne âlemde, hangi safhada?
Dahası:
Yunanistan sınırında bekleyen binlerce mülteci ne oldu? Akıbetlerini merak ettim.
Bugün...
Sezai Temelli “Türkiye tarafı” diyerek sınır çizebiliyorsa, demokrasi sayesinde.
Dersimli Kemal, okuyup çalışıp SSK’ya Genel Müdür olabiliyorsa, demokrasi sayesinde.
............
Özgür Özel, Saray Rejimi’nden bahsedebiliyorsa, yine demokrasi sayesinde.
***
Bunları niye yazdım?
Yazdım.
Çünkü bugün 27 Mayıs.
Başka ne yazabilirdim?
Sadece birkaç örnekle yetindim. Ve gerisini size bıraktım.
Bayram notları
. Baktım, denizin rengi bile düzelmiş... Boğaz sularına 1 - 2 ay çöp atmayınca, deniz vallaha kendine gelmiş... Çok sevindim.
............
. Sağlık çalışanlarına şiddet kullanmak ne kadar çirkinse, polise karşı koymak da o kadar çirkin... Öylelerini gördük ki, kuralı çiğneyip hem sokağa çıkmış, üstelik maskesiz, hem de polise kafa tutuyor... İşte bu şımarıklar yüzünden ev hapsi uzuyor.
............
. Bizim Sarı Basın Kartları’nın rengi değişti, acayip bir renk oldu. Bunu bilmeyen bazı görevliler (nerden bilsinler) kimlik için meslektaşlarımızdan hâlâ sarı kart soruyorlar... Yani, sürücü ehliyeti geçerli, bizim kartlar fasafiso.
............
. Gazetesiz geçen 3 gün,
Yazılı Basın’ın olmazsa olmaz’lığını göstermiştir sanırım. Ve sanırım ki bu hasret, gazete tirajlarına olumlu yansıyacaktır.
............
. Bayramda kafam bir şeye takıldı:
Mülteciler meselesi ne âlemde, hangi safhada?
Dahası:
Yunanistan sınırında bekleyen binlerce mülteci ne oldu? Akıbetlerini merak ettim.