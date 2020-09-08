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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bu ne pişkinlik

8 Eylül 2020

“Havuç’u ver sopa sende kalsın”

 

Bunu bize söyleyen terbiye yoksunu adam, AB Konseyi Başkanı Charles Michel... Yâni pabucumun başkanı... Seviyesi o.

Yunan bile böyle konuşmuyor, sen kim oluyorsun kel kâhya? Sen Akdeniz’in neresindesin ki? Haritada bir göster bakayım.

***

Avrupa Birliği dökülüyor.

Ama hâlâ patron pozlarında.

Yahu siz, Yunanistan’la bizim aramızda hakem misiniz, arabulucu musunuz, yoksa taraf mısınız nesiniz? 24 Eylül’de ne azizlik düşünüyorsunuz yine Türkiye’ye?

Yaptırımmış.

Ayol sevsinler.

Ne hakkaniyetçi, ne adaletçi insanlar bu Avrupalılar.

***

Hele Fransa?

Hak - hukuk şampiyonu.

Kıbrıs’ta muhatap değil, misafir değil, garantör hiç değil ama gemileriyle ve uçaklarıyla Güney Kıbrıs’ta.

- Ne işi var orada?

Kimse sormuyor.

Dünya kuruldu kurulalı, böyle bir pişkinlik görülmemiştir.

***

Yunanistan en garibanı,

en masumu kaldı içlerinde... Zavallıyı parmaklarında oynatıyorlar.

- Yahu komşu, kendine gel.

Masada yoksun tamam da, başka alternatif bırakmadığının farkında mısın? İlle sahaya çıkıp maç mı yapalım?

Etme eyleme.

Senin bitip tükenmez problemlerinden bıktı Avrupalı abilerin, senden kurtulmak için seni savaşa sürüklüyorlar.

- E kime güveniyorsun?

İçimizdeki Bizanslılara mı?

Yok. Bu defa bizimkilerden hayır yok sana.

Çünkü bizim buralarda

26 Ağustos ruhu yaşıyor.

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