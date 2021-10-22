Birikmiş notlar

Öbürü, mütevazı... Bari olmayan bir başbakanlığa talip.
Daha öbürü, yani Brütüs’e benzeyeni, rövanş için yüzde 1.5 oy’la ringe çıkmaya talip.
En iyisi, ak sakallı olanıdır. Gücünü ve haddini biliyor. “Yangını söndürmek için su taşıyan karınca misali” hiç değilse tarafını belli etmeye çalışıyor.
Fakaat... En hoşlandığım Muharrem İnce’dir. Osman Bölükbaşı gibi çok doğru laflar ediyor. Alkışlar ona oylar başkasına giderse vah ki vah.
*
Gelelim şu meseleye.
Dinleyin beyefendi.
Dostunuzdur.
Efendim, 18 Ekim Muhtırası - diğer yazarları bilmem ama - beni de kapsamalı.
Şöyle ki:
Muhtırayla artık aklım başıma geldiğine göre, 18 Ekim’den önce yazdığım yazılar ve yediğim haltlar, aff-ı şahane’ye uğramalı.
.............
Ve şimdi de...
İmamoğlu’na dilekçemdir:
Beyefendi... Kimden niye çekiniyorsunuz da cumhurbaşkanlığı adaylık çalışmalarını gizli gizli yürütüyorsunuz? Muharrem İnce gibi çıkıp “Aday olacağım”niye demiyorsunuz? En mühimi de oy beklediğiniz seçmenleri,
İki blok’a da şirin gözükmeye çalışan dalkavuklar... Tarafsız rolü oynayan sahtekârlar.
Beri tarafta da, tabii gözünü budaktan esirgemeyen ucuz kahramanlar...
Ne yapsınlar? İkbâl ve istikbâl dilencileri.
Seçimin ertesi günü ise muhbirler, ihbarcılar ve haysiyet cellatları.
***
Öyle bir seçim bu... İnsanlar karakter imtihanı verecek.
Hiç şüpheniz olmasın ki, dürüst davrananlar sınıfta kalacak.
Fırıldaklar ise her zamanki gibi balkonda çubuğunu tüttürüp dalgasını geçecek.
Kanunsuz emirleri uygulayan memurlar varsa, Kılıçdaroğlu bir zahmet açıklayabilirdi.
O öyle yapmayıp, bütün memurları külliyen töhmet altında bırakmış, üstelik tehdit de etmiş, iş yapmayın, imza atmayın diye emir vermiştir. Asıl kanunsuzluk budur. Tıpkı siyasi cinayetlerden kaygı duyup, topu başkalarına attığı gibi.
# Niyet okuyorum
İmamoğlu, tam İmamoğlu gibi davranıyor, bravo.
Siyasi amaçlı yurt gezilerini sürdürüp sürdürüp, her seferinde diyecek ki:
- Bu geziler siyasi amaçlı değildir.
Yazın bir kenara.
Gidiş odur
Yarın Bankalar Kurulu, öbür gün Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu, daha öbür gün Tank Palet Fabrikası, hepsi sıradadır.
Teftiş var.
Müfettiş geliyor.
***
Müfettiş Bey, kerameti kendinden menkul yetkilerle donatılmış olmalı ki, Suriyeli göçmenlerin durumunu da Avrupa Birliği’yle konuşmuş. Gerekli bütçeyi sağlamış ve söz almıştır. (Ona söz veren Avrupalı’yı da çok merak ediyorum ha...)
***
Bu ne büyük bir özgüven...
Bayılırım böyle insana.
Mültecileri Suriye’ye geri yollayacakmış ama önce suyunu, elektriğini, yolunu, evini, okulunu, hastanesini, çarşı pazarını, hepsini kurup öyle yollayacakmış.... Onun güzel hatırı için AB bütün bunlara “Peki” demiş.
***
Geriye iş ve aş kalıyor.
Ona da çare bulmuş.
Türk iş insanlarına diyecekmiş ki “Şimdi gidin, Suriye’de birer fabrika kurun.”
Yaa efendim...
