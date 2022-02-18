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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Birikmiş notlar
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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Birikmiş notlar

18 Şubat 2022

6 muhalif partinin içinde iki lider var ki, 28 Şubat Darbesi’ne bizzat maruz kalmışlardır.

Biri Erbakan’ın milli görüşünü temsilen Temel Bey... Diğeri ise Başbakan Tansu Çiller’in bakanı Akşener...

Babacan ve Davutoğlu da

28 Şubat’tan fikren darbe yemişlerdir aslında.

Eh, DP Lideri ise zaten 27 Mayıs’ın aziz hatırasını temsil ediyor.

Geriye kim kalıyor?

- Sadece CHP lideri.

Sicilinde hiç darbe izi yok.

Gerçi 12 Eylül CHP’ye de çarpmıştı ama o CHP, Ecevit’in CHP’siydi... O Ecevit ki şimdi DSP’de yaşıyor.

- DSP ise masada yok.

*

Diğer notumuz, çarşı pazarla ilgili.

Ev hanımı olduğunu belirten bir okuyucum, sütunumda yayınlanmak üzere bir çağrıda bulunmuş. Aynen şöyle:

 

Vatandaş!..

Her şeyi devletten bekleme. Fahiş fiyatla mücadelede

sen de birer “fahri müfettiş” gibi çalış. Şikayetçi ol, dava aç, gerekirse boykot et... Gerçek vatanseverlik budur.

 

Hanımefendi doğru söylüyor.

Biz, sadece milli konularda ortak tavır alan, ortak tepki veren bir milletiz.

Halbuki bu güzel vatan, bizden güzel vatandaşlık da bekliyor.

*

Ve elektrik.

Gözden kaçmasın.

Elektrik faturalarının yüksek sırrı,

buzdolabında, bulaşık makinesinde çamaşır makinesinde kurutma makinesinde ve her türlü medeni eşyada yatıyor.

Halbuki eskisi gibi sadece

bir tel dolapla yetinseydik,

bu yüksek faturalarla hiç muhatap olmayacaktık.

Ne yapalım?

Dönelim mi eski yıllara?

Var mısınız?

 

X

Gözden kaçmasın   

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Şubat 2022
Engin Ardıç ne güzel yazıyor. 

Dün yine demiş ki 28 Şubat mesajı için: 

- Temel Bey’e kapak olsun. 

Ardından da asıl darbeyi indirmiş: 

- “Kontenjandan üç milletvekilliği” uğruna ne zillete katlanıyor. 

Temel Bey katlanıyor çünkü “Bu 6-8 partiyi bir araya getiren şey vatan sevgisi”dir. 

Bunu da Büyük Şef söylüyor. 

Hangi vatan? 

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Mutabıklar...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Şubat 2022
İnsan gıpta ediyor doğrusu.

Büyük şef kendi partisinde bile kuramadığı otoriteyi, Millet İttifakı’nda kuruverdi. Ortaklarına ne derse kuzu kuzu kabul ettiriyor.

Öğrendim ki 28 Şubat tarihi de onun fikri ve önerisiymiş.

Yoksa kimin aklına gelir?

Temel Bey talep edecek değil ya...

Ama kim bilir?

Tadı damağında kaldıysa.

***

Üzerinde niye bu kadar duruyorum?

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Maskeli balo

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Şubat 2022
6 muhalefet partisi, -başka gün kalmamış gibi- ikinci toplantılarını 28 Şubat’ta yapacak... Ve mutabakat metnini açıklayacak.

Haydi bre...

Başta Temel Bey olmak üzere 28 Şubat Mutabakatı her birine kutlu olsun.

***

Daha sonraki toplantılarını da bari 12 Mart’ta yapsalar.

Bir sonrakini de 27 Mayıs’ta.

Ondan sonrakini de

15 Temmuz’da... Yahut 12 Eylül’de.

Hepsi, her birine mübarek olsun.

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Güzel ama sonrası? 

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Şubat 2022
Bütün mesele neydi? 

- İyi Parti mi, HDP mi? 

İkisinden biri. 

İttifakın patronu, acaba hangisini tercih edecekti? Cumartesi günü 6 ortak toplandı. Yarıresmi de olsa ortaya bir omurga çıktı. 

İçlerinde HDP yok. 

Kamuoyuna verdikleri esas mesaj buydu: 

- Görün işte... İttifak HDP’siz. 

Lakin, şöyle bir soru var: 

- Koalisyon da HDP’siz mi acaba?

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Pazar notları

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Şubat 2022
Hükümetin en yaman rakibi, şu veya bu parti değil, her şeyden evvel, COVID-19 salgınıydı.

Neyse... Onunla yüz göz olduk.

.........

Ardından hayat pahalılığı ve fahiş fiyatlar tavan yaptı.

Eh, ona da bağışıklık kesbettik.

.........

Fakat elektrik faturaları, hepsinden baskın çıktı. Şimdi hükümetin en mühim rakibi elektrik faturalarıdır. Düşünün: çarşı pazar ikinci planda kaldı.

Eyvah

Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarını ödemeyecekmiş, eyvah...

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İhtimaldir

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Şubat 2022
Bana öyle geliyor ki, Ekrem İmamoğlu, bu işin peşini bırakmaz.

Madem Kılıçdaroğlu “adaylıkta bu derece ısrarlıdır” öyleyse İmamoğlu da 100 bin imzayı toplayıp katılır bu yarışa...

Sonuç?

- En azından Kılıçdaroğlu’nun oylarını böler.

Yapar mı yapar.

Pire için yorgan yakar.

Bu bir ihtimal.

***

Bir diğer ihtimal var.

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İyi kılavuz 

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Şubat 2022
Onun siyasi hayatını bitirmek için başvurmadıkları yol kalmadı. 

7 Şubat hamlesinden tutun, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık tezgahından tutun, 15 Temmuz girişimine kadar, her kumpası denediler. 

Ama tutmadı. 

Şimdi birden bire akıllarına “Cumhurbaşkanlığı adayı olamaz” diye bir fikir düştü. 

Fikir değil, mızıkçılık. 

Mızıkçılık bile değil, bir yutturmaca. 

Tabii, yerseniz. 

Yıllardır başvurdukları her yol fiyaskoyla bitince, “Bari buna sarılalım” dediler ve son bir gayretle yollara döküldüler: 

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Daha ne olsun? 

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Şubat 2022
“Buldum” diye bağırmışım. 

“Neyi buldun?” dediler. 

“Buldum... İttifaka bir çatı adayı buldum.”  

Eşkal veriyorum, dikkat: 

Devleti tanıyan... Dürüst... Nefsine hakim... Gayet adil  

ve tarafsız bir zat. 

Öyle ki, Atatürk bile görse  “İşte benim cumhurbaşkanım”  diye övüneceği bir aday. 

Kim olabilir? 

-

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Rüzgar ektiler 

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Şubat 2022
Başkan Erdoğan ve eşine “geçmiş olsun” değil de “geçmemiş olsun” diyen kindar yoldaşları, belki yüzbinlerce insan kınamıştır. 

Fakat yetmez. 

Ana muhalefet de kınamalıydı. 

- Niye kınamıyor? 

Kınamıyor çünkü bu klavye şövalyelerini bu hale o getirdi... Tam 11 yıldır ektiği tohumlar, semeresini veriyor. 

Mesele şudur: 

Siz Cumhurbaşkanı’na Marmaris’te hazırlanan suikasta bile tiyatro derseniz, çömezleriniz de “geçmiş olsun” yerine “beter olsun” der. 

Der ama bu bedduanın dönüp dolaşıp sonunda kimi bulacağı hiç belli olmaz. 

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Hiç boş yok 

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Şubat 2022
Dün 7 Şubat’tı. 

Bizde böyle tarihler hiç eksik olmaz. 

12 ayın her birinde, demokrasiye vurulan bir darbe mutlaka vardır. 

Ocak ayından başlayalım. 

24 Ocak neyi hatırlatıyor? Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan gibi demokrasi şehitlerimizi. 

İkisini de saygıyla anıyorum.  

...... 

Şubata gelelim. 

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Farka dikkat 

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Şubat 2022
Sahte nezaketten nefret ederim. 

COVID-19’a yakalanan Erdoğan çifti’ne “geçmiş olsun mesajı” gönderen liderlerin (bazılarının) samimiyetine inanıyor musunuz? 

Gerçi adet yerini bulsun diye “rutin bir davranıştır” ama  yine de birilerinin sağlık temennileri sırıtıyor. 

Misal: 

Kılıçdaroğlu’nun bile samimiyetine inanırım ama Ali Babacan’ınkine asla... 

Keşke o hiç mesaj yayınlamasaydı. 

Bayramlaşmalar da böyle  değil mi? 

Her bayramda görürüz.  

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Merak ettiklerim

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Şubat 2022
- Yıllardır hep 6 milyon küsur oy’la anılan HDP’nin, şimdiki oy potansiyelini...

- 800 bin oy fark atarak seçilen İmamoğlu’nun bugün aday olsa, İstanbul’dan ne kadar oy alacağını...

Çok merak ediyorum.

*

Buna mukabil...

Cumhurbaşkanımızı seçerken, Amerika’nın Türk Milleti üzerinde kaç gram etkisi olabileceğini...

Hiç merak etmiyorum.

# Hayırdır

Elçiler kimyamı bozdu.

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Avrupalıymış

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Şubat 2022
Yunanistan, 19 mülteciyi daha ölüme terk etti.

Bu kaçıncı?

Akdeniz zaten ceset dolu...

Elbiselerini, paralarını alarak çırılçıplak, yalınayak Edirne’ye sürdükleri mültecilerin de haddi hesabı yok.

*

Bize insanlık dersi veren uygar Avrupa, bütün bu olup bitenleri sadece seyretmektedir.

Uygarmış.

Ne uygarı?

Cinayetlere ortaktır.

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Elçiye zeval

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Şubat 2022
Hatırlar mısınız?

2016 ABD seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla kıyamet kopmuştu.

İşin peşine düşen ABD, şimdi Türkiye’deki seçimlere müdahale ederek rezil bir durum’a düşer mi,

zannetmem ama Türkiye’ye atadığı her diplomat, seçime değilse bile siyasete müdahil oluyor.

*

Yeni atanan elçi, Ankara Belediye Başkanı’nı ziyaretten önce, koşa koşa İstanbul’a gelip Belediye Başkanı İmamoğlu’yla buluşuyor.

İmamoğlu kim?

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığında ismi en önde gelen biri...

Eh, Joe Biden’ın Türk Siyaseti’ndeki tavrı da bilindiğine göre, elçi bey, ABD adına neredeyse ihsas-ı rey’de bulunmuştur.

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İçi boş

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Şubat 2022
Demokrat Amca her gün döktürüyor.

Ama ayrıntı yok.

Ortaya bir laf atıp kenara çekiliyor.

Yahu şunun içini doldursana...

Hayır.

“Siyasi cinayetler olabilir” dedi ve yine çekildi.

Bildiği bir şey mi var?

Yoo, hayır.

Sadece tahmin.

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Bu devirde

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Şubat 2022
- Bu nasıl Avrupalı?

- Bu nasıl insan?

- Bu nasıl bir ruh ve vicdan?

Maskeler Türkiye’de üretildiği için, Yunan Parlamentosu’nda kıyamet kopuyor.. Milletvekillerinin bu maskeleri takmalarına şiddetle itiraz ediliyor.

***

Bu nasıl düşman diyeceğim ama düşman bile olamaz.

- Bu nasıl bir mahlûk?

- Bu nasıl bir kafa?

Edirne peynirinden tutun, baklavamıza kadar, sahiplenmedikleri nesne yoktur ama maskeler gururlarına pek dokundu.

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Masal gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

31 Ocak 2022
Fatih Sultan Mehmet de böyle yapmıştı, değil mi?

1453’te İstanbul’un fethedildiği gün, savaşın en kritik saatlerinde Ulubatlı Hasan canını dişine takıp surlara tırmanırken, Fatih Sultan Mehmet, atına atlamış, şehrin öbür ucundaki balıkçıya gitmişti.

Ay, öyle benziyorlar ki, ‘kararlı iki lider.’

İkisi de demiş ki:

- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u.

Sahiden de biri İstanbul’u almış...

Öbürünü ise İstanbul almış...

Ne alması?

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Çok ittifak

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Ocak 2022
“İttifak başka, koalisyon başka” diye biz ahkâm keserken, Millet İttifakı, şimdiden koalisyona dönüşüverdi.

Hem de dörtlü, beşli...

Belki de altılı koalisyon.

Türkiye tarihinde bunu ilk defa göreceğiz.

Tabii seçimi kazanırsa...

***

Diyeceksiniz ki:

- Milliyetçi Cephe Hükümetleri neyin nesiydi?

Alakası yok.

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Yol haritası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Ocak 2022
HDP’nin oylarına talip olmak, hatta onunla ortak olmak başka, HDP’ye dalkavukluk etmek başka.

Sayın bayım.

Demokrasi’nin yolu nereden geçerse geçsin, sizin mahalleye de uğrar mı, önce onu söyle.

‘Kaybolan’

Klişeleşmiş bir sözdür:

- Politikacı gelecek seçimleri düşünür... Devlet Adamı ise gelecek nesilleri.

Vazgeçtik gelecek yıllardan.

“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...”

Şarkı değil, sanki 90’lı yılların bir muhasebesi... Takvim işliyor.

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