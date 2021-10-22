Birikmiş notlar

Merkez Bankası’nı ziyaret falan değildi o... Düpedüz teftiş’ti.

Yarın Bankalar Kurulu, öbür gün Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu, daha öbür gün Tank Palet Fabrikası, hepsi sıradadır.

Teftiş var.

Müfettiş geliyor.

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Müfettiş Bey, kerameti kendinden menkul yetkilerle donatılmış olmalı ki, Suriyeli göçmenlerin durumunu da Avrupa Birliği’yle konuşmuş. Gerekli bütçeyi sağlamış ve söz almıştır. (Ona söz veren Avrupalı’yı da çok merak ediyorum ha...)

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Bu ne büyük bir özgüven...

Bayılırım böyle insana.