“Beşli çete” dediği müteahhitler dahil, bütün iş insanları, Demokrat Amca’nın güzel hatırı için Suriye’yi fabrikalarla donatacakmış.
Vallaha karikatür gibi.
5 Haziran pazar günü seçim olacak.
Seçime iki gün kala.
Yani, 3 Haziran günü, muhalefet lideri Ecevit’in İstanbul’da Taksim Mitingi var. Son miting.
Dönemin Başbakanı Demirel, şok bir açıklama yapıyor ve diyor ki:
- Bir ihbar aldık, yarın Taksim Mitingi’nde Ecevit’e suikast yapılacak. Çevre otellerden birinden ateş edilecek.
***
Yani?
Yanisi şu:
- Daha sizin adayınız belli değil dedikçe, farkında mısınız Akşener ne cevap veriyor:
- Alın seçim kararı, Cumhurbaşkanımızın kim olacağını o zaman öğrenirsiniz.
***
Nüansa dikkat...
Adayımız, demiyor.
“Cumhurbaşkanımız” diyor.
“13. Cumhurbaşkanımız” diyor.
Yani seçilmiş gibi...
Beyler, siz kararsızları neye göre dağıtıyorsunuz? Bu gergin ortamda hiçbir muhalif “Ben kararsızım” demez ki.
Siz der misiniz?
‘Ciddi’ bir durum
Beyefendi kaygılı.
Seçime doğru, siyasi cinayetlerden söz ediyor.
- Elbet bir bildiği var.
Ya da meşhur duyumlarından birini aldı.
Ya da dostlarından biri kulağına üfledi.
Olabilir.
Peki, ihanet etmeden ayrılamaz mısınız?
Onu sürekli kötülemeye mecbur musunuz?
Yahu orada yıldızınız parlamış, şöhrete ve servete kavuşmuşsunuz, kariyer edinmişsiniz, en basit tabirle adam olmuşsunuz.
Bunların hiç mi kıymeti yok?
Ne biçim insanlarsınız siz? (İstisnaları vardır, onları tenzih ederim).
*
Sırf siyasette değil.
Biz 20 ay daha her gün bu gerginlikle mi yaşayacağız?
Düşünün ki, geride bıraktığımız 20 ayı da aynı gerginlikle yaşayarak geldik.
Buna hangi sinir sistemi dayanır?
***
Hemen yarın seçim yapsak, gerginlik bitecek mi?
Ne münasebet.
Bu defa da başka bir gerginlik başlayacak.
Emin olunuz ki derhal bir seçim daha isteyenler çıkacak.
Ara yerde komisyoncular da türedi.
Siyasi husumet, birden bire cazip bir borsaya benzedi.
***
Anayasa maddeleri dahil, her şey pazarlık konusudur. Laiklik bile açık artırma yoluyla yeniden gündemde...
Hele terörle mücadele, devlet politikası olmaktan çıkıp, ittifaklara gizli bir malzeme olarak girmektedir. Hem de pahalı bir malzeme...
***
İşin kötüsü...
Mutabıkız:
. Bu maddeler değiştirilemez.
. Değiştirilmesi teklif bile edilemez.
Hatta, çift dikiş olsun derim:
. “Teklif edilip edilmeyeceği bile tartışılamaz.” Tamam mı?
***
“Seçmeni zinde tutmak” başka, “dereyi görmeden paçaları sıvamak” bambaşka... Bunları karıştırmayalım.
***
- Öyleyse açıklayın erken seçim tarihini, Millet İttifakı’nın adayını o zaman öğrenirsiniz.
Hay Allah...
Ben aday belli zannediyordum.
Kılıçdaroğlu aday diye gezmiyor mu ortalarda?
Hem de boyundan büyük vaatlerde bulunarak...
Kılıçdaroğlu değilse bile İmamoğlu var...
Fatih Sultan Ekrem...
O da mı değil?
Böyle bir makam olmadığını bile bile çıktı, bravo.
Elbet takvime de bakmıştır.
Öyleyse soralım:
- Ne zaman başbakan olacaksınız?
