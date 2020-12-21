Birikmiş notlar

HDP’nin avukatlığı kime düşer?

- Abisine.

Öyle bir abi ki, HDP’ye kürsüden yöneltilen çok özel sözleri bile kendine dert ediyor.

- Yahu sana ne?

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Abisi... Sayın abisi.

Parti kapanmasına elbet karşı çıkabilirsin. Klasik bir tavırdır. Onu herkes yapar. Sen de yap. Bir şey dediğim yok.

Ama HDP’ye kürsüden yöneltilen sözler seni ne ilgilendiriyor?

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