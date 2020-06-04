Bu ırk ayrımını o mu musallat etti ABD’nin başına?
Ne yapsın sahi?
Beyaz Saray’ı siyaha mı boyatsın?
Yarısını boyatsa olmaz mı?
*
Yaygın bir İtikat’a göre de “Amerika, şimdiye kadar işlediği günahların cezasını çekiyor.”
Onu bilmem ama AKŞAM Gazetesi’nin salı günkü başlığına çok güldüm.
Şöyleydi:
-ABD Ordusu, demokrasi için ABD’ye girdi.
*
Amerika faslı böyle.
İçeriye dönersek...
Tıp bilimine bile muhalefet eden enteresan tipler, ille bir aykırılık yapacaklar ya, bizim günlük korona tablosuna inanmıyorlar.
-Vaka sayısı gizleniyormuş.
Doğru olan rakamı onlar söylesin.
Söylemiyorlar.
-Vefat sayısı da gizleniyormuş.
Allah Allah.
Verdiğimiz can kaybı dün 22’ydi. Az mı yahu?
Denizde boğulanlar hariç.
*
Evet denizde boğulma mevsimi geldi.
Birazdan orman yangınları da başlar. Şerefsizler şimdi pusuda bekliyordur.
Kaç cephede birden savaşıyoruz.
*
Bu arada bir de medya haberi vereyim.
CNN Türk, başarı çizgisini, Uğur Önver’i cepheye sürerek perçinledi... Mevcut sunucuları zaten mükemmeldir, şimdi Uğur Önver de “haberi anlatış biçimiyle”
ayrı bir renk getirecek...
Ben Uğur’u değil, bu kararı verenleri kutluyorum.
*
Bir de Bodrum haberi...
Hangi plajsa o?
-Şezlong bin liraymış.
Şezlongu evden getirirsem kaç para?
Son fiyat nedir?
Söyleyin anlaşalım.
Lahmacun istemem...
Birkaç çağrışım
Trump ne yapsın?
Bu ırk ayrımını o mu musallat etti ABD’nin başına?
Ne yapsın sahi?
Beyaz Saray’ı siyaha mı boyatsın?
Yarısını boyatsa olmaz mı?
*
Yaygın bir İtikat’a göre de “Amerika, şimdiye kadar işlediği günahların cezasını çekiyor.”
Onu bilmem ama AKŞAM Gazetesi’nin salı günkü başlığına çok güldüm.
Şöyleydi:
-ABD Ordusu, demokrasi için ABD’ye girdi.
*
Amerika faslı böyle.
İçeriye dönersek...
Tıp bilimine bile muhalefet eden enteresan tipler, ille bir aykırılık yapacaklar ya, bizim günlük korona tablosuna inanmıyorlar.
-Vaka sayısı gizleniyormuş.
Doğru olan rakamı onlar söylesin.
Söylemiyorlar.
-Vefat sayısı da gizleniyormuş.
Allah Allah.
Verdiğimiz can kaybı dün 22’ydi. Az mı yahu?
Denizde boğulanlar hariç.
*
Evet denizde boğulma mevsimi geldi.
Birazdan orman yangınları da başlar. Şerefsizler şimdi pusuda bekliyordur.
Kaç cephede birden savaşıyoruz.
*
Bu arada bir de medya haberi vereyim.
CNN Türk, başarı çizgisini, Uğur Önver’i cepheye sürerek perçinledi... Mevcut sunucuları zaten mükemmeldir, şimdi Uğur Önver de “haberi anlatış biçimiyle”
ayrı bir renk getirecek...
Ben Uğur’u değil, bu kararı verenleri kutluyorum.
*
Bir de Bodrum haberi...
Hangi plajsa o?
-Şezlong bin liraymış.
Şezlongu evden getirirsem kaç para?
Son fiyat nedir?
Söyleyin anlaşalım.
Lahmacun istemem...