Sıkı yönetim dönemlerinde bile hiç bu kadar disiplinli olmamıştık, bence haftada bir çarşı izni’ni hak etmiş durumdayız.
Ezici çoğunluk kurallara uyuyor ve hayatı eve sığdırıyor, lâkin yarın öbür gün topyekün bir sokağa çıkma yasağı gelirse, biliniz ki bir avuç terbiyesiz yüzündendir.
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Bugünler geçip de hayat normale dönünce, sık sık el yıkama alışkanlığını aynen sürdürür müyüz acaba?
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Virüse yakalananların kimliklerini niye gizliyoruz, hastalık ayıp değil ki, bakın Prens Charles bile şeffaf davranıyor.
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Fatih Terim, test’in pozitif çıktığını kendi ilan ederek büyük akıllılık yapmıştır, ne de olsa milletini tanıyor.
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Dil, din, ırk ayrımı yok, virüse hepimiz eşit mesafedeyiz, nitekim Orta Asya’dan Avrupa’ya, oradan Amerika’ya, yedi düvel aynı gemide yolculuk etmekteyiz.
***
Türkiye’de hırçın siyaset tatilde ama tatilden döndüğünde, burnumuzdan getirmez inşallah.
Birer cümleyle
Sıkı yönetim dönemlerinde bile hiç bu kadar disiplinli olmamıştık, bence haftada bir çarşı izni’ni hak etmiş durumdayız.
Ezici çoğunluk kurallara uyuyor ve hayatı eve sığdırıyor, lâkin yarın öbür gün topyekün bir sokağa çıkma yasağı gelirse, biliniz ki bir avuç terbiyesiz yüzündendir.
***
Bugünler geçip de hayat normale dönünce, sık sık el yıkama alışkanlığını aynen sürdürür müyüz acaba?
***
Virüse yakalananların kimliklerini niye gizliyoruz, hastalık ayıp değil ki, bakın Prens Charles bile şeffaf davranıyor.
***
Fatih Terim, test’in pozitif çıktığını kendi ilan ederek büyük akıllılık yapmıştır, ne de olsa milletini tanıyor.
***
Dil, din, ırk ayrımı yok, virüse hepimiz eşit mesafedeyiz, nitekim Orta Asya’dan Avrupa’ya, oradan Amerika’ya, yedi düvel aynı gemide yolculuk etmekteyiz.
***
Türkiye’de hırçın siyaset tatilde ama tatilden döndüğünde, burnumuzdan getirmez inşallah.