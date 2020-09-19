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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Birikmiş notlar

19 Eylül 2020

Atatürk’ün ön ismi olan Mustafa’ya okulda iyi ki Kemal’i eklemişler.

Kemal olmasaydı, ulu öndere şimdi bazıları Gazi Mustafa diyecekti.

Bazıları da:

- Mustafa’nın askerleriyiz diyecekti.

Bu ne samimiyet yahu?

***

Muharrem İnce, ille partiden kovulmak istiyor ama kovulmayı bir türlü beceremiyor.

Muharrem Bey, size şimdi tüyo veriyorum, dikkat:

Sahiden kovulmak istiyorsanız, bir akşam CNN TÜRK’e çıkın, yeter.

***

Her şeyi bilen adam, sağlık ve eğitime de muhtıra verdi. Sağlığa 2 maddelik, eğitime

14 maddelik muhtıra.

Daha önce de dış politika ve ekonomi için 7 ve 10 maddelik muhtıralar vermişti... Vallaha tek başına paralel hükümet.

Tek başına gölge adam.

Asrın Bir Bilen’i.

Nokta

65 yaş üstü’nün başına gelmeyen yok.

Tuzla’da o şarkıcıdan dayak yiyen bey de 67 yaşında.

Kolonya

Şu 4- 5 ay içinde tükettiğimiz kolonya, herhalde ömrümüzde tükettiğimiz kolonyaya bedeldir.

Ama ne güzel kolonyalarımız.

Büyüklerimizin eski adetlerini hatırlıyor musunuz? Eve dışardan gelen her insana, önce kolonya ikram ederlerdi. Daha oturur oturmaz kolonya.

Bir bildikleri varmış meğer.

Hepsini rahmetle ve saygıyla anıyorum.

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