Bize bâri bir tarih verin.
Sanırım veremez.
***
Tam hesaplamadım ama bugünden itibaren sayarsak, herhangi bir talibin Başbakan olabilmesi için
Roller değişti, formalar karıştı.
. Hızlı bir Maocu idi, Kemalist oldu.
. Öbürü, iyi bir sosyalistti, gitti gözü doymaz bir kapitalist oldu.
. Beriki? İnanç dünyasını hiç bilmezdi, şimdi birdenbire hidayete erdi... Hele öbürü? Koyu muhafazakar biriydi, bıraktı. Cumbadan rumbaya geçiverdi.
Hah şöyle:
Artık kimsenin sırtında yumurta küfesi göremezsiniz. Din ve milliyet değiştiren bile var. Sadece kulüp değiştiren yok.
***
Bu bakımdan...
Ama işi daha da sağlama almak isterseniz, gelecek sefere ‘yuhalayarak’ karşılayabilirsiniz.
*
Ortak aday için iki hukukçu’nun ismi de ortaya atıldı.
Haşim Kılıç ve Zühtü Aslan.
Olabilir...
Değerli insanlardır.
Ama ortada daha tecrübelisi var. Ahmet Necdet Sezer gibi bir ‘Efsane Başkan’ dururken, başka hukukçu aramaya ne gerek?
Buz kesilirsiniz.
O espiriler, Amerikan zekâ düzeyini de yansıtırlar.
İşte şimdi aynı zekâ düzeyi, Amerikan Siyaseti’nde de görülüyor.
.........
Şöyle ki:
İki ihtimal var: Amerikan zekâsı, YPG’yi ya sahiden masum bir örgüt zannediyor ya da bizim buna inanmamızı bekliyor. İkisi de vahim...
Bu kafa var ya,
Köprülerin altından çok sular geçecek... Seçim Kanunu’nda yapılacak olan değişiklikler, siyasi yelpazeyi kimbilir nasıl etkileyecek.
Şimdiye kadar emek verilen anketlerin bile belki bir hükmü kalmayacak.
Haydi, sil baştan.
***
Daha durun bakalım.
HDP’nin hukuki akıbeti de henüz belli değil. Olumlu veya olumsuz çıkacak bir yargı kararı, ittifaklara kimbilir nasıl yansıyacak. Çarşı belki çok karışacak.
Haa, belki de iş kolaylaşacak.
***
Birikmiş notlar
Zannedersiniz ki, halk, “Parlamenter Sistem”e dönmek için sabırsızlanıyor. Yine zannedersiniz ki, halk, yeni bir Anayasa’yı heyecanla bekliyor.
Yok be yahu?
Domatesin kilosu kaça, siz ondan haber verin.
***
Bir aday bulup çıkaramıyorlar diyorduk. Şimdi de aday bolluğu içindeler.
Fakat ne tuhaf...
Çok aday demek hiç aday demektir... Malûm, biz Türkler, birbirini seçmekten ziyade, ötekini seçtirmemek üzere mevzileniriz.
***
Biraz karışık bir tablo.
HDP CHP’leşiyor diye beklerken, bir baktık ki CHP HDP’leşiyor.
Onun için çok rica ediyoruz. Artık HDP’yi şeytanlaştırmayın... Gayretullah’a dokunur.
***
Avrupalılar, Afrika ülkelerini yıllarca sömürdüler, iliklerini emdiler. Kemiklerini kemirdiler...
Hâlâ da tükenmiş değil Afrika...
Ne tükenmesi?
Küllerinden doğuyor.
Ve Afrika halkları ilk defa güvenilir bir ülkeyle (Türkiye’yle) yeni ufuklara açılıyor.
Fransa’nın duyduğu rahatsızlığa bakın, Afrika’yla kurduğumuz köprünün ne kadar iyi, doğru ve güzel olduğunu anlayın.
***
Ve son bir not:
Nijerya’ya kadar gitmişken, hay Allah, keşke bir - iki futbolcu alıp getirseydik...