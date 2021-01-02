Birkaç dilek...

- AİHM kararı tıpış tıpış uygulanacak.
Yılın son yazısını bu şekilde noktalamak istemezdim ama söylemezsem olmaz:
- Ne demek tıpış tıpış?
Bu bir hukuki terim değil.
Siyasi bir terim hiç değil.
Ne bu?
- Bu bir mahalle ağzı.
***
Partilere bakın.
Kimi solcu olayım diyor, bir türlü olamıyor, oraya buraya savruluyor.
Kimi muhafazakârlığa özeniyor ama yüzüne gözüne bulaştırıyor.
Kimi renksiz kalayım diyor, onu da beceremiyor, sürekli renk veriyor.
***
İstanbul’daki Şeb-i Arus Törenleri, bu keşmekeşin en canlı örneğidir.
Ben de diyorum ki:
Yahu bırakın bunları.
AİHM kararının mutlaka uygulamasını isteyenler, iki gruba ayrılırlar.
Birincisi... Hukuktan çok hukukçu olanlar... Yani, mahkeme kararlarına gayet duyarlı olanlar... Yani? Başka hiçbir yere bakmadan ve sapmadan, salt karara saygı bekleyenler.
..........
İkincisi... Hiç ayrıntıya falan girmeden, hatta bir şey bilmeden ve anlamadan “Demirtaş’a özgürlük” bekleyenler...
Ve mahkeme kararını sırf bu sebeple onaylayanlar.
***
Pardon...
Bir grup daha var.
Adı yalancı’ya çıkan insan, herkesi yalancılıkla suçlarmış.
Demek ki...
- Bu bir hastalık.
***
Lakin bizim yalancılar, hasta falan değiller.
Bizimkiler, yalanı bir izm haline dönüştürmeye çalışan çakma demokrat’lardır ki, onu da beceremiyorlar. En usta geçinenleri bile, her yalanda suçüstü yakalanıp rezil oluyorlar. Yalan’ın tadına 5 dakika bil varamıyorlar.
Ziyanı yok.
Mutlular ya...
- Barış bombardımanı.
Böylece uluslararası huzura giden bir yol açılsa.
Çok romantik ama:
- “Bütün dünya buna inansa.”
Neydi o şarkı:
- Hayat bayram olsa.
Laf işte.
...........
Bu çok iyi oldu.
Nesiller boyu, farklı tonlarda, yanlış yunluş okuduğumuz, her kafadan bir ses çıkardığımız, bir türlü uyum sağlayamadığımız - insan sesi için - inişli çıkışlı, zor bir beste bu...
Öğrenmeyi ve öğretmeyi de beceremedik.
O muhteşem güfte bir yana, ama besteyi oku bakalım deseler çoğumuz okuyamayız.
Okuruz da, bir sürü müzik hatasıyla birlikte okuruz.
***
Şimdi, güzel bir zemin doğuyor.
2021,
Ne bildiler?
Öf... Bir kerecik de ağızlarını hayra açsalar...
***
Şimdiye kadar hangi yıl
kolay yıl olmuş ki? Kolay hayat diye bir şey kaldı mı ki?
Bunu herkes biliyor.
Herkes kabulleniyor:
Ama yine de kimse 20, 30,
- Seçimde hâlâ “aynı partiye” oy verirlerse, iki elim yakalarında olacak.
*
Duydunuz mu beni, hey...
- “Öğretmenleri nasıl kategorize ettiğimi biliyorsunuz.”
- “Saray’ın hakimleri savcıları” zaten kara listede.
- “Gazeteciler desen, satılık yandaşlar güruhu.”
Peki ya sanatçılar?
- Muhalif olmayana, asla sanatçı demem ben.
Şimdi seyreyleyin.
Kaşı gözü, başı dişi her ağrıyan mutasyon diye evhamlanacak.
Adı da güzel ha: Mutasyon.
Eh, onları motivasyon da bizim felaket tellallarına düşecek.
Bir de bu var
Mutasyon’u bütün dünyaya kim duyurdu?
İngiltere Başbakanı.
Bu Başbakan doktor mu?
Parlamenter sistem’e dönülürse, AK Parti’nin yolu daha da açılmayacak mı?
***
Öyle ya.
Şimdi şu yüzde 50+1 sistemi, CHP kaptanlığındaki Millet İttifakı için - her şeye rağmen - bir şanstır. Bugün değilse bile bir gün, dostlarıyla beraber 50+1’e ulaşma ihtimali vardır.
Ne zaman bilmem ama vardır.
Parlamenter Sistem’de ise CHP’nin 1’inci parti olma ihtimali yüzde kaçtır? Bir düşünün, en son ne zaman 1’inci parti olmuştur da Başkanlığa hak kazanmıştır? Ta 46 yıl önce...
O da 10 aylık bir koalisyon.
***
Kim dediyse güzel demiş:
“Dostluğuna güvenmediğin insanın düşmanlığından korkma.”
Kurumlar için de geçerli bu.
Hatta devletler için de...
Nitekim, dostluğuna güvenmediğimiz hiçbir devletin düşmanlığı da bize vız geliyor.
***
Diplomaside şaşmaz kural şudur:
Devletlerin sürekli dostu, sürekli düşmanı olmaz. Sadece çıkarları olur.
Ya cep telefonu olmasaydı...
Pandemi’de kısıtlamalara uyup evlere nasıl kapanacaktık?
Yani bu salgın, şimdi değil de 25 yıl önce gelseydi, acaba ne yapacaktık?
Bu bakımdan...
- Şükür halimize.
***
Hele televizyon olmasaydı?..
Bu filmler, diziler, maçlar, haberler, o güzelim programlar olmasaydı,
- Suriye meselesi ne oluyor?
- Libya’da son durum nedir?
- Akdeniz’deki haydutlardan ne haber?
Hayır... Gündemin birinci maddesi korona.
“Bir nefes sıhhat gibi.”
***
Bu aralar...
Müzik tatsız, şiir renksiz, edebiyat ruhsuz, spor heyecansız, siyaset sevimsiz... Ticaret ve rekabet desen, gayet sessiz ve moralsiz.
Amerika, keşke ara sıra böyle ayıplar yapsa da Türkiye topyekün kendine dönse.
***
Sırf muhalefet değil...
İş âlemi, sanat dünyası, spor camiası, medya grupları, sendikalar, dernekler
velhasıl bütün hatlarıyla Türkiye, ortak bir ruh sergiliyor.
***
Bu ortak ruhta sadece
HDP yok. Nitekim TBMM’nin resmi bildirisinde de
- Abisine.
Öyle bir abi ki, HDP’ye kürsüden yöneltilen çok özel sözleri bile kendine dert ediyor.
- Yahu sana ne?
***
Abisi... Sayın abisi.
Parti kapanmasına elbet karşı çıkabilirsin. Klasik bir tavırdır. Onu herkes yapar. Sen de yap. Bir şey dediğim yok.
Ama HDP’ye kürsüden yöneltilen sözler seni ne ilgilendiriyor?
***
Biz onu savunma için aldık,
o başımıza dert oldu.
Ama ne olursa olsun.
Bu saatten sonra...
ABD’ye peki efendim deyip onu hangara çekersek, onurumuz kırılır. Zaten ABD, sırf onurumuz kırılsın diye böyle yapıyor. Burnumuzu sürtmek istiyor. Çünkü Türkler için onur ne demektir bilmiyor.
Bilseydi, boşuna ısrar etmez,
S-400 meselesini bu noktaya getirmezdi.
............
Halk’ın böyle bir derdi var mı acaba? Hayır... Bunun konuşulduğunu hiç duymadım.
Halk sadece bakıyor ki:
- İktidarda benim partim olsun.
Yani?
Siyasi tercih.
***
Demokraside kötü sistem yoktur.
Başkanlık Sistemi
Uğradığı mesleki iftirayı, şiddetle kınıyorum.
Selvi, ustalığı gereği, buna gülüp geçmek varken, iftirayı atan zatı, ispata davet ediyor.
İlahi Selvi.
Yahu o zat, 10 yıldır hangi lafını, hangi iddiasını ispatlamış ki?
***
Şimdi geçelim pazar notlarına...
Hem AB, hem ABD...
İkisinden de
Birkaç dilek...
Yalansız dolansız bir yıl nasip olur inşallah diyerek önce siyaset-2021’e merhaba.
Hemen erken seçim diye de tutturmayın ha.
Hemen hakaret’e de başlamayın. Suç işlemeden cümle kurmayı nihayet öğrenin.
En mühimi de, ne kadar muhalif olursanız olun ama Allahaşkına Türkiye muhalifi olmayın... Yeter. “Can ve mal güvenliği yok” diyerek kendinizi rezil etmeyin.
***
Günlük hayata bakarsak...
Bunu size söylüyorum.
Ey sahte erkekler!
Kadın dövmekten, kadın öldürmekten bıkmadınız mı?
Ulan siz ne biçim erkeksiniz? Mahallenizde, bölgenizde, yörenizde teröristler yıllarca haraç toplarken, küçücük çocukları dağa kaldırırken, oylarınıza da silahla yön verirken, pıstınız oturdunuz ama sıra kadına gelince kahraman kesiliyorsunuz.
2021 yılı, sizi inşallah birer hakiki erkek yapar... Erkekliği de boşer inşallah sizi birer insan yapar.
***
Dün Belgrad Ormanları’ndan geçtim. Rezalet.
Piknikçiler, güzel havaları kaçırmamışlar, gruplar halinde gelih temiz hava almışlar, alâ... Lakin bütün çöp ve artıklarını bırakıp gitmişler. Babalarının uşağı var ya, gelsin temizlesin.
Yahu siz, evlerinizde de böyle misiniz?
Koronavirüs bile bu kadarını yapmaz. 2021’de Allah sizi ıslah etsin.
***
Hepsi bu kadar mı?
Değil.
Yeni yıl için başka dileklerim de var ama onları buraya sığdıramam. Yeri geldikçe konuşuruz.
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