Bu devirde

1453’te İstanbul’un fethedildiği gün, savaşın en kritik saatlerinde Ulubatlı Hasan canını dişine takıp surlara tırmanırken, Fatih Sultan Mehmet, atına atlamış, şehrin öbür ucundaki balıkçıya gitmişti.
Ay, öyle benziyorlar ki, ‘kararlı iki lider.’
İkisi de demiş ki:
- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u.
Sahiden de biri İstanbul’u almış...
Öbürünü ise İstanbul almış...
Ne alması?
Hem de dörtlü, beşli...
Belki de altılı koalisyon.
Türkiye tarihinde bunu ilk defa göreceğiz.
Tabii seçimi kazanırsa...
***
Diyeceksiniz ki:
- Milliyetçi Cephe Hükümetleri neyin nesiydi?
Alakası yok.
Sayın bayım.
Demokrasi’nin yolu nereden geçerse geçsin, sizin mahalleye de uğrar mı, önce onu söyle.
‘Kaybolan’
Klişeleşmiş bir sözdür:
- Politikacı gelecek seçimleri düşünür... Devlet Adamı ise gelecek nesilleri.
Vazgeçtik gelecek yıllardan.
“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...”
Şarkı değil, sanki 90’lı yılların bir muhasebesi... Takvim işliyor.
Rumeli Kavağı’na sırf gidip gelmek bile 1 buçuk saat sürer.
Bunu özellikle hatırlatmak isterim.
*
Büyükelçi’ye de maşallah...
İnsan kar kış fırtınayı görünce (ya da
öğrenince) demez mi ki İmamoğlu’na: Sizi meşgul etmeyelim... Yemek iptal olsun. Başka zaman yeriz.
*
Efendim, Bay Elçi ta
Bu kadarı yeter.
Biraz da kendimize bakalım.
*
- Tuhaf insanlarız.
Bir kar fırtınasının geleceğini bile bile, hem de uyarılara rağmen, binlerce arabayla sokaklara döküldük.
Ne işimiz vardı?
Her yer kapalıydı.
Hastası olanlar hariç,
- Tek hedef, tek ilke, tek üslup, tek düşman.
Hepsi tek.
Seçimi kazanır da yönetime gelirse, Türkiye’de muhalefet diye bir unsur kalmayacak.
Hepsi iktidara taşınacak. Muhalefetsiz Demokrasi olur mu?
Diyeceksiniz ki:
- AK Parti var ya.
Hayır... Öylesi değil.
Biz 70 yıldır “Türkiye muhalifleri”ne alışmışız.
Salgın hastalık tehlikesine dair en ufak bir telaş ve korku görüyor musunuz? Günlük vaka sayısı 70 binleri bulduğu halde koronaya meydan okuyan kalabalıklar, ne büyük moral.
***
Üstelik kar, kış, fırtına.
Hiç mühim değil.
Şarapçılar, biracılar, meyhaneleri yine dolduruyor... Rakıcılar yine efkârlı ama ikinci kadehten sonra her biri memleketi kurtarmaya devam ediyor... Bayılıyorum.
Çirkin sesli güzel kızlar, sahnelerden hiç inmiyor.
Alkış, ıslık, kıyamet.
***
Muhalefet liderleri toplantıdayken...
Yani Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Akşener falan bir masa etrafında oturmuş konuşurlarken...
Kapı açılsa...
İçeri Erdoğan girse...
Ve dese ki:
- Ne konuşuyorsunuz? Beni de aranıza alın... Beraber konuşalım... Her şey Türkiye için...
Ve masaya o da otursa...
Halk ne yapar acaba?
Fair-play’in unutulmaz öncüsü, dostlukların başöğretmeniydi.
İş Dünyası’nın daima moral gücüydü, cemiyet hayatının çok renkli bir simasıydı. Liderlik ruhunda vardı.
Siyasi bir angajmanı olmadı. Ama paylaşılamazdı.
Dış dünyada ise
Selahattin Beyazıt, Türkiye’nin doğal büyükelçisi ve itibar kaynağıydı.
............
Hakkında neler yazmak lazım idiyse, çok şükür o hayattayken hepsini yazdım.
Memleketimin başı sağ olsun. Kederli ailesine ve değerli dostlarına sabır ve metanet dilerim.
Mevcut yetkileriyle birlikte 5 yıl.
Fakat, Millet İttifakı ona
2 yıl süre tanıyacak.
Hangi hakla?
Ve hangi yasayla?
***
Muharrem İnce, 2018’de eğer seçilseydi, yetkilerini devredecekti. Öyle söylediydi.
Ama -öyle söylediği halde- devretmeseydi, cezası neydi? Hiç... Zaten 2018 geride kaldı. Şimdi 2023’e bambaşka bir atmosferde gidiyoruz. Bugün sorun
Hayır.
Bu laf öyle değil artık.
Bilakis.
“Muhtar bile olabilir.”
HDP’ye dair
Pervin Buldan, açık konuştu:
Türkiye’yi yönetecek mekanizmanın bir parçası olacaklarını söyledi...
Daha ne desin?
- Kaçacak olan oylar.
Nedir bu?
Anlatayım.
