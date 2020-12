Birikmiş notlar

Seçilmiş’in, atanmış’a olan üstünlüğü, bir sorumsuzluk derecesine varabilir mi?

Terbiyesizliğe kadar uzanabilir mi? Şımarıklığa kadar dayanabilir mi?

- Ben bir seçilmişim.

Evet, ben de bir ‘seçmiş’im ama mesela orduya “satılık” diyesin diye seçmiş değilim.

“İran’ın tarafına geçip Türkiye’ye karşı savaşırım” diyesin diye seçmiş değilim.

Canın her sıkıldıkça “Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” diyesin diye seçmiş değilim. Kendine gel.

***

Atanmışlık, utanılacak bir şey mi? Hayır. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce atanmış insan var. Her meslekte var. Her ülkede var.

Ama sen