Birikmiş notlar

HDP’nin oylarına talip olmak, hatta onunla ortak olmak başka, HDP’ye dalkavukluk etmek başka.

Sayın bayım.

Demokrasi’nin yolu nereden geçerse geçsin, sizin mahalleye de uğrar mı, önce onu söyle.

‘Kaybolan’

Klişeleşmiş bir sözdür:

- Politikacı gelecek seçimleri düşünür... Devlet Adamı ise gelecek nesilleri.

Vazgeçtik gelecek yıllardan.

“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...”

Şarkı değil, sanki 90’lı yılların bir muhasebesi... Takvim işliyor.