***
Bu oylar, seçimi kazansa da kaybetse de, Millet İttifakı’ndan kaçacak olan oylardır.
Miktarını bilemem.
Ama kaçacağı kesin oylar bunlar.
- Boş oylar.
Barış, özgürlük, demokrasi...
Bu üç kelime, gerçek anlamından saptırılmış, bir şifreye dönüştürülmüştür.
Çünkü bu üç kelime, kimsenin itiraz edemeyeceği kelimelerdir.
Ama bakın kimlerin ağzında.
***
Siz hiç sahiden demokrat olan birilerinin, sürekli
“Ben demokratım” dediğini duydunuz mu?
Sahici bir barış ve özgürlük yanlısı insanlar, her cümleye
- Bu şeref bize yeter.
Ne Amerikan karşıtlığı
oy getiriyor, ne Rus karşıtlığı...
- İlle de Türkiye.
***
Giderek yükseldiğimizi böyle anlayabilirsiniz. Türkiye karşıtlığı ne kadar büyüdüyse, biliniz ki Türkiye o kadar gelişti... Türkiye karşıtlığı ne kadar azgınlaştıysa, biliniz ki Türkiye o kadar yıldızlaşmıştır.
Başka ölçü yok.
***
Çatı dedikleri tek aday’la seçime gidecekler ki, hangi partinin yüzde kaç oy aldığı anlaşılmasın... 3 mü, 5 mi, 15 mi?
At atabildiğin kadar.
***
Şimdi parlak bir öneri daha var:
Masaya oturduklarında küçük parti- büyük parti ayrımı olmasın.
Buyurun bakalım.
Eşitler arasında birinciyi seçecekler.
Eşitler arası?
Hayır.
Futbol sert oyundur. Sahada zaman zaman tatsız sürtüşmeler olabilir. Bunların her biri -adı üstünde- ne olsa delikanlıdır...Böyle bir risk almaktansa...
Başka bir önerim var.
***
Diyorum ki:
Asıl barış, müziktir.
Ve müzik tarihimiz,
Türk-Ermeni bestekarlarının enfes eserleriyle donatılmıştır.
Doğru.
Muhalefete muhalefet diye geniş bir cephe var.
Ve şimdiye kadar görülmemiş bir hiddet sergiliyor.
*
Neden böyle?
Nereden çıktı bu oluşum?
Ve nasıl kurumlaştı?
- Adeta bir siyasi parti gibi.
İktidar da seçim tarihi olarak sürekli Haziran 2023 deyip rakibini çatlatıyor.
Bu yetmez.
Haziran ama haziranın kaçı? Hangi pazar? Kesin gün verin...
Verin ki, rakibiniz de çatı adayını açıklasın... Açıklasın ki
biz de şerefyab olalım.
***
Hem biliyor musunuz,
kesin tarih verirseniz, mesela
- 4 kere gitti.
Demirel’e benziyor...
Merhum da 5 kere gidip
6 kere gelmişti ya...
Son gelişinde, başbakanlığa da sığmadı, cumhurbaşkanı oldu... Daha yüksek makam olsa,
oraya da çıkacaktı.
***
Bunlar, dünyada ender görülen vakalardır.
Bu devirde
- Bu nasıl Avrupalı?
- Bu nasıl insan?
- Bu nasıl bir ruh ve vicdan?
Maskeler Türkiye’de üretildiği için, Yunan Parlamentosu’nda kıyamet kopuyor.. Milletvekillerinin bu maskeleri takmalarına şiddetle itiraz ediliyor.
***
Bu nasıl düşman diyeceğim ama düşman bile olamaz.
- Bu nasıl bir mahlûk?
- Bu nasıl bir kafa?
Edirne peynirinden tutun, baklavamıza kadar, sahiplenmedikleri nesne yoktur ama maskeler gururlarına pek dokundu.
Ümitsiz vaka...
Bunları Türk doktorlar bile tedavi edemez.
Zavallı Yunan Medeniyeti...
Ne hallere gelmiş.
Bir uyarı
“Bana dürüstlüğün resmini yapabilir misiniz?”
Çok kolay.
Kağıt peçeteyi havada sallayıp işte belge diyen birini çizerseniz harika olur.
Ama sahte imzalı bir kağıtsa, sakın ha... Evrakta tahrifat’a girer, mal bulmuş mağribi gibi hemen üstüne atlamayın.
Siyaset
Anketçi değilim.
Ama antenciyim.
Yani, antenlerim var.
Havayı her gün koklarım.
Aldığım son izlenim şöyle:
- Artık hiç kimse “erken seçim var mı” diye sormuyor.
Havlu atmışlar.
- Artık hiç kimse “Millet İttifakı’nın adayı kim” diye merak etmiyor.
Herhalde bıkmışlar.
- Zaten yoktu da ama hâlâ hiç kimse Parlamenter Sistem’e dönüp dönmemeyi konuşmuyor... Gündemleri bambaşka.
***
Edindiğim son izlenim budur.
Ankara hariç. Onu bilmiyorum.
- İmamoğlu’na gelince...
Kritik bir yerde ama kaybettiği puanları geri alabilecek kadar vakti var. Üstelik genel başkan dahil, adaylıkta ismi geçenlerin içinde rakibi